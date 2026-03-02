Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΟδηγούσε κλοπιμαία μοτοσικλέτα και συνελήφθη - Έντονη η παρουσία της Αστυνομίας το περασμένο βράδυ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Οδηγούσε κλοπιμαία μοτοσικλέτα και συνελήφθη - Έντονη η παρουσία της Αστυνομίας το περασμένο βράδυ

 02.03.2026 - 06:56
Οδηγούσε κλοπιμαία μοτοσικλέτα και συνελήφθη - Έντονη η παρουσία της Αστυνομίας το περασμένο βράδυ

Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη πέντε προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως μεταξύ άλλων, παράνομη κατοχή ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια, παράνομη κατοχή και οδήγηση κλοπιμαίας μοτοσικλέτας, και παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 197 οχήματα και ελέγχθηκαν 253 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 16 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν τέσσερις καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 85 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και έξι διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν πέντε οχήματα.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λαριτζανί: «Δεν θα διαπραγματευτούμε με τις ΗΠΑ, ο Τραμπ έκανε το Πρώτα η Αμερική σε «Πρώτα το Ισραήλ»
Τραμπ: «Ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να διαρκέσει έως και τέσσερις εβδομάδες - Δεν μπορώ να σας το πω αυτό»
Μαρτυρία για την έκρηξη από drone - «Απογειώθηκαν αεροσκάφη μετά τον θόρυβο» - Εγκατέλειψαν τις οικίες τους οι κάτοικοι
Συνεδριάζει το Κίνημα ΑΛΜΑ για τη συνεργασία με τη Χαραλαμπίδου – Οι διεργασίες στα κόμματα ενόψει βουλευτικών

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 2 Μαρτίου - Τα παράξενα και σπάνια ονόματα

 02.03.2026 - 06:55
Επόμενο άρθρο

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 2 Μαρτίου

 02.03.2026 - 07:09
LIVE: Η πρώτη ενημέρωση από τις Βάσεις - Σε ετοιμότητα το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας - Διευρύνεται το μέτωπο στη Μέση Ανατολή

LIVE: Η πρώτη ενημέρωση από τις Βάσεις - Σε ετοιμότητα το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας - Διευρύνεται το μέτωπο στη Μέση Ανατολή

Εκτός ελέγχου φαίνεται πως είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς μετά τον θάνατο του αλί Χαμενεΐ, Ισραήλ και ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν που απάντησε με μπαράζ αντιποίνων σε αμερικανικούς στόχους της περιοχής. Δείτε όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Η πρώτη ενημέρωση από τις Βάσεις - Σε ετοιμότητα το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας - Διευρύνεται το μέτωπο στη Μέση Ανατολή

LIVE: Η πρώτη ενημέρωση από τις Βάσεις - Σε ετοιμότητα το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας - Διευρύνεται το μέτωπο στη Μέση Ανατολή

  •  02.03.2026 - 06:24
VIDEO: Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης»

VIDEO: Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης»

  •  02.03.2026 - 07:33
Μαρτυρία για την έκρηξη από drone - «Απογειώθηκαν αεροσκάφη μετά τον θόρυβο» - Εγκατέλειψαν τις οικίες τους οι κάτοικοι

Μαρτυρία για την έκρηξη από drone - «Απογειώθηκαν αεροσκάφη μετά τον θόρυβο» - Εγκατέλειψαν τις οικίες τους οι κάτοικοι

  •  02.03.2026 - 06:37
Ανησυχία στο Ακρωτήρι: Μιλούν με τους κάτοικους οι τοπικές Αρχές για να φιλοξενηθούν σε άλλα μέρη εάν το επιθυμούν

Ανησυχία στο Ακρωτήρι: Μιλούν με τους κάτοικους οι τοπικές Αρχές για να φιλοξενηθούν σε άλλα μέρη εάν το επιθυμούν

  •  02.03.2026 - 08:08
Συνεδριάζει το Κίνημα ΑΛΜΑ για τη συνεργασία με τη Χαραλαμπίδου – Οι διεργασίες στα κόμματα ενόψει βουλευτικών

Συνεδριάζει το Κίνημα ΑΛΜΑ για τη συνεργασία με τη Χαραλαμπίδου – Οι διεργασίες στα κόμματα ενόψει βουλευτικών

  •  02.03.2026 - 06:34
Αντίστροφη μέτρηση για τις άδειες κυκλοφορίας: Πόσες ανανεώθηκαν μέχρι στιγμής - Η διαδικασία, τα έγγραφα και οι προϋποθέσεις

Αντίστροφη μέτρηση για τις άδειες κυκλοφορίας: Πόσες ανανεώθηκαν μέχρι στιγμής - Η διαδικασία, τα έγγραφα και οι προϋποθέσεις

  •  02.03.2026 - 07:29
Άνοιξη Vs Αλλεργίες: Τα «SOS» του Χάρη Αρμεύτη – Γιατί δεν πρέπει να κόβετε τα φάρμακα μόλις νιώσετε καλά

Άνοιξη Vs Αλλεργίες: Τα «SOS» του Χάρη Αρμεύτη – Γιατί δεν πρέπει να κόβετε τα φάρμακα μόλις νιώσετε καλά

  •  02.03.2026 - 07:34
Όταν δεν ξέρεις ποια πλευρά να διαλέξεις, επιλέγεις τη νομιμότητα

Όταν δεν ξέρεις ποια πλευρά να διαλέξεις, επιλέγεις τη νομιμότητα

  •  01.03.2026 - 19:31

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα