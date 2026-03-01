Ανδρέας Μαυρογιάννης στο «T»: «Με τη λήξη της θητείας του Γκουτέρες, χάνεται ένα σημαντικό μομέντουμ για το κυπριακό»- «Η θέση Χριστοδουλίδη για καταγραφή των συγκλίσεων, είναι καταστροφική»

Με πολυετή εμπειρία στις διαπραγματεύσεις και άμεση γνώση των γεγονότων μέχρι και το Κραν Μοντανά, τοποθετείται για τον ρόλο των Ηνωμένων Εθνών, τις πρωτοβουλίες της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ, τις θέσεις της τουρκοκυπριακής ηγεσίας και τις επιλογές της ελληνοκυπριακής πλευράς. Δηλώνει ότι η «χαραμάδα ευκαιρίας» παραμένει ανοιχτή, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει ουσιαστική πολιτική βούληση και προσήλωση στη μεθοδολογία που μπορεί να οδηγήσει σε αποτέλεσμα.

Παράλληλα, σχολιάζει το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, τον κατακερματισμό των κομμάτων και την άνοδο λαϊκίστικών τάσεων, ενώ απαντά ευθέως για τη σχέση του με το ΑΚΕΛ και το ενδεχόμενο δικής του υποψηφιότητας στις προεδρικές εκλογές του 2028. Κεντρικό μήνυμα της παρέμβασής του είναι ότι η «χαραμάδα ευκαιρίας» παραμένει ανοιχτή, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει ουσιαστική πολιτική βούληση και προσήλωση στη μεθοδολογία που μπορεί να οδηγήσει σε αποτέλεσμα.

Συμμερίζεστε την άποψη ότι το κυπριακό μπαίνει στον πάγο μετά το άρθρο γνώμης της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ των ΗΕ;

Δεν συμμερίζομαι καθόλου την άποψη ότι αυτός είναι ο λόγος, που δεν προχωρά το κυπριακό. Καθόλου δεν το συμμερίζομαι. Αντίθετα, η κα Μαρία Άνχελα Ολγκίν, προσπαθεί να φέρει τα μέρη κοντά, να λειτουργήσει ένα ελάχιστο κοινό έδαφος, για να μπορέσει να ξεκινήσει μια ουσιαστική διαπραγμάτευση. Αυτό, που η κα Ολγκίν είπε και ήθελε να πει, παρερμηνεύτηκε. Εγώ, θα έλεγα ότι η κα Ολγκίν, απλώς έρχεται να αποδώσει το κλίμα που υπάρχει στις διαπραγματεύσεις κατά τρόπο, που να μην οδηγήσει σε αδιέξοδο. Προσπαθεί να αποφύγει το αδιέξοδο.

Πώς μπορεί να αποφευχθεί ένα αδιέξοδο στην παρούσα φάση, από την στιγμή που ούτε στα ΜΟΕ δεν υπάρχει εξέλιξη, ούτε και στο θέμα του ανοίγματος νέων σημείων διέλευσης;

Είναι αλήθεια, αλλά λίγο πολύ, χωρίς να εγκαταλείπουν τα ΗΕ την προσπάθεια- τα ΗΕ έχουν μια αποστολή καλών υπηρεσιών- η κα Ολγκίν ουσιαστικά είπε στους δύο ηγέτες, ότι «είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε, εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε. Εάν εσείς, νιώθετε ότι μπορείτε να κάνετε κάποια βήματα για να μπορούμε να προχωρήσουμε, εμείς ανά πάσα στιγμή, είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε.» Υπάρχει πραγματική διάθεση από πλευράς ηγετών; Αυτό, είναι εκείνο που πρέπει να το δούμε.

Δεν είμαστε σε κάποια φάση που -τουλάχιστον οι προσλαμβάνουσες παραστάσεις εκ μέρους των ΗΕ- δεν είναι ότι υπάρχει ετοιμότητα. Μπορεί να είναι σωστό ή λάθος. Αυτή είναι η παράσταση που προσλαμβάνουν. Πρέπει να το λάβουμε πάρα πολύ καλά υπόψη μας, αλλά από την άλλη, με κατηγορηματικό τρόπο πρέπει να σας πω, ότι η κα Ολγκίν, δεν έχει δείξει δική της αναβλητικότητα. Κάθε άλλο. Και το λέω εν πλήρη γνώση. Δεν ξέρω αν πρέπει να σας το πω δημόσια, αλλά ξέρετε ότι εγώ έχω φιλική σχέση με την κα Ολγκίν εδώ και πολλά χρόνια, είμαστε συνάδελφοι στα ΗΕ πριν από 22 χρόνια και την γνωρίζω πολύ καλά. Με τιμά με τη φιλία της και συζητάμε πάρα πολλά πράγματα. Ποτέ δεν παρεμβαίνω στη δουλειά της και όταν με ρωτάει, λέω την άποψή μου και ξέρω πόσο θέλει και πόσο έχει μάλιστα επενδύσει και συναισθηματικά στο κυπριακό.

Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η κα Ολγκίν βρίσκεται στη Βρετανία, σε μια συνάντηση για τα θέματα των τεχνικών επιτροπών, που έχουν καλέσει τους επικεφαλείς των τεχνικών επιτροπών.

Πριν 15 ημέρες, ήταν στην Πάφο για επαφές, προσπαθώντας να βρει τους τρόπους, να προσεγγίσει το κυπριακό με έναν τρόπο που να οδηγήσει σε κάποια αποτελέσματα. Τώρα, υπάρχει κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Τελειώνει η θητεία του ΓΓ των ΗΕ, στο τέλος του έτους. Ο κος Γκουτέρες, είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος ασχολήθηκε με το κυπριακό, από την πρώτη μέρα που ανέλαβε και μπόρεσε να ασχοληθεί με τρόπο ουσιαστικό, γιατί βρισκόμασταν στο τέλος του 2016, ο ίδιος ανέλαβε το 2017, σε ένα πολύ καλό μομέντουμ-ήταν τότε που είχαμε συζητήσει μέχρι και το εδαφικό και μετά από το εδαφικό, ήταν η στιγμή, που θα συζητούσαμε θέματα ασφάλειας. Έγινε η συνάντηση της Γενεύης αρχές του 2017 και ο Γκουτέρες, 12 μέρες μετά που ανέλαβε, ήταν μαζί μας, είχε πολύ καλή αντίληψη και βοήθησε πάρα πολύ να φτάσουμε στο σημείο που φτάσαμε, στο Κραν Μοντανά, που ήταν ό,τι πιο κοντά φτάσαμε ποτέ στη λύση του κυπριακού.

Αν δεν επωφεληθούμε άμεσα του τελευταίου διαστήματος που απομένει, όχι αναγκαστικά γιατί θα τελειώσουν όλα, αλλά γιατί θα έχουμε έναν νέο ΓΓ. Ακόμα και αν θέλει να ενδιαφερθεί- αν δεν υπάρχει ένα μομέντουμ, -θα περάσει ένα σημαντικό χρονικό διάστημα και θα φτάσουμε στις δικές μας προεδρικές εκλογές.

Με τη λήξη της θητείας του κ. Γκουτέρες χάνεται ένα σημαντικό μομέντουμ για το κυπριακό;

Σίγουρα. Εκτός και αν ο νέος ΓΓ είναι η νέα ΓΓ και θα λέγεται Μαρία Άνχελα Ολγκίν. Είναι ένα από τα ονόματα που ακούγονται, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει κατατεθεί ακόμη η υποψηφιότητά της και υπάρχουν κάποιες δυσκολίες.

Ποια η άποψη σας για τις προϋποθέσεις που προβάλλει ο κ. Ερχιουρμάν;

Ο κ. Ερχιουρμάν κάνει κάτι που δεν είναι θα έλεγα το καλύτερο, που μπορεί να κάνει ένας ηγέτης που έχει διάθεση να προχωρήσει. Μετατρέπει τις δικές του προϋποθέσεις σε διαδικαστικές και σε μεθοδολογία, ενώ είναι πάρα πολύ ουσιαστικές. Ο κ. Ερχιουρμάν θέτει τέσσερις προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι, να μην συζητηθεί η πολιτική ισότητα περιλαμβανομένης και της εκ περιτροπής προεδρίας και να θεωρηθούν δεδομένα και να πάμε παρά κάτω. Δεν διαφωνώ. Διαφωνώ όμως πλήρως με το να λέει ο κ. Ερχιουρμάν, ότι αυτά τα δύο είναι κεκτημένο δικό τους, παραβλέποντας ότι η παραδοχή της εκ περιτροπής προεδρίας έγινε στο πλαίσιο του πακέτου του κ. Γκουτέρες στο Κραν Μοντανά. Σε μια διαπραγμάτευση σε αλληλεξάρτηση, υπάρχει το δούναι και το λαβείν. Δεν μπορείς να παίρνεις το λαβείν σου και το δούναι σου, να το ξεχνάς. Έχει τεράστια σημασία, να υπενθυμίζουμε, αυτό το πράγμα.

Άρα, η εκ περιτροπής προεδρία δεν συμφωνήθηκε;

Συμφωνήθηκε ως μέρος του πακέτου. Η δική μας πλευρά το κατέθεσε και γραπτώς. Ότι, νοουμένου ότι ικανοποιούμαστε εμείς στα άλλα σημεία, εκεί που έχουμε να παίρνουμε, δίνουμε την εκ περιτροπής προεδρία. Δεν μπορεί τώρα ο κ. Ερχιουρμάν να έρχεται και να λέει ότι η εκ περιτροπής προεδρία είναι εκεί, και τα άλλα τα ξεχνάμε και ξεκινάμε από την αρχή.

Η πολιτική ισότητα;

Η εκ περιτροπής προεδρία είναι μέρος της πολιτικής ισότητας. Την πολιτική ισότητα βεβαίως την έχουμε αποδεχτεί και υπήρχαν ένα-δύο ζητήματα τα οποία δεν είχαν ρυθμιστεί μέχρι το τέλος του Κραν Μοντανά.

Ποια ήταν αυτά;

Το ένα ήταν η επιμονή του κ. Ακιντζί για θετική ψήφο από πλευράς Τ/κ σε όλες τις συλλογικές αποφάσεις, την οποία εμείς δεν είχαμε αποδεχθεί και είχαμε πει ότι εκεί που υπάρχει θεμελιώδης λόγος και δικαίωμα, τότε βεβαίως να υπάρχει. Θέλω να σας πω, ότι σε αυτό, ο κ. Γκουτέρες μας δικαίωσε 100%. ‘Ένα από τα έξι σημεία του, λέει αυτό το πράγμα.

Το άλλο ήταν, αποφάσεις που προβλέπονται στο κεκτημένο της διαδικασίας, ανάμεσα στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο όταν οι δύο αυτοί, πρέπει να συναποφασιζουν και διαφωνούν. Εμείς, λέγαμε ότι εάν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, τότε το θέμα πηγαίνει στον μηχανισμό υπέρβασης αδιεξόδων και ο κ. Ακιντζί έλεγε, όχι, πρέπει να θεωρείται βέτο. Εμείς είχαμε πει ως θέση αρχής από την αρχή των διαπραγματεύσεων το 2014 ότι δεν δεχόμαστε να υπάρχουν βέτο. Τον Νοέμβριο του 2019 στο Βερολίνο, στη συνάντηση του ΓΓ με τον Νίκο Αναστασιάδη και με τον Ακιντζί, ο κ. Ακιντζί έδειξε ότι δέχεται αυτά που είχε πει ο ΓΓ, δηλαδή αυτά που λέγαμε και εμείς.

Άλλαξε κάτι από τον κ. Ακιντζί στον κ. Ερχιουρμάν;

Δεν ξέρω. Απλώς, με αυτά τα δύο, ουσιαστικά είχαμε πλήρη συμφωνία για το θέμα της ουσιαστικής συμμετοχής πολιτικής ισότητας, πάντα υπό την αίρεση ότι έχουμε το πακέτο- όλα τα έξι σημεία Γκουτέρες. Αυτό έλεγε ο ΓΓ. Ότι όλα τα έξι σημεία λειτουργούν σε αλληλεξάρτηση. Όχι να μου λέει τώρα ότι, «εγώ θέλω την εκ περιτροπής προεδρία, αλλά δεν δίνω τίποτα.

Από την άλλη έχουμε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο οποίος καλεί σε καταγραφή των συγκλίσεων μέχρι και το Κραν Μοντανά…

Αυτό είναι καταστροφικό. Απόλυτα καταστροφικό. Ξέρουμε πολύ καλά που μείναμε στο Κραν Μοντανά, Αν μπούμε σε αυτή την άσκηση, να λέμε ότι να καταγράψουν τα ΗΕ και μετά να πάει στους ηγέτες και μόνο εκεί που συμφωνούν και οι δύο, να θεωρείται ότι υπάρχει σύγκλιση και σε διάφορα θέματα να ρωτάμε και τις εγγυήτριες και μόνο εκεί, όπου συμφωνούν οι εγγυήτριες, να θεωρούμε ότι υπάρχουν συγκλίσεις είναι σαν να πετάμε από το παράθυρο όλες τις συγκλίσεις.

Γιατί θα συμβεί αυτό;

Γιατί ο καθένας θα παίρνει αυτό που θέλει, όπως μας κάνει ο Ερχιουρμάν. Ήδη το κάνει, στο θέμα της εκ περιτροπής προεδρίας. Φανταστείτε να το κάνει, εφ όλης της ύλης.

Γιατί το κάνει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης;

Εγώ, θα ήθελα να πιστεύω ότι το κάνει από άγνοια, αλλά αυτό το οποίο ακούω, είναι τρόπος για να μην κάνει τίποτα.. Εξ ου και η αντίδραση της κα Ολγκίν.

Υπάρχει αυτή η περιρρέουσα ατμόσφαιρα;

Μάλιστα. Αλλά ελπίζω πως δεν είναι έτσι, γιατί τώρα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης διακηρύττει καθημερινά την άμεση ετοιμότητά του, να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις, αλλά επί της ουσίας τι κάνει;

Πώς θα μπορούσε να ξεκλειδώσει το κυπριακό;

Κοιτάξτε. Η εκλογή του κ. Ερχιουρμάν είχε δημιουργήσει και προσδοκίες και βεβαίως ο κ. Ερχιουρμάν, είναι ένας άνθρωπος που πιστεύει στη λύση και στην επανένωση του τόπου και που πιστεύει στην έννοια της ΔΔΟ. Εγώ, εκείνο που θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό, είναι να καλέσει ο ΓΓ τους δύο ηγέτες, με βάση συγκεκριμένες αναφορές στο κεκτημένο και στα ψηφίσματα και από κει και πέρα ο καθένας πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του, χωρίς να επαναδιαπραγματευόμαστε πράγματα που θεωρούμε ότι είναι μέρος της διαδικασίας, εδώ και πολλά χρόνια.

Θα μπορούσε ο ΓΓ στην παρούσα φάση, να καλέσει τους δύο ηγέτες, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει συμφωνία ούτε στα ΜΟΕ;

Όχι. Τα ΜΟΕ έχουν σημασία, σε ότι αφορά τη λύση του κυπριακού. Βοηθούν την καθημερινότητα των πολιτών και βεβαίως έχουν μια αξία από μόνα τους, αλλά η λογική των ΜΟΕ, ήταν να δημιουργήσουν ένα καλύτερο κλίμα και τις προϋποθέσεις για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις. Τώρα, που δεν υπάρχει διαδικασία, επιδιώκουμε πάρα πολύ ή και τα ΗΕ επενδύουν και στα ΜΟΕ, για τη δημιουργία αυτών των κατάλληλων συνθηκών, για να μπορέσουμε να πάμε πιο μπροστά.

Όμως, σε καμία περίπτωση αυτό, δεν υποκαθιστά την ανάγκη για ουσιαστική διαπραγμάτευση. Για αυτό, εγώ εκείνο που λέω, για τον ΓΓ, εννοώ ότι να δώσει ένα μήνυμα ότι σε αυτό το στάδιο, εκείνο που χρειάζεται, είναι η δέσμευση των ηγετών, για να ξεκινήσουν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.

Ο καθένας στη διαπραγμάτευση, μπορεί να ανοίγει θέματα τα οποία έχουν ήδη συζητηθεί και μπορεί και να αμφισβητεί ό,τι θέλει. Όχι όμως ως προϋπόθεση, για να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Διότι, αν αρχίζει ο καθένας να βάζει προϋποθέσεις, για να γίνει το Α ή το Β, δεν πρόκειται ποτέ, τίποτε. Αυτή, είναι η ουσία.

Τα ΗΕ και εμείς, λειτουργούμε με βάση το πλαίσιο των ΗΕ και τη νομιμότητα των ΗΕ. Εκείνο που δεν δικαιούσαι να κάνεις, είναι να θέτεις προϋποθέσεις. Έλα στις διαπραγματεύσεις, εκεί, μπορείς να εγείρεις ό,τι θέλεις, αλλά ποια είναι η διαφορά-εδώ είναι που μεθοδολογικά κάνει σοβαρό λάθος ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης-Η διαφορά είναι ότι όταν υπάρχει κεκτημένο της διαδικασίας, για να μπορεί να αλλάξει, πρέπει να συμφωνήσουν όλοι.

Σε μια συνέντευξή σας, τον περασμένο Οκτώβρη λίγο μετά τις λεγόμενες εκλογές στα κατεχόμενα, είχατε πει ότι με την «εκλογή» Ερχιουρμάν, ανοίγει μια χαραμάδα στο κυπριακό και πρέπει να τη αξιοποιήσουμε. Σήμερα, έχετε την ίδια άποψη;

Ναι, έχω ακριβώς την ίδια άποψη, χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει να εξειναδικευουμε ή να μυθοποιούμε. Υπάρχει μια μικρή χαραμάδα. Σημαίνει ότι υπάρχει ένα πεδίο, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση. Όπως, για παράδειγμα πρέπει να σας πω-και δεν το λέω για να περιαυτολογήσω. Αν δείτε μια δική μου συνέντευξη, τον Νοέμβριο του 2024, ένα χρόνο, πριν τις «εκλογές» στα κατεχόμενα, είχα πει ότι θα «εκλεγεί» ο κ. Ερχιουρμάν. Δεν είμαι μάγος. Είχα απλώς, διαβάσει, το γεγονός ότι η Τουρκία, είχε από τότε αρχίσει να δημιουργεί τον χώρο, για να μπορεί να «εκλεγεί» ο κ. Ερχιουρμάν. Οπόταν είναι σαφές, ότι με την «εκλογή του κ. Ερχιουρμάν» η Τουρκία έχει δημιουργήσει αυτόν τον χώρο, ο κ. Ερχιουρμάν έχει μπει σε αυτή την κατάσταση, υπάρχουν κάποιες δυνατότητες, ο Τούρκος ΥΠΕΞ , με τους τακτικούς χειρισμούς του, δείχνει ότι δεν θέλει να χρεώνεται την παντελή έλλειψη κινητικότητας. Υπάρχουν κάποια περιθώρια. Το πως θα καταφέρεις να τα αξιοποιήσεις, είναι μεγάλη ιστορία.

Και λέγοντας αυτό, δεν σημαίνει ότι ο κ. Ερχιουρμάν, είναι εύκολος διαπραγματευτής, επειδή είναι υπέρ της λύσης και της επανένωσης. Κάθε άλλο. Ούτε ο κ. Ακιντζί δεν ήταν εύκολος διαπραγματευτής. Ήταν όμως, ένας άνθρωπος, που ενδιαφερόταν για τη λύση.

Η Τουρκία τί θέλει; Λύση ΔΔΟ ή λύση δύο κρατών;

Ξέρω πολύ καλά τί είπε ο κ. Ερντογάν στον κ. Ερχιουρμάν. Του είπε ότι «εγώ νομίζω ότι η καλύτερη λύση είναι τα δύο κράτη. Όμως, αν εσύ νομίζεις και πιστεύεις ότι υπάρχουν περιθώρια να κάνεις κάτι άλλο, κάνε αυτό που πιστεύεις.» Το ίδιο επανέλαβε αργότερα και ο κ. Φιντάν και πιστεύω ότι αυτό, ανταποκρίνεται και στις προσδοκίες της πλειοψηφίας των Τ/Κ που δεν θέλει να απορροφηθεί από την Τουρκία. Ξέρουν πολύ καλά, ότι τα δύο κράτη, αυτό θα σημαίνει. Θέλουν την επανένωση και για πρακτικούς λόγους.

Ο λαός είναι έτοιμος για λύση ΔΔΟ;

Εγώ πιστεύω, ότι η πλειοψηφία είμαστε έτοιμοι. Αλλά, από την άλλη, πρέπει να δούμε ακριβώς ποιες είναι οι προδιαγραφές αυτής της Ομοσπονδίας και πως δεν θα επηρεαστεί η καθημερινότητά μας και όταν ο κόσμος καταλάβει ότι μόνο βελτίωση θα έχουμε στην ποιότητα ζωής, πιστεύω ότι θα διευρυνθεί ακόμη πιο πολύ.

Παρακολουθείτε το πολιτικό σκηνικό, όπως διαμορφώνεται σήμερα ενόψει βουλευτικών εκλογών;

Παρακολουθώ. Υπάρχει αυτός ο απίστευτος κατακερματισμός, που δεν ξέρω που θα οδηγήσει, αλλά εκείνο που εμένα με ανησυχεί, είναι ότι οι συζητήσεις τις οποίες όσο παρακολουθώ, δεν είναι πολύ ουσιαστικές και με προβληματίζει αυτή η μετατόπιση από την ουσία, στην εικόνα, κάτι το οποίο ισχύει σε μεγάλο βαθμό.

Πώς σχολιάζετε την εμφάνιση κάποιων νεοφανών κομμάτων;

Είναι πρόβλημα, γιατί είναι δυστυχώς πλείστα όσα από αυτά, είναι οι νέες εκφάνσεις του λαϊκισμού και τίποτα άλλο. Είναι επικίνδυνα πράγματα.

Ποιος φέρει την ευθύνη κατά την άποψή σας;

Δεν είναι ένας που φέρει την ευθύνη. Νομίζω ότι το πολιτικό μας σύστημα γενικά, δεν έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου και ακόμα και κάποια παλιά σοβαρά, παραδοσιακά κόμματα, σήμερα έχουν προβλήματα, γιατί δεν καταφέρνουν ούτε να διατηρήσουν τους ψηφοφόρους τους, ούτε να προσανατολιστούν, για να κερδίσουν καινούργιους.

Το όνομά σας, έχει ακουστεί τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή την αντιπαράθεση που ξέσπασε μεταξύ ΑΚΕΛ και Ειρήνης Χαραλαμπίδου. Το ΑΚΕΛ υπενθύμισε ότι η κα Χαραλαμπίδου δεν σας στήριξε στις προεδρικές εκλογές, με την ίδια να απαντά, ότι κατά τον δεύτερο γύρο των εκλογών, επιχείρησε να επικοινωνήσει μαζί σας, μέσω του επιτελείου σας, για μια συνάντηση, χωρίς αποτέλεσμα.

Εγώ είχα δει την κυρία Χαραλαμπίδου, έξι μήνες πριν τις εκλογές και είχαμε κουβεντιάσει σε πολύ καλό και φιλικό κλίμα. Τώρα, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, εάν ήρθε σε επαφή με το επιτελείο μου, ή δεν ήρθε, δεν το ξέρω. Την πιστώνω βέβαια ότι αν το λέει, έτσι θα είναι. Να σας πω, ότι δεν θυμάμαι ποτέ στη ζωή μου, ποτέ, οποιοσδήποτε άνθρωπος να μου έχει ζητήσει να με δει, ή να μου μιλήσει και να πω όχι. Ποτέ. Δεν είναι αυτός ο τρόπος που πολιτεύομαι ως άνθρωπος και να σα πω, ότι δεν έχω ζητήσει ποτέ, από κανένα άνθρωπο να με στηρίξει. Σέβομαι την κάθε απόφαση.

Ποια η σχέση σας με το ΑΚΕΛ;

Πολύ καλές. Με όλους τους ανθρώπους του ΑΚΕΛ. Είχα εξαιρετικές εμπειρίες μαζί τους, εξαιρετική η σχέση, αλλά σε καμία περίπτωση, δεν είναι σε μένα, να παρέμβω στα δικά τους, τα εσωτερικά, τα κομματικά ζητήματα. Είχαμε μια πολύ καλή πορεία στις προεδρικές εκλογές, Η δική μου εμπειρία ήταν πολύ καλή σε ότι αφορά τη συνεργασία και εξακολουθώ με πάρα πολύ σεβασμό και εμπιστοσύνη, να παρακολουθώ, αυτά τα οποία κάνουν. Γνωρίζετε, ότι εγώ δεν ήμουν μέλος του ΑΚΕΛ, ακόμα και αυτά τα οποία λένε ότι, δήθεν «ο Μαυρογιάννης, δεν υιοθετεί το αφήγημα του ΑΚΕΛ για το Κραν Μοντανά», πραγματικά διερωτώμαι πώς είναι δυνατόν να αναμένει κάποιος, ότι ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, ο μόνος άνθρωπος-εκτός από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη- που ήταν παρών, ότι θα υιοθετεί κάποιο άλλο, αφήγημα.

Αυτή η θέση, είχε γίνει σεβαστή από το ΑΚΕΛ;

Βεβαίως. Το αφήγημα του ΑΚΕΛ, αφορούσε την ερμηνεία που έκανε στα πράγματα. Τα γεγονότα, ήταν αυτά, που έλεγα εγώ. Αλλά η ερμηνεία που μπορεί να δώσει ο καθένας από εμάς, είναι μια άλλη ιστορία. Δεν ήρθε κάποιος να μου πει, ότι «αυτό το οποίο λες είναι ψέμα.» Ούτε μια λέξη δεν αλλάζω, από αυτό που ξέρω ότι συνέβη. Θέλω να σας πω, ότι υπήρχε πολύς σεβασμός από πλευράς ΑΚΕΛ και αυτά που γράφονται τελευταίως-ότι υπάρχει διάσταση-δεν ευσταθούν.

Σκέφτεστε το ενδεχόμενο να είστε υποψήφιος στις προεδρικές του 2028;

Δεν είναι κάτι που απορρίπτω, αλλά πρέπει να συντρέχουν διάφοροι λόγοι, να υπάρχουν διάφορες συνθήκες. Είναι πολύ νωρίς, για να σκεφτώ ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Για να είναι κάποιος υποψήφιος, με αξιοπιστία και με δυνατότητες επιτυχίας, πρέπει να στηριχθεί από πολιτικές δυνάμεις. Στην περίπτωση που θα είμαι υποψήφιος, θα είμαι υποψήφιος για να κερδίσω. Δεν θέλω να είμαι υποψήφιος, απλώς, για να είμαι παρόν. Άρα, πρέπει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι, δεν είναι κάτι που κάνω ελαφρά τη καρδία. Για μένα, είναι βάρος, το να σκεφτώ αυτό το πράγμα. Απλώς νιώθω ότι έχω χρέος προς τον τόπο μου, αν είναι να μπορέσω να βοηθήσω, να το κάνω.

Έχετε οποιαδήποτε επαφή με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη;

Καθόλου. Καμία επαφή και έχω την αίσθηση, ότι όταν οποιασδήποτε από τον εσωτερικό κύκλο (του Προέδρου) μου λέει καλημέρα, μαυροπινακίζεται.