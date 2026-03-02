Themasports lifenewscy
Θανατηφόρο στη Λεμεσό: Κατέδειξε την σφοδρότητα της σύγκρουσης η νεκροτομή στην σορό του άτυχου Κυριάκου - Τα ευρήματα

 02.03.2026 - 15:21
Διενεργήθηκε σήμερα η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού του 66χρονου Κυριάκου Κυριάκου, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρα οδική σύγκρουση που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (1/3) στον δρόμο Λεμεσού – Πλατρών.

Η νεκροτομή διενεργήθηκε από τους ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξο Ορθοδόξου, σύμφωνα με τους οποίους ο θάνατος του 66χρονου, επήλθε συνεπεία ρήξης πνευμόνων και θωρακικής αορτής, καθώς και κακώσεων σώματος, λόγω τροχαίας σύγκρουσης.

Υπενθυμίζεται ότι ιδιωτικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 66χρονος, Κυριάκος Κυριάκου, με ανατολική κατεύθυνση και στην συμβολή του δρόμου Λεμεσού – Πλατρών, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, επιχείρησε δεξιά στροφή και ανέκοψε την πορεία 40χρονου μοτοσικλετιστή που κινείτο προς βόρεια κατεύθυνση.

Οι δύο οδηγοί τραυματίστηκαν σοβαρά, με τον 66χρονο να μεταφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του, και τον 40χρονο να νοσηλεύεται σε ιδιωτική κλινική σε κρίσιμη κατάσταση.

 

