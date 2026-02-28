Μάχη με τον αφθώδη πυρετό: 13.000 ζώα οδηγούνται σε θανάτωση στη Λάρνακα

Σε ενημέρωση που έκανε το Σάββατο στους δημοσιογράφους, η εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Ανώτερη Κτηνιατρική Λειτουργός, Σωτηρία Γεωργιάδου, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν θανατωθεί περίπου 2.000 αιγοπρόβατα, ενώ σημείωσε ότι συνολικά, ο αριθμός των ζώων που οδηγούνται σε θανάτωση υπολογίζεται στις 13.000, με το σύστημα να χαρακτηρίζεται «δυναμικό», καθώς υπάρχουν και γεννήσεις και φυσικοί θάνατοι.

Παράλληλα, είπε ότι προχωρά η διάνοιξη λάκκων ταφής με τη συνδρομή του Τμήματος Δασών και της Εθνικής Φρουράς, ενώ αντίστοιχες διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και σε άλλες περιοχές, για να συνεχιστεί απρόσκοπτα η θανάτωση και ταφή των μολυσμένων ζώων.

Όπως σημείωσε μέχρι χθες το βράδυ παραδόθηκαν 33.900 δόσεις εμβολίων για βοοειδή, με τους ιδιώτες κτηνίατρους να ολοκληρώνουν σήμερα τον εμβολιασμό εντός της ζώνης των 10 χιλιομέτρων, ενώ πρόσθεσε ότι στη συνέχεια θα αρχίσει ο εμβολιασμός των αιγοπροβάτων.

Την ίδια στιγμή, η κ. Γεωργιάδου ανέφερε ότι 529.000 δόσεις εμβολίων, που στάλθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένονται σήμερα στο αεροδρόμιο Λάρνακας και θα διατεθούν σύμφωνα με το επιχειρησιακό πλάνο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.