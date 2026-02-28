Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΜάχη με τον αφθώδη πυρετό: 13.000 ζώα οδηγούνται σε θανάτωση στη Λάρνακα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μάχη με τον αφθώδη πυρετό: 13.000 ζώα οδηγούνται σε θανάτωση στη Λάρνακα

 28.02.2026 - 13:46
Μάχη με τον αφθώδη πυρετό: 13.000 ζώα οδηγούνται σε θανάτωση στη Λάρνακα

Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι θανατώσεις αιγοπροβάτων που έχουν προσβληθεί από αφθώδη πυρετό στην Ορόκλινη της επαρχίας Λάρνακας, με περίπου 2.000 ζώα να έχουν ήδη θανατωθεί, ενώ σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί η θανάτωση του πρώτου κοπαδιού. Εξάλλου σήμερα φθάνουν στην Κύπρο 529.000 δόσεις εμβολίων, που στάλθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σε ενημέρωση που έκανε το Σάββατο στους δημοσιογράφους, η εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Ανώτερη Κτηνιατρική Λειτουργός, Σωτηρία Γεωργιάδου, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν θανατωθεί περίπου 2.000 αιγοπρόβατα, ενώ σημείωσε ότι συνολικά, ο αριθμός των ζώων που οδηγούνται σε θανάτωση υπολογίζεται στις 13.000, με το σύστημα να χαρακτηρίζεται «δυναμικό», καθώς υπάρχουν και γεννήσεις και φυσικοί θάνατοι.

Παράλληλα, είπε ότι προχωρά η διάνοιξη λάκκων ταφής με τη συνδρομή του Τμήματος Δασών και της Εθνικής Φρουράς, ενώ αντίστοιχες διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και σε άλλες περιοχές, για να συνεχιστεί απρόσκοπτα η θανάτωση και ταφή των μολυσμένων ζώων.

Όπως σημείωσε μέχρι χθες το βράδυ παραδόθηκαν 33.900 δόσεις εμβολίων για βοοειδή, με τους ιδιώτες κτηνίατρους να ολοκληρώνουν σήμερα τον εμβολιασμό εντός της ζώνης των 10 χιλιομέτρων, ενώ πρόσθεσε ότι στη συνέχεια θα αρχίσει ο εμβολιασμός των αιγοπροβάτων.

Την ίδια στιγμή, η κ. Γεωργιάδου ανέφερε ότι 529.000 δόσεις εμβολίων, που στάλθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένονται σήμερα στο αεροδρόμιο Λάρνακας και θα διατεθούν σύμφωνα με το επιχειρησιακό πλάνο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αφθώδη πυρετός: Ενεργοποιήθηκε το Σχέδιο Εκτακτης Ανάγκης σε όλη την Κύπρο από το πρώτο κρούστμα- Λεπτομέρειες
Ψυχρή εισβολή μέχρι Δευτέρα: Στους -2 η θερμοκρασία, έρχονται χιονόνερα στα ορεινά
Νυχτερινή «σκούπα» της Αστυνομία Κύπρου σε όλο το νησί – 7 συλλήψεις και 261 καταγγελίες
Η εβδομάδα που… τάραξε την Κύπρο: Από τις φάρμες μέχρι την «ΑΓΟΡΑ» και το Δημαρχείο - Τα θέματα που μας απασχόλησαν
Τέμπη: Τρία χρόνια μετά το δυστύχημα που συγκλόνισε Ελλάδα και Κύπρο και η δικαιοσύνη… «αργεί» – Πού θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης
Το Ισραήλ ξεκίνησε επίθεση στο Ιράν: Εκρήξεις στην Τεχεράνη - Bίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μπλόκο στην εκδήλωση «ABOVE THE CLOUDS» στο Τρόοδος – Παρέμβαση Αρχών και καταγγελία στην Αστυνομία

 28.02.2026 - 13:10
Επόμενο άρθρο

Football Rankings: ΔΥΟ κυπριακές ομάδες στο Europa League, μία στο Conference

 28.02.2026 - 13:52
LIVE: ΗΠΑ και Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν – Για τραγωδία με 51 νεκρές μαθήτριες από βόμβες σε δημοτικό μιλά η Τεχεράνη

LIVE: ΗΠΑ και Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν – Για τραγωδία με 51 νεκρές μαθήτριες από βόμβες σε δημοτικό μιλά η Τεχεράνη

Αναφορές για έκρηξη που ακούστηκε στην πρωτεύουσα του Ιράν, την Τεχεράνη, αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ επικαλούμενα μαρτυρίες αυτοπτών, την ίδια ώρα σειρήνες ήχησαν στο Ισραήλ, καθώς οι αρχές προειδοποίησαν για «την πιθανότητα εκτόξευσης πυραύλων». Λίγη ώρα αργότερα το Ισραήλ ανακοίνωσε προληπτικό πλήγμα κατά του Ιράν, ενώ όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος του ΕΤnews στο Τελ Αβίβ, Γιώργος Σιδέρης ο Υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ κήρυξε ειδική και άμεση κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη τη χώρα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: ΗΠΑ και Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν – Για τραγωδία με 51 νεκρές μαθήτριες από βόμβες σε δημοτικό μιλά η Τεχεράνη

LIVE: ΗΠΑ και Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν – Για τραγωδία με 51 νεκρές μαθήτριες από βόμβες σε δημοτικό μιλά η Τεχεράνη

  •  28.02.2026 - 09:19
Σε επιφυλακή η Κύπρος: Το Υπουργείο Άμυνας λαμβάνει «όλα τα μέτρα» μετά τις εξελίξεις στην περιοχή

Σε επιφυλακή η Κύπρος: Το Υπουργείο Άμυνας λαμβάνει «όλα τα μέτρα» μετά τις εξελίξεις στην περιοχή

  •  28.02.2026 - 12:33
Αννίτα Δημητρίου: Εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά αντιπάλων - «Αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες»

Αννίτα Δημητρίου: Εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά αντιπάλων - «Αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες»

  •  28.02.2026 - 12:08
Μάχη με τον αφθώδη πυρετό: 13.000 ζώα οδηγούνται σε θανάτωση στη Λάρνακα

Μάχη με τον αφθώδη πυρετό: 13.000 ζώα οδηγούνται σε θανάτωση στη Λάρνακα

  •  28.02.2026 - 13:46
Στο τραπέζι αυστηρότεροι έλεγχοι – Τι αποφασίστηκε στη συνάντηση Φυτιρή με τον Γενικό Ελεγκτή

Στο τραπέζι αυστηρότεροι έλεγχοι – Τι αποφασίστηκε στη συνάντηση Φυτιρή με τον Γενικό Ελεγκτή

  •  28.02.2026 - 12:58
Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης την Κυριακή, στο «Τ»: «Η θέση για καταγραφή συγκλίσεων μέχρι το Κραν Μοντανά, είναι καταστροφική»

Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης την Κυριακή, στο «Τ»: «Η θέση για καταγραφή συγκλίσεων μέχρι το Κραν Μοντανά, είναι καταστροφική»

  •  28.02.2026 - 07:25
Μέση Ανατολή: Τι πρέπει να προσέχουν οι Κύπριοι πολίτες – Όλα τα τηλέφωνα ανάγκης και οι οδηγίες του ΥΠΕΞ

Μέση Ανατολή: Τι πρέπει να προσέχουν οι Κύπριοι πολίτες – Όλα τα τηλέφωνα ανάγκης και οι οδηγίες του ΥΠΕΞ

  •  28.02.2026 - 15:29
Σοβαρό τροχαίο με buggy: Σε κρίσιμη κατάσταση ο οδηγός

Σοβαρό τροχαίο με buggy: Σε κρίσιμη κατάσταση ο οδηγός

  •  28.02.2026 - 11:58

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα