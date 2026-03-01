ΑΚΕΛ προειδοποιεί: Προσεκτικοί χειρισμοί για να μην γίνει η Κύπρος στόχος

Αυτούσια η ανακοίνωση

Όπως δυστυχώς ήταν αναμενόμενο, σε συνέχεια των επιθέσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ σε βάρος του Ιράν, τις τελευταίες ώρες έχουμε μια διεύρυνση της σύρραξης, η οποία μετατρέπεται σε μια περιφερειακή σύγκρουση. Με απρόβλεπτες επιπτώσεις για τους λαούς της περιοχής.

Από πολύ νωρίς ως ΑΚΕΛ προειδοποιούσαμε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να κρατήσει θέσεις αρχών απέναντι σε ενέργειες που συνιστούν παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση του κ. Χριστοδουλίδη έχει θωρακίσει την Κυπριακή Δημοκρατία, για να μην γίνουμε στόχος. Χρειάζονται προσεκτικοί χειρισμοί, ούτως ώστε σε καμιά περίπτωση να μην γίνει η πατρίδα μας μέρος του προβλήματος.