ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λετυμπιώτης: Σε διαρκή συνεδρία το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας – Ενεργοποιήθηκε το σχέδιο «ΕΣΤΙΑ»

 28.02.2026 - 15:53
Λετυμπιώτης: Σε διαρκή συνεδρία το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας – Ενεργοποιήθηκε το σχέδιο «ΕΣΤΙΑ»

Η Κυπριακή Δημοκρατία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και οι αρμόδιοι κρατικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε διαρκή συντονισμό, δήλωσε το Σάββατο στο ΚΥΠΕ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Όπως ανέφερε, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας (ΣΕΑ) συνεδρίασε σήμερα και αξιολόγησε τις εξελίξεις στην περιοχή και την κατάσταση ασφαλείας στην ΚΔ, προσθέτοντας ότι το ΣΕΑ παραμένει σε διαρκή συνεδρία και συντονισμό και ότι όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες λειτουργούν στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών και της θεσμικής ετοιμότητας.

Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, η ΚΔ βρίσκεται παράλληλα σε συνεχή επικοινωνία και συντονισμό με εταίρους και συνεργαζόμενα κράτη, στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών και των μηχανισμών διαχείρισης κρίσεων, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, βρίσκεται σε επαφή με την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, Κάγια Κάλας, και ομολόγους του των κρατών-μελών και κρατών της περιοχής.

Προσέθεσε ότι στο πλαίσιο της προληπτικής ετοιμότητας της πολιτείας έχει ενεργοποιηθεί το Ειδικό Εθνικό Σχέδιο ΕΣΤΙΑ για την υποδοχή και διευκόλυνση της ασφαλούς εκκένωσης υπηκόων τρίτων κρατών μέσω της ΚΔ, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο, ενώ την ίδια στιγμή έχουν τεθεί σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα ασφάλειας και ενεργοποιήθηκαν τα σχετικά πρωτόκολλα και οι προβλεπόμενες διαδικασίες, σύμφωνα με τις αξιολογήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών.

Είπε επίσης ότι υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τις διπλωματικές αποστολές της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή για πλήρη εικόνα των εξελίξεων, προσθέτοντας ότι ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην παρακολούθηση της κατάστασης υπηκόων της Δημοκρατίας που βρίσκονται σε χώρες της περιοχής, με τις Πρεσβείες και τα Προξενεία να διατηρούν ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας για παροχή αναγκαίας προξενικής συνδρομής όπου αυτό απαιτείται, ενώ οι πολίτες καλούνται να εγγραφούν στην ειδική πλατφόρμα connect2cy.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Αναφορές για έκρηξη που ακούστηκε στην πρωτεύουσα του Ιράν, την Τεχεράνη, αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ επικαλούμενα μαρτυρίες αυτοπτών, την ίδια ώρα σειρήνες ήχησαν στο Ισραήλ, καθώς οι αρχές προειδοποίησαν για «την πιθανότητα εκτόξευσης πυραύλων». Λίγη ώρα αργότερα το Ισραήλ ανακοίνωσε προληπτικό πλήγμα κατά του Ιράν, ενώ όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος του ΕΤnews στο Τελ Αβίβ, Γιώργος Σιδέρης ο Υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ κήρυξε ειδική και άμεση κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη τη χώρα.

