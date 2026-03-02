Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

VIDEO: Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης»

 02.03.2026 - 07:33
VIDEO: Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης»

Παραμένουμε προσηλωμένοι στον ανθρωπιστικό ρόλο αναφέρει σε μήνυμά του σήμερα το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: LIVE: Η πρώτη ενημέρωση από τις Βάσεις - Σε ετοιμότητα το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας - Διευρύνεται το μέτωπο στη Μέση Ανατολή

Ξεκαθαρίζει την ίδια ώρα ότι η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο σε στρατιωτικές επιχειρήσεις και σημειώνει ότι από την πρόσκρουση του drone υπήρξαν μόνο μικρές υλικές ζημιές.

Δείτε το μήνυμα του ΠτΔ

Συμπατριώτες, Συμπατριώτισσες

Υπό το φως των γεγονότων επέλεξα να απευθυνθώ σε όλους εσάς για να σας ενημερώσω απευθείας για όσα διαδραματίστηκαν χθες βράδυ.

Στις 12:03 τα μεσάνυχτα μη επανδρωμένο αερόχημα τύπου Shahed, προσέκρουσε εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Βρετανικών Βάσεων στο Ακωτήρι, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές.

Από την πρώτη στιγμή όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Δημοκρατίας βρίσκονται σε εγρήγορση και πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Την ίδια στιγμή, συγκάλεσα αμέσως, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, για αξιολόγηση της κατάστασης, το οποίο παραμένει σε συνεχή διαβούλευση.

Ταυτόχρονα, για τις εξελίξεις είμαι σε συνεχή επαφή με όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες και ηγέτες άλλων κρατών.

Κυρίες και Κύριοι,

Βρισκόμαστε σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωπολιτικής αστάθειας με πολλές προκλήσεις και προβλήματα, η οποία διέρχεται μια πρωτοφανή κρίση.

Θέλω να είμαι σαφής: Η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στον ανθρωπιστικό ρόλο, τον οποίο υπηρετήσαμε όλο αυτό το διάστημα, πάντοτε ως μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος, και θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε με την ίδια υπευθυνότητα.

Πράττουμε ό,τι πρέπει με πρώτιστο μέλημά μας την Ασφάλεια της χώρας και των πολιτών.

LIVE: Η πρώτη ενημέρωση από τις Βάσεις - Σε ετοιμότητα το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας - Διευρύνεται το μέτωπο στη Μέση Ανατολή

LIVE: Η πρώτη ενημέρωση από τις Βάσεις - Σε ετοιμότητα το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας - Διευρύνεται το μέτωπο στη Μέση Ανατολή

Εκτός ελέγχου φαίνεται πως είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς μετά τον θάνατο του αλί Χαμενεΐ, Ισραήλ και ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν που απάντησε με μπαράζ αντιποίνων σε αμερικανικούς στόχους της περιοχής.

