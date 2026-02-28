Η νέα «αμαρτωλή» άφιξη που θα σε κάνει να λερωθείς - Σερβίρει το πιο «βρώμικο» fried chicken της πόλης

Στη Λεωφόρο Σταυρού, ένα νέο fast food project με το όνομα Tarantula μόλις προσγειώθηκε και υπόσχεται την πιο messy και απολαυστική εμπειρία τηγανητού κοτόπουλου που έχεις δοκιμάσει τελευταία. Με έναν αέρα που θυμίζει τα πιο ψαγμένα στέκια των ευρωπαϊκών μεγαλουπόλεων, ο νέος αυτός χώρος στον Στρόβολο ήρθε για να ταράξει τα νερά του street food στην πρωτεύουσα.

Η αισθητική της Tarantula ξεφεύγει από τα συνηθισμένα, επενδύοντας σε έντονα χρώματα, urban ενέργεια και μια funky ατμόσφαιρα που σε προσκαλεί να ζήσεις την εμπειρία επιτόπου. Εδώ, το τηγανητό κοτόπουλο δεν είναι απλώς ένα γεύμα, αλλά μια ιεροτελεστία που περιλαμβάνει αφράτα buns, πληθωρικές σάλτσες και συνδυασμούς που προκαλούν τις αισθήσεις. Είναι ο προορισμός για όσους αναζητούν φαγητό με χαρακτήρα, σε ένα περιβάλλον που δεν φοβάται να είναι τολμηρό και παιχνιδιάρικο.

Ένα μενού γεμάτο γευστικούς πειρασμούς

Η γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με ορεκτικά για το απαραίτητο «ζέσταμα», ενώ το brioche lobster bread κλέβει ήδη τις εντυπώσεις στα social media με την εμφάνισή του. Οι λάτρεις του κλασικού θα βρουν τον παράδεισό τους στα fried chicken combos και τα πληθωρικά sandwiches, ενώ το chicken melt και το εντυπωσιακό gold fillet bucket έχουν ήδη γίνει talk-of-the-town. Για όσους θέλουν κάτι διαφορετικό, οι τορτίγιες και τα ειδικά boxes για μοίρασμα προσφέρουν αμέτρητες επιλογές, ενώ οι τηγανητές πατάτες είναι από εκείνες που απλώς αρνείσαι να αφήσεις για το τέλος.

Η εμπειρία στην Tarantula ολοκληρώνεται με τον πιο γλυκό τρόπο, αφού στον κατάλογο φιγουράρουν δύο ακαταμάχητοι πειρασμοί: τραγανά churros και ζουμερά brownies. Το κατάστημα εξυπηρετεί μέσω delivery και take away για όσους θέλουν να απολαύσουν τις γεύσεις του στο σπίτι, αλλά η επίσκεψη στη Λεωφόρο Σταυρού 56 επιβάλλεται για να νιώσεις τον παλμό του χώρου.

Διεύθυνση: Λεωφόρος Σταυρού 56, Στρόβολος.

Τηλέφωνο: 77771060

Ωράριο: Τρ–Παρ: 12.00–14.30 & 17.30–23.30, Σάββατο: 12.00–00.00, Κυριακή: 12.00–23.00

** Με πληροφορίες του checkincyprus.com