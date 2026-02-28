Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΜέση Ανατολή: Τι πρέπει να προσέχουν οι Κύπριοι πολίτες – Όλα τα τηλέφωνα ανάγκης και οι οδηγίες του ΥΠΕΞ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μέση Ανατολή: Τι πρέπει να προσέχουν οι Κύπριοι πολίτες – Όλα τα τηλέφωνα ανάγκης και οι οδηγίες του ΥΠΕΞ

 28.02.2026 - 15:29
Μέση Ανατολή: Τι πρέπει να προσέχουν οι Κύπριοι πολίτες – Όλα τα τηλέφωνα ανάγκης και οι οδηγίες του ΥΠΕΞ

Εξαιτίας των περιφερειακών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, το Υπουργείο Εξωτερικών συνιστά στους Κύπριους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή να παραμένουν σε εγρήγορση, να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και τις πληροφορίες από τις κατά τόπους αρχές των χωρών όπου βρίσκονται, καθώς και τα διεθνή και τοπικά μέσα ενημέρωσης, εφαρμόζοντας τα μέγιστα μέτρα προστασίας.

Ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρει πως οι Κύπριοι πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή καλούνται να εγγραφούν στη διαδικτυακή πλατφόρμα Κυπρίων στο εξωτερικό Connect2CY και να παρακολουθούν τους λογαριασμούς στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και των Πρεσβειών.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, οι Κύπριοι πολίτες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την αντίστοιχη Πρεσβεία ως ακολούθως:

Αίγυπτος: Πρεσβεία στο Κάιρο

Διεύθυνση: 23Β Mohamed Mazhar Str. Zamalek, 3rd floor, Apt. 301, Cairo, Arab Republic of Egypt

Τηλέφωνο: +202 273 77 012, +202 273 77 013

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Ιορδανία (με παράλληλη διαπίστευση στο Ιράκ): Πρεσβεία στο Αμμάν

Διεύθυνση: 17A, Alexandria street, Abdoun, Amman 11183, Jordan

Τηλέφωνο: +962 6 56 57 467

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Πρεσβεία στο Άμπου Ντάμπι

Διεύθυνση: Nashash str., Villa 32, Al Nahyan Camp, P.O. Box 63013, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Τηλέφωνο: +971 2 665 44 80, +971 50 131 1035

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Ιράκ: Βλ. Ιορδανία

Ιράν: Πρεσβεία στην Τεχεράνη

Διεύθυνση: No. 9, Mahmoud Razi St., Reza Ali Hosseini St., Zaferanieh, 1988934611 – Tehran, Iran

Τηλέφωνο: +98 912 340 9037

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Ισραήλ: Πρεσβεία στο Τελ Αβίβ

Διεύθυνση: 61, Dizengoff street, Top Tower 14th floor, Tel Aviv 6433233, Israel Τηλέφωνο: +972 3 927 3000, +972 54 887 4433, +972 3 927 3007 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Κατάρ: Πρεσβεία στη Ντόχα

Διεύθυνση: Saba Saha 12 Street, Bld. 07, Zone 63 Al Dafna, West Bay, P.O. Box 24482, Doha, Qatar

Τηλέφωνο: Κινητά: +974 5559 3645, +974 5086 9185, +974 5577 2312, +974 6001 9131, Γραφείου: +974 449 343 90

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Κουβέιτ: Πρεσβεία στο Κουβέιτ

Διεύθυνση: Salwa Blook 3, Al Muttanabi Str., No. 35, State of Kuwait Τηλέφωνο: +965 25 620 350 / 25 620 580

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Λίβανος: Πρεσβεία στη Βηρυτό

Διεύθυνση: Yarzeh Pine Building No. 6, Street 15, Baabda, Lebanon Τηλέφωνο: +961 5 929006

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Μπαχρέιν: Πρεσβεία στη Μανάμα

Διεύθυνση: United Tower, 26th floor, Building 316, Road, 4609, Block 346, Bahrain Bay, Manama, Bahrain

Τηλέφωνο: +973 39133662

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Ομάν: Πρεσβεία στο Μουσκάτ

Διεύθυνση: Way: 3021, Bld: 1798, Shatti Al Qurum, Muscat, Sultanate of Oman

Τηλέφωνο: +968 24 69 98 15

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Παλαιστίνη: Αντιπροσωπεία στη Ραμάλλα

Διεύθυνση: V.I.P. Centre, 100 Al Kawathar Street, Al Bireh Ramallah, West Bank – Palestinian National Authority

Τηλέφωνο: +972 2241 3206

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Σαουδική Αραβία (με παράλληλη διαπίστευση στην Υεμένη): Πρεσβεία στο Ριάντ

Διεύθυνση: 6345 Prince Faisal Ibn Saad Ibn Abdulrahman, Al Woroud District, Riyadh 12251-3052, Kingdom of Saudi Arabia

Τηλέφωνο: +966 (0) 11 460 22 03

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Συρία: Πρεσβεία στη Δαμασκό

Διεύθυνση: Al-Muhajireen, Area No. 02, Al-Rawdah, District No. 02, Qassem Ameen Street, No. 073, Building No. 38, Damascus, Syria

Τηλέφωνο: +963 11 3344794

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Υεμένη Βλ. Σαουδική Αραβία

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αφθώδη πυρετός: Ενεργοποιήθηκε το Σχέδιο Εκτακτης Ανάγκης σε όλη την Κύπρο από το πρώτο κρούστμα- Λεπτομέρειες
Ψυχρή εισβολή μέχρι Δευτέρα: Στους -2 η θερμοκρασία, έρχονται χιονόνερα στα ορεινά
Νυχτερινή «σκούπα» της Αστυνομία Κύπρου σε όλο το νησί – 7 συλλήψεις και 261 καταγγελίες
Η εβδομάδα που… τάραξε την Κύπρο: Από τις φάρμες μέχρι την «ΑΓΟΡΑ» και το Δημαρχείο - Τα θέματα που μας απασχόλησαν
Τέμπη: Τρία χρόνια μετά το δυστύχημα που συγκλόνισε Ελλάδα και Κύπρο και η δικαιοσύνη… «αργεί» – Πού θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης
Το Ισραήλ ξεκίνησε επίθεση στο Ιράν: Εκρήξεις στην Τεχεράνη - Bίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κώστας Δόξας – Σκληρή απάντηση από τον δικηγόρο της Δεληθανάση: «Το παιδί έδωσε κατάθεση, τη χτύπησε παρουσία του»

 28.02.2026 - 15:24
LIVE: ΗΠΑ και Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν – Για τραγωδία με 51 νεκρές μαθήτριες από βόμβες σε δημοτικό μιλά η Τεχεράνη

LIVE: ΗΠΑ και Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν – Για τραγωδία με 51 νεκρές μαθήτριες από βόμβες σε δημοτικό μιλά η Τεχεράνη

Αναφορές για έκρηξη που ακούστηκε στην πρωτεύουσα του Ιράν, την Τεχεράνη, αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ επικαλούμενα μαρτυρίες αυτοπτών, την ίδια ώρα σειρήνες ήχησαν στο Ισραήλ, καθώς οι αρχές προειδοποίησαν για «την πιθανότητα εκτόξευσης πυραύλων». Λίγη ώρα αργότερα το Ισραήλ ανακοίνωσε προληπτικό πλήγμα κατά του Ιράν, ενώ όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος του ΕΤnews στο Τελ Αβίβ, Γιώργος Σιδέρης ο Υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ κήρυξε ειδική και άμεση κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη τη χώρα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: ΗΠΑ και Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν – Για τραγωδία με 51 νεκρές μαθήτριες από βόμβες σε δημοτικό μιλά η Τεχεράνη

LIVE: ΗΠΑ και Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν – Για τραγωδία με 51 νεκρές μαθήτριες από βόμβες σε δημοτικό μιλά η Τεχεράνη

  •  28.02.2026 - 09:19
Σε επιφυλακή η Κύπρος: Το Υπουργείο Άμυνας λαμβάνει «όλα τα μέτρα» μετά τις εξελίξεις στην περιοχή

Σε επιφυλακή η Κύπρος: Το Υπουργείο Άμυνας λαμβάνει «όλα τα μέτρα» μετά τις εξελίξεις στην περιοχή

  •  28.02.2026 - 12:33
Αννίτα Δημητρίου: Εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά αντιπάλων - «Αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες»

Αννίτα Δημητρίου: Εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά αντιπάλων - «Αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες»

  •  28.02.2026 - 12:08
Μάχη με τον αφθώδη πυρετό: 13.000 ζώα οδηγούνται σε θανάτωση στη Λάρνακα

Μάχη με τον αφθώδη πυρετό: 13.000 ζώα οδηγούνται σε θανάτωση στη Λάρνακα

  •  28.02.2026 - 13:46
Στο τραπέζι αυστηρότεροι έλεγχοι – Τι αποφασίστηκε στη συνάντηση Φυτιρή με τον Γενικό Ελεγκτή

Στο τραπέζι αυστηρότεροι έλεγχοι – Τι αποφασίστηκε στη συνάντηση Φυτιρή με τον Γενικό Ελεγκτή

  •  28.02.2026 - 12:58
Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης την Κυριακή, στο «Τ»: «Η θέση για καταγραφή συγκλίσεων μέχρι το Κραν Μοντανά, είναι καταστροφική»

Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης την Κυριακή, στο «Τ»: «Η θέση για καταγραφή συγκλίσεων μέχρι το Κραν Μοντανά, είναι καταστροφική»

  •  28.02.2026 - 07:25
Μέση Ανατολή: Τι πρέπει να προσέχουν οι Κύπριοι πολίτες – Όλα τα τηλέφωνα ανάγκης και οι οδηγίες του ΥΠΕΞ

Μέση Ανατολή: Τι πρέπει να προσέχουν οι Κύπριοι πολίτες – Όλα τα τηλέφωνα ανάγκης και οι οδηγίες του ΥΠΕΞ

  •  28.02.2026 - 15:29
Σοβαρό τροχαίο με buggy: Σε κρίσιμη κατάσταση ο οδηγός

Σοβαρό τροχαίο με buggy: Σε κρίσιμη κατάσταση ο οδηγός

  •  28.02.2026 - 11:58

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα