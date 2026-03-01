Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΑΚΕΛ προειδοποιεί: Προσεκτικοί χειρισμοί για να μην γίνει η Κύπρος στόχος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΚΕΛ προειδοποιεί: Προσεκτικοί χειρισμοί για να μην γίνει η Κύπρος στόχος

 01.03.2026 - 17:15
ΑΚΕΛ προειδοποιεί: Προσεκτικοί χειρισμοί για να μην γίνει η Κύπρος στόχος

Σε μια κρίσιμη περίοδο γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή, ο Άριστος Δαμιανός, μέλος της Π.Γ. του ΑΚΕΛ, τονίζει την ανάγκη προσεκτικών χειρισμών για την προστασία της Κύπρου. Σε γραπτή του δήλωση, επαναλαμβάνει ότι η χώρα δεν πρέπει να γίνει μέρος της σύρραξης που έχει ήδη επεκταθεί από τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, ενώ υπενθυμίζει την υποχρέωση της κυβέρνησης να θωρακίσει την ασφάλεια των πολιτών.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Όπως δυστυχώς ήταν αναμενόμενο, σε συνέχεια των επιθέσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ σε βάρος του Ιράν, τις τελευταίες ώρες έχουμε μια διεύρυνση της σύρραξης, η οποία μετατρέπεται σε μια περιφερειακή σύγκρουση. Με απρόβλεπτες επιπτώσεις για τους λαούς της περιοχής.

Από πολύ νωρίς ως ΑΚΕΛ προειδοποιούσαμε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να κρατήσει θέσεις αρχών απέναντι σε ενέργειες που συνιστούν παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση του κ. Χριστοδουλίδη έχει θωρακίσει την Κυπριακή Δημοκρατία, για να μην γίνουμε στόχος. Χρειάζονται προσεκτικοί χειρισμοί, ούτως ώστε σε καμιά περίπτωση να μην γίνει η πατρίδα μας μέρος του προβλήματος.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 1 Μαρτίου
«Βουτιά» του υδράργυρου: Στους -1 βαθμούς στα ορεινά – Πού αναμένονται βροχές και χιόνια
Αποκαλυπτικά στοιχεία: Στα όρια της φτώχειας χιλιάδες Κύπριοι - Ποιοι πληρώνουν το μεγαλύτερο τίμημα της ακρίβειας
Σπίτι ή ενοίκιο; Τα νούμερα που αποκαλύπτουν τι συμβαίνει στην Ευρώπη - Η Κυπριακή πραγματικότητα
Ανδρέας Μαυρογιάννης στο «T»: «Με τη λήξη της θητείας του Γκουτέρες, χάνεται ένα σημαντικό μομέντουμ για το κυπριακό»- «Η θέση Χριστοδουλίδη για καταγραφή των συγκλίσεων, είναι καταστροφική»
Αλί Χαμενεΐ: Ο λάτρης του Τολστόι και του Στάινμπεκ που έγινε αγιατολάχ

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τραγωδία στη Λευκωσία: 17χρονος νεκρός – Διάταγμα κράτησης για τον 54χρονο οδηγό που είχε τριπλάσιο αλκοόλ από το όριο

 01.03.2026 - 16:00
Επόμενο άρθρο

Μεγάλη απώλεια για την Επισκοπή: Έφυγε απο την ζωή ο Κωστάκης - «Σε ευχαριστούμε για όλα»

 01.03.2026 - 17:36
LIVE: Δύο ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς την Κύπρο, λέει το Λονδίνο – Διαψεύδει η Λευκωσία

LIVE: Δύο ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς την Κύπρο, λέει το Λονδίνο – Διαψεύδει η Λευκωσία

Σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού βρίσκεται η Μέση Ανατολή τις τελευταίες ώρες, την ώρα που επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ από την ιρανική τηλεόραση. Δείτε όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Δύο ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς την Κύπρο, λέει το Λονδίνο – Διαψεύδει η Λευκωσία

LIVE: Δύο ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς την Κύπρο, λέει το Λονδίνο – Διαψεύδει η Λευκωσία

  •  01.03.2026 - 06:59
Νέα τραγωδία συγκλονίζει τη Λεμεσό: Νεκρός 60χρονος οδηγός – Παλεύει για τη ζωή του μοτοσικλετιστής

Νέα τραγωδία συγκλονίζει τη Λεμεσό: Νεκρός 60χρονος οδηγός – Παλεύει για τη ζωή του μοτοσικλετιστής

  •  01.03.2026 - 17:47
Κύπριοι «εγκλωβισμένοι» στα ΗΑΕ: Η νέα ενημέρωση του ΥΠΕΞ και ποιος καλύπτει τη διαμονή

Κύπριοι «εγκλωβισμένοι» στα ΗΑΕ: Η νέα ενημέρωση του ΥΠΕΞ και ποιος καλύπτει τη διαμονή

  •  01.03.2026 - 18:08
Ανδρέας Μαυρογιάννης στο «T»: «Με τη λήξη της θητείας του Γκουτέρες, χάνεται ένα σημαντικό μομέντουμ για το κυπριακό»- «Η θέση Χριστοδουλίδη για καταγραφή των συγκλίσεων, είναι καταστροφική»

Ανδρέας Μαυρογιάννης στο «T»: «Με τη λήξη της θητείας του Γκουτέρες, χάνεται ένα σημαντικό μομέντουμ για το κυπριακό»- «Η θέση Χριστοδουλίδη για καταγραφή των συγκλίσεων, είναι καταστροφική»

  •  01.03.2026 - 07:35
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ «Φ»: Ντέρμπι για την πρωτιά - Απογοήτευση πολιτών από τα κόμματα - «Μάχη» για την 3η θέση

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ «Φ»: Ντέρμπι για την πρωτιά - Απογοήτευση πολιτών από τα κόμματα - «Μάχη» για την 3η θέση

  •  01.03.2026 - 11:08
Αλί Λαριτζανί: Ποιος είναι ο άνθρωπος που θα κινήσει νήματα μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ και ήδη εκτοξεύει απειλές

Αλί Λαριτζανί: Ποιος είναι ο άνθρωπος που θα κινήσει νήματα μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ και ήδη εκτοξεύει απειλές

  •  01.03.2026 - 12:58
Μέση Ανατολή: «Μόλις ανοίξουν οι εναέριοι χώροι» – Σχέδιο για επιστροφή Κυπρίων πολιτών

Μέση Ανατολή: «Μόλις ανοίξουν οι εναέριοι χώροι» – Σχέδιο για επιστροφή Κυπρίων πολιτών

  •  01.03.2026 - 16:53
Στιγμές τρόμου για τη Στυλιάνα Αβερκίου! Ο πόλεμος τη βρήκε στο Dubai: Ξέσπασε σε κλάματα – Έτρεχαν στις σκάλες να γλιτώσουν - Βίντεο

Στιγμές τρόμου για τη Στυλιάνα Αβερκίου! Ο πόλεμος τη βρήκε στο Dubai: Ξέσπασε σε κλάματα – Έτρεχαν στις σκάλες να γλιτώσουν - Βίντεο

  •  01.03.2026 - 09:16

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα