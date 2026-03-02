Έτρεχε η Πυροσβεστική - Ξέσπασε πυρκαγιά σε στέγη οικίας τα μεσάνυχτα

Η ώρα 00:03, λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε ξύλινη στέγη οικίας στον Άγιο Θεόδωρο, στην επαρχία Λάρνακας.

Ανταποκρίθηκαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς επαρχίας Λάρνακας και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 00:52. Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, ζημιές υπέστη μέρος της ξύλινης στέγης της οικίας. Οι ένοικοι, οι οποίοι αντιλήφθηκαν έγκαιρα την πυρκαγιά, εξήλθαν με ασφάλεια, χωρίς να κινδυνεύσουν.

Η πυρκαγιά προκλήθηκε από ελαττωματική κατασκευή της καπνοδόχου του τζακιού.