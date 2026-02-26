Mε πρόταση νόμου ρυθμίζεται η πρόσβαση ΑμεΑ σε χώρους με σκύλο βοηθείας

Σύμφωνα με τον εισηγητή, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, προκειμένου να κατοχυρωθεί το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες να συνοδεύονται από σκύλο βοηθείας και να επιτευχθεί περαιτέρω ευθυγράμμιση της υφιστάμενης νομοθεσίας που διέπει τα δικαιώματα ΑμεΑ με τις πρόνοιες της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα τους.

Κατά τη συζήτηση της πρότασης εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών υπενθύμισε ότι βάσει ισχύουσας σύμβασης που καταρτίσθηκε το 2020 με εταιρεία που ανέλαβε τη λειτουργία των δημόσιων μέσων μεταφοράς, οι σκύλοι βοηθείας που συνοδεύουν ΑμεΑ διακινούνται δωρεάν.

Η ρύθμιση θα βοηθήσει και στην έκδοση των ειδικών ρυθμίσεων που θα αφορούν τα κρατικά και ιδιωτικά νοσηλευτήρια.

Ο εισηγητής, Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρίστος Σενέκης είπε ότι σήμερα καλύπτουμε ένα σημαντικό κενό και κατοχυρώνουμε το δικαίωμα συνοδείας με σκύλο βοήθειας για τα άτομα με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με οπτική αναπηρία.

Πρόκειται, είπε, για ένα θεμελιώδες δικαίωμα που κατοχυρώνεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών που προβλέπει την προσβασιμότητα σε όλους τους χώρους, υποδομές και υπηρεσίες και κατοχυρώνει το δικαίωμα στην προσωπική κινητικότητα, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας χρήσης εμψυχής βοήθειας.

Είπε επίσης ότι για κάποιους συνανθρώπους μας ο σκύλος βοηθείας δεν αποτελεί ένα ακόμα κατοικίδιο, αλλά την προέκταση της ανεξαρτησίας της ασφάλειας και της αξιοπρέπειας τους.

Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, βουλευτής Λευκωσίας είπε ότι πρόταση δίνει μια ενθάρρυνση να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πάνω σε ένα διαφορετικό επίπεδο ως κοινωνία, να αγκαλιάσουμε τους συνανθρώπους μας, οι οποίοι πραγματικά χρειάζονται μια ιδιαίτερη βοήθεια όπως αυτή που προσφέρουν οι σκύλοι βοηθείας.

Είπε επίσης ότι αυτή η πρόταση θα συμπληρωθεί τα μέγιστα και από την πρόταση νόμου του Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, η οποία επίσης βρίσκεται ενώπιον της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ο Βουλευτής των Οικολόγων Χαράλαμπος Θεοπέμπτου συνεχάρη τον συνάδελφό του για την πρόταση, σημείωσε όμως το τεράστιο κενό και τις δυσκολίες που υπάρχουν στην εκπαίδευση σκύλων βοηθείας και κάλεσε την Κυβέρνηση να αντικρίσει το ζήτημα με λύσεις.

Η ανεξάρτητη Βουλεύτρια Αλεξάνδρα Ατταλίδου είπε ότι πρόκειται για μια πολύ σπουδαία πρόταση, σημειώνοντας ότι η χρήση σκύλου δεν είναι θέμα πολυτελείας ή προτίμησης αλλά ζήτημα θεμελιώδους δικαιώματος, ισότιμης συμμετοχής στην κοινωνία, όπως κατοχυρώνεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες.

Ανέφερε ότι κατοχυρώνεται έτσι το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να ζουν αυτόνομα και να συμμετέχουν στην κοινότητα, με ανεξάρτητη μετακίνηση, μείωση της ανάγκης ανθρώπινης συνοδείας και ενίσχυση της προσωπικής αυτονομίας.

Συγχαρητήρια στον κ. Σενέκη εδωσε και ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Αντρέας Καυκαλιάς αναφέροντας ότι πρόκειται για μια πολύ καλή κίνηση και μια πολύ καλή πρωτοβουλία και με την ψήφιση της πρότασης κάνουμε ως Βουλή ένα βήμα και βάζουμε ένα λιθαράκι για στήριξη και ενίσχυσης της ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με αναπηρίες.

Ανέφερε επίσης ότι πρέπει να ακολουθήσουν συμπληρωματικές νομοθετικές ρυθμίσεις και σε άλλες νομοθεσίες, όπως είναι ο περί σκύλων νόμος αλλά και άλλες ενέργειες για να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα και εφαρμογή η πρόταση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ