Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΟδηγοί προσοχη: Κλείνει λωρίδα στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Πάφου – Κυκλοφοριακό χάος στον Άγιο Τύχωνα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Οδηγοί προσοχη: Κλείνει λωρίδα στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Πάφου – Κυκλοφοριακό χάος στον Άγιο Τύχωνα

 28.02.2026 - 08:06
Οδηγοί προσοχη: Κλείνει λωρίδα στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Πάφου – Κυκλοφοριακό χάος στον Άγιο Τύχωνα

Λόγω εργασιών καθαρισμού στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, από την περιοχή του Αγίου Τύχωνα, είναι κλειστή για την τροχαία κίνηση η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Στην περιοχή επικρατεί πυκνή τροχαία κίνηση, ενώ οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν γύρω στις 5μ.μ. σήμερα. Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες και να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αφθώδη πυρετός: Ενεργοποιήθηκε το Σχέδιο Εκτακτης Ανάγκης σε όλη την Κύπρο από το πρώτο κρούστμα- Λεπτομέρειες
Ψυχρή εισβολή μέχρι Δευτέρα: Στους -2 η θερμοκρασία, έρχονται χιονόνερα στα ορεινά
Νυχτερινή «σκούπα» της Αστυνομία Κύπρου σε όλο το νησί – 7 συλλήψεις και 261 καταγγελίες
Η εβδομάδα που… τάραξε την Κύπρο: Από τις φάρμες μέχρι την «ΑΓΟΡΑ» και το Δημαρχείο - Τα θέματα που μας απασχόλησαν
Τέμπη: Τρία χρόνια μετά το δυστύχημα που συγκλόνισε Ελλάδα και Κύπρο και η δικαιοσύνη… «αργεί» – Πού θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης
Το Ισραήλ ξεκίνησε επίθεση στο Ιράν: Εκρήξεις στην Τεχεράνη - Bίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Δεν έχουμε λάβει οριστική απόφαση»: Νέα προειδοποίηση Τραμπ σε Ιράν-Έντονη στρατιωτική κινητικότητα

 28.02.2026 - 08:45
Επόμενο άρθρο

Το Ισραήλ ξεκίνησε επίθεση στο Ιράν: Εκρήξεις στην Τεχεράνη - Bίντεο

 28.02.2026 - 08:32
LIVE: Το Ισραήλ επιτέθηκε στο Ιράν, για κοινή επιχείρηση με ΗΠΑ μιλούν αμερικανικά ΜΜΕ

LIVE: Το Ισραήλ επιτέθηκε στο Ιράν, για κοινή επιχείρηση με ΗΠΑ μιλούν αμερικανικά ΜΜΕ

Αναφορές για έκρηξη που ακούστηκε στην πρωτεύουσα του Ιράν, την Τεχεράνη, αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ επικαλούμενα μαρτυρίες αυτοπτών, την ίδια ώρα σειρήνες ήχησαν στο Ισραήλ, καθώς οι αρχές προειδοποίησαν για «την πιθανότητα εκτόξευσης πυραύλων». Λίγη ώρα αργότερα το Ισραήλ ανακοίνωσε προληπτικό πλήγμα κατά του Ιράν, ενώ όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος του ΕΤnews στο Τελ Αβίβ, Γιώργος Σιδέρης ο Υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ κήρυξε ειδική και άμεση κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη τη χώρα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Το Ισραήλ επιτέθηκε στο Ιράν, για κοινή επιχείρηση με ΗΠΑ μιλούν αμερικανικά ΜΜΕ

LIVE: Το Ισραήλ επιτέθηκε στο Ιράν, για κοινή επιχείρηση με ΗΠΑ μιλούν αμερικανικά ΜΜΕ

  •  28.02.2026 - 09:19
Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης την Κυριακή, στο «Τ»: «Η θέση για καταγραφή συγκλίσεων μέχρι το Κραν Μοντανά, είναι καταστροφική»

Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης την Κυριακή, στο «Τ»: «Η θέση για καταγραφή συγκλίσεων μέχρι το Κραν Μοντανά, είναι καταστροφική»

  •  28.02.2026 - 07:25
Τέμπη: Τρία χρόνια μετά το δυστύχημα που συγκλόνισε Ελλάδα και Κύπρο και η δικαιοσύνη… «αργεί» – Πού θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης

Τέμπη: Τρία χρόνια μετά το δυστύχημα που συγκλόνισε Ελλάδα και Κύπρο και η δικαιοσύνη… «αργεί» – Πού θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης

  •  28.02.2026 - 07:30
Αφθώδη πυρετός: Ενεργοποιήθηκε το Σχέδιο Εκτακτης Ανάγκης σε όλη την Κύπρο από το πρώτο κρούστμα- Λεπτομέρειες

Αφθώδη πυρετός: Ενεργοποιήθηκε το Σχέδιο Εκτακτης Ανάγκης σε όλη την Κύπρο από το πρώτο κρούστμα- Λεπτομέρειες

  •  28.02.2026 - 08:00
Η εβδομάδα που… τάραξε την Κύπρο: Από τις φάρμες μέχρι την «ΑΓΟΡΑ» και το Δημαρχείο - Τα θέματα που μας απασχόλησαν

Η εβδομάδα που… τάραξε την Κύπρο: Από τις φάρμες μέχρι την «ΑΓΟΡΑ» και το Δημαρχείο - Τα θέματα που μας απασχόλησαν

  •  28.02.2026 - 07:28
Νυχτερινή «σκούπα» της Αστυνομία Κύπρου σε όλο το νησί – 7 συλλήψεις και 261 καταγγελίες

Νυχτερινή «σκούπα» της Αστυνομία Κύπρου σε όλο το νησί – 7 συλλήψεις και 261 καταγγελίες

  •  28.02.2026 - 07:32
Πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο θρύλος του ροκ εν ρολ Νιλ Σεντάκα

Πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο θρύλος του ροκ εν ρολ Νιλ Σεντάκα

  •  28.02.2026 - 07:47
Ψυχρή εισβολή μέχρι Δευτέρα: Στους -2 η θερμοκρασία, έρχονται χιονόνερα στα ορεινά

Ψυχρή εισβολή μέχρι Δευτέρα: Στους -2 η θερμοκρασία, έρχονται χιονόνερα στα ορεινά

  •  28.02.2026 - 07:35

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα