Στο στόχαστρο τα εικονικά τροχαία: Παρέμβαση Υπ. Δικαιοσύνης για την ασφαλιστική απάτη

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν στη συνεργασία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως με τον ασφαλιστικό τομέα, καθώς και ζητήματα που προκύπτουν στη διαχείριση αποζημιώσεων και τροχαίων υποθέσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο φαινόμενο των εικονικών δυστυχημάτων και γενικότερα στην ασφαλιστική απάτη, τα οποία επιβαρύνουν οικονομικά τους πολίτες, πλήττουν την αξιοπιστία του συστήματος και δημιουργούν πρόσθετο φόρτο στις διωκτικές και δικαστικές αρχές.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με την ανακοίνωση, εξετάστηκαν τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφόρησης μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, με στόχο την αποτελεσματικότερη πρόληψη και αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.

Ο κ. Φυτιρής επανέλαβε τη βούληση του Υπουργείου του, για συνεχή και ουσιαστικό διάλογο με τους αρμόδιους φορείς, με στόχο την προστασία των πολιτών, την ενίσχυση της διαφάνειας και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, αναφέρεται.