Σε 14 μήνες με αναστολή καταδικάστηκε ο 47χρονος που «εισέβαλε» με το αυτοκίνητό του σε μίνι μάρκετ στο Ηράκλειο
ΕΛΛΑΔΑ

Σε 14 μήνες με αναστολή καταδικάστηκε ο 47χρονος που «εισέβαλε» με το αυτοκίνητό του σε μίνι μάρκετ στο Ηράκλειο

 27.02.2026 - 00:00
Σε 14 μήνες με αναστολή καταδικάστηκε ο 47χρονος που «εισέβαλε» με το αυτοκίνητό του σε μίνι μάρκετ στο Ηράκλειο

 27.02.2026 - 00:00

Σε 14 μήνες φυλάκιση με αναστολή καταδικάστηκε ο 47χρονος που τα ξημερώματα της Πέμπτης, προκάλεσε πανικό στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού στο Ηράκλειο, όταν «εισέβαλε» με το αυτοκίνητό του σε μίνι μάρκετ.

Στον 47χρονο, που όπως αποδείχτηκε ήταν υπό την επήρεια μέθης, αφαιρέθηκε ακόμη το δίπλωμα οδήγησης ενώ θα πληρώσει και πρόστιμο 1.200 ευρώ, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα όταν ο δράστης, υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών, επισκέφθηκε το μίνι μάρκετ ζητώντας ένα σάντουιτς. Όταν η σύζυγός του ιδιοκτήτη του υπέδειξε να πάρει ο ίδιος το προϊόν από το ψυγείο, εκείνος φέρεται να εξέλαβε την κίνηση ως απειλή και άρχισε να φωνάζει και να την απειλεί.

Έσπρωξε την ιδιοκτήτρια - Παρενέβη διανομέας
Στην προσπάθειά της να τον ηρεμήσει, η γυναίκα βγήκε από τον πάγκο του καταστήματος, αλλά ο 47χρονος φέρεται να την έσπρωξε προς το δρόμο. Ευτυχώς, εκείνη τη στιγμή δεν διερχόταν όχημα. Καθοριστική ήταν η παρέμβαση ενός διανομέα που βρισκόταν κοντά, ο οποίος κατάφερε να τον απομακρύνει από το κατάστημα.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο δράστης φέρεται να επέστρεψε με το αυτοκίνητό του και προσέκρουσε στην είσοδο του μινι μάρκετ, προκαλώντας υλικές ζημιές.

«'Ηθελε να με σκοτώσει»
«Το έκανε επίτηδες, ήθελε να με σκοτώσει. Το είπε και δημόσια εκεί που ήμασταν όλοι» είπε η κυρία Μαρία στο protothema.gr. Η ίδια περιέγραψε πως ξεκίνησαν όλα τα ξημερώματα της Πέμπτης: «Μπήκε στο μαγαζί να ζητήσει ένα σάντουιτς. Εγώ δεν άνοιξα το στόμα μου, δεν είχα προλάβει, είχα δύο και κάθονταν εκεί, έναν διανομέα και έναν φίλο».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Συνελήφθη η μητέρα που εντοπίστηκε στις ΗΠΑ 25 χρόνια μετά την εξαφάνισή της, εκκρεμούσε ένταλμα σε βάρος της

 26.02.2026 - 23:37
Ανατροπές, ανακατατάξεις και εκπλήξεις, περιλαμβάνει η νέα δημοσκόπηση του Alpha για τις βουλευτικές εκλογές Μαΐου.

