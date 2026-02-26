Δημοσκόπηση Alpha: Εκπλήξεις και… ανακατατάξεις με το πρώτο κόμμα στις Βουλευτικές - Αναποφάσιστοι μέχρι τέλους οι πολίτες

Η έρευνα, που διενεργήθηκε από την RAI Consultants LtdΑ με δείγμα 1030 επιτυχημένων συνεντεύξεων.

Η συλλογή των στοιχείων έγινε με τη μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων (CATI) κατά την περίοδο 9 έως 17 Φεβρουαρίου 2026, ενώ το στατιστικό λάθος της έρευνας υπολογίζεται στο +/- 3%.

Πρόθεση ψήφου και παράσταση νίκης

Η πρόθεση ψήφου αναδεικνύει ως πρώτο κόμμα το ΑΚΕΛ με διαφορά μιας και πλέον ποσοστιαίας μονάδας από τον ΔΗΣΥ. Την τρίτη θέση φαίνεται να «κλειδώνει» το ΕΛΑΜ (16/4) και ακολουθούν Άλμα και ΔΗΚΟ, με μικρή διαφορά (0,6) μεταξύ τους.

Η Άμεση Δημοκρατία μετατοπίζεται στην έκτη θέση, ενώ το Volt παίρνει την έβδομη θέση. Στο 2,8 ανέρχεται το ποσοστό που καταγράφει η ΔΗΠΑ, ενώ ΕΔΕΚ και Οικολόγοι παίρνουν από 2,3 και 2,0 αντίστοιχα.

ΑΚΕΛ 22,7

ΔΗΣΥ 21,5

ΕΛΑΜ 16,4

ΑΛΜΑ 10,0

ΔΗΚΟ 9,4

ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 8,1

ΒΟΛΤ 3,8

ΔΗΠΑ 2,8

ΕΔΕΚ 2,3

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 2,0

Στην παράσταση νίκης, οι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι το νήμα της εκλογικής διαδικασίας θα «κόψει» ο ΔΗΣΥ με 62%. Ακολουθεί το ΑΚΕΛ με 12%, η Άμεση Δημοκρατία με 5% και το ΕΛΑΜ με 3%.

Καμία εμπιστοσύνη στην πάταξη της διαφθοράς

Όπως διαφαίνεται μέσα από τη δημοσκόπηση το πρώτο κόμμα για πάταξη διαφθοράς και την ασφάλεια του πολίτη είναι ο… κανένας.

Μεγάλη φαίνεται να είναι η εμπιστοσύνη του πολίτη στο ΕΛΑΜ για το μεταναστευτικό και στον ΔΗΣΥ για το θέμα της οικονομίας.

Αναποφάσιστοι μέχρι την τελευταία στιγμή

Σύμφωνα με όσα παρουσιάζονται στη δημοσκόπηση, ένα μεγάλο μέρος των πολιτών δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα ψηφίσει και θα περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή.

Διαφαίνεται όμως μια μικρή μείωση στο ποσοστό από τον προηγούμενο μήνα.

Παράλληλα, καθώς πλησιάζουμε στις εκλογές και τα κόμματα ανεβάζουν ρυθμούς όλο και περισσότεροι είναι πιο σίγουροι ότι θα πάνε στην κάλπη και για το τι θα ψηφίσουν.

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων χρησιμοποιεί την πλατφόρμα του Facebook και βλέπει καθημερινά τις εξελίξεις σε ποσοστό 31%. Πιο ενεργή στα social media φαίνεται πως είναι η Άμεση Δημοκρατία με ποσοστό 56% και ακολουθούν ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ, Άλμα και ΔΗΚΟ.

Η άποψη για τον ΠτΔ

Σε ό,τι αφορά στη διακυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη, τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική πολιτική, οι ερωτηθέντες διατηρούν σταθερή άποψη σε σχέση με τη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε τον περασμένο μήνα.