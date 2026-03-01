Themasports lifenewscy
Κύπριοι «εγκλωβισμένοι» στα ΗΑΕ: Η νέα ενημέρωση του ΥΠΕΞ και ποιος καλύπτει τη διαμονή

 01.03.2026 - 18:08
Σε νεότερη ενημέρωση προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφορικά με τους πολίτες που βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και επηρεάζονται από την κατάσταση που έχει προκύψει. Μέσα από ανακοίνωση δίνονται διευκρινίσεις για τη διαμονή των πολιτών, τις ενέργειες που γίνονται στο Άμπου Ντάμπι και το Ντουμπάι, αλλά και οδηγίες για όσους ταξίδεψαν με διαφορετικές αεροπορικές εταιρείες.

Αυτούσιο το κείμενο της ενημέρωσης:

Νεώτερη ενημέρωση:

1). Οι Εμιρατινές Αρχές καλύπτουν τα έξοδα διαμονής για πολίτες που παραμένουν στην πρωτεύουσα Άμπου Ντάμπι. Για τους πολίτες που παραμένουν στο Ντουμπάι γίνονται προσπάθειες διευθέτησης του θέματος και θα επανέλθουμε.

2). Για τους πολίτες που βρίσκονται στο Ντουμπάι και ταξίδευαν με την εταιρεία Emirates, καλούνται να επικοινωνήσουν μαζί με την εταιρεία, η οποία καλύπτει την διαμονή.

3). Για τους πολίτες που βρίσκονται στο Ντουμπάι και ταξίδευαν με άλλες αεροπορικές εταιρείες, παράκληση όπως κατά την διαδικτυακή εγγραφή τους στην πλατφόρμα connect2cy.gov.cy αναφέρουν το όνομα της εταιρείας στον κενό χώρο που υπάρχει ως “Address 2”. Όσοι έχουν ήδη εγγραφεί παρακαλώ όπως κάνουν την σχετική επικαιροποίηση του στοιχείου αυτού, κάνοντας log in στον λογαριασμό τους.

Κατόπιν εγκυκλίου του ΥΠΕΞ των ΗΑΕ, η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στα ΗΑΕ ενημερώνει ότι το κόστος διαμονής των προσώπων που έχουν επηρεαστεί από την παρούσα κατάσταση θα καλυφθεί από τις Αρχές των ΗΑΕ.

Για πληροφορίες: +971 2 657 6283.

Σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού βρίσκεται η Μέση Ανατολή τις τελευταίες ώρες, την ώρα που επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ από την ιρανική τηλεόραση. Δείτε όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό στο ThemaOnline:

