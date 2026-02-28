Μέση Ανατολή: Τι πρέπει να προσέχουν οι Κύπριοι πολίτες – Όλα τα τηλέφωνα ανάγκης και οι οδηγίες του ΥΠΕΞ

Ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρει πως οι Κύπριοι πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή καλούνται να εγγραφούν στη διαδικτυακή πλατφόρμα Κυπρίων στο εξωτερικό Connect2CY και να παρακολουθούν τους λογαριασμούς στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και των Πρεσβειών.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, οι Κύπριοι πολίτες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την αντίστοιχη Πρεσβεία ως ακολούθως:

Αίγυπτος: Πρεσβεία στο Κάιρο

Διεύθυνση: 23Β Mohamed Mazhar Str. Zamalek, 3rd floor, Apt. 301, Cairo, Arab Republic of Egypt

Τηλέφωνο: +202 273 77 012, +202 273 77 013

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Ιορδανία (με παράλληλη διαπίστευση στο Ιράκ): Πρεσβεία στο Αμμάν

Διεύθυνση: 17A, Alexandria street, Abdoun, Amman 11183, Jordan

Τηλέφωνο: +962 6 56 57 467

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Πρεσβεία στο Άμπου Ντάμπι

Διεύθυνση: Nashash str., Villa 32, Al Nahyan Camp, P.O. Box 63013, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Τηλέφωνο: +971 2 665 44 80, +971 50 131 1035

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Ιράκ: Βλ. Ιορδανία

Ιράν: Πρεσβεία στην Τεχεράνη

Διεύθυνση: No. 9, Mahmoud Razi St., Reza Ali Hosseini St., Zaferanieh, 1988934611 – Tehran, Iran

Τηλέφωνο: +98 912 340 9037

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Ισραήλ: Πρεσβεία στο Τελ Αβίβ

Διεύθυνση: 61, Dizengoff street, Top Tower 14th floor, Tel Aviv 6433233, Israel Τηλέφωνο: +972 3 927 3000, +972 54 887 4433, +972 3 927 3007 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Κατάρ: Πρεσβεία στη Ντόχα

Διεύθυνση: Saba Saha 12 Street, Bld. 07, Zone 63 Al Dafna, West Bay, P.O. Box 24482, Doha, Qatar

Τηλέφωνο: Κινητά: +974 5559 3645, +974 5086 9185, +974 5577 2312, +974 6001 9131, Γραφείου: +974 449 343 90

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Κουβέιτ: Πρεσβεία στο Κουβέιτ

Διεύθυνση: Salwa Blook 3, Al Muttanabi Str., No. 35, State of Kuwait Τηλέφωνο: +965 25 620 350 / 25 620 580

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Λίβανος: Πρεσβεία στη Βηρυτό

Διεύθυνση: Yarzeh Pine Building No. 6, Street 15, Baabda, Lebanon Τηλέφωνο: +961 5 929006

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Μπαχρέιν: Πρεσβεία στη Μανάμα

Διεύθυνση: United Tower, 26th floor, Building 316, Road, 4609, Block 346, Bahrain Bay, Manama, Bahrain

Τηλέφωνο: +973 39133662

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Ομάν: Πρεσβεία στο Μουσκάτ

Διεύθυνση: Way: 3021, Bld: 1798, Shatti Al Qurum, Muscat, Sultanate of Oman

Τηλέφωνο: +968 24 69 98 15

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Παλαιστίνη: Αντιπροσωπεία στη Ραμάλλα

Διεύθυνση: V.I.P. Centre, 100 Al Kawathar Street, Al Bireh Ramallah, West Bank – Palestinian National Authority

Τηλέφωνο: +972 2241 3206

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Σαουδική Αραβία (με παράλληλη διαπίστευση στην Υεμένη): Πρεσβεία στο Ριάντ

Διεύθυνση: 6345 Prince Faisal Ibn Saad Ibn Abdulrahman, Al Woroud District, Riyadh 12251-3052, Kingdom of Saudi Arabia

Τηλέφωνο: +966 (0) 11 460 22 03

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Συρία: Πρεσβεία στη Δαμασκό

Διεύθυνση: Al-Muhajireen, Area No. 02, Al-Rawdah, District No. 02, Qassem Ameen Street, No. 073, Building No. 38, Damascus, Syria

Τηλέφωνο: +963 11 3344794

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Υεμένη Βλ. Σαουδική Αραβία