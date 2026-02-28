Σοβαρό τροχαίο με buggy: Σε κρίσιμη κατάσταση ο οδηγός

Ο οδηγός, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος σε διπλή στροφή στον δρόμο Κάθηκα – Πέγειας και έπεσε σε γκρεμό βάθους περίπου 40 μέτρων.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα, με τα συνεργεία να προχωρούν στον απεγκλωβισμό του άντρα. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο και η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σοβαρή.