ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΎποπτοι για τρομοκρατία: Σε εξέλιξη οι έρευνες μετά τη σύλληψη Αζέρου και της συντρόφου του - Ξεψαχνίζουν τους χώρους διαμονής τους
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ύποπτοι για τρομοκρατία: Σε εξέλιξη οι έρευνες μετά τη σύλληψη Αζέρου και της συντρόφου του - Ξεψαχνίζουν τους χώρους διαμονής τους

 27.02.2026 - 20:10
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών, μετά τη σύλληψη δύο αλλοδαπών προσώπων, για υπόθεση που σχετίζεται με τρομοκρατία.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα για τρομοκρατία – Φαίνεται να φωτογράφιζαν «ευαίσθητα» σημεία

Πρόκειται για έναν άνδρα αζερικής καταγωγής και τη σύντροφό του, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες, έπειτα από αξιολόγηση και διερεύνηση πληροφοριών από την Αστυνομία Κύπρου.

Οι δύο ύποπτοι παρουσιάστηκαν σήμερα, Παρασκευή, ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο εξέδωσε διάταγμα πενθήμερης προσωποκράτησής τους, στο πλαίσιο διερεύνησης σοβαρής υπόθεσης που αφορά αδικήματα τρομοκρατίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο φέρονται να φωτογράφιζαν υποστατικά ξένων συμφερόντων στην Κύπρο, ενώ οι κινήσεις τους έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο των ανακριτικών Αρχών, οι οποίες διερευνούν τόσο τον χρόνο άφιξής τους στη χώρα, όσο και το ενδεχόμενο να ενεργούσαν για λογαριασμό τρίτων.

Σε αρχικό στάδιο οι έρευνες

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρων Βύρωνος, ανέφερε πως οι έρευνες βρίσκονται στο αρχικό στάδιο, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν εξετάσεις στους χώρους διαμονής τους, καθώς και διερεύνηση του τρόπου διακίνησής τους εντός της Δημοκρατίας.

«Έχουν συλληφθεί δύο άτομα, έπειτα από πληροφορίες που είχε στην κατοχή της η Αστυνομία Κύπρου, τις οποίες αξιολόγησε και διερεύνησε. Τα πρόσωπα παρουσιάστηκαν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου, το οποίο εξέδωσε διάταγμα προσωποκράτησής τους. Η υπόθεση είναι υπό εξέλιξη», είπε ο κ. Βύρωνος.

Σε ερώτηση κατά πόσο υπάρχουν ενδείξεις ότι τα δύο πρόσωπα ενεργούσαν για λογαριασμό συγκεκριμένης οργάνωσης ή κράτους, απάντησε: «Δεν έχουμε τέτοιες ενδείξεις στο παρόν στάδιο, αλλά διερευνώνται όλες οι πτυχές».

Ερωτηθείς αν εξετάζεται ενδεχόμενη σύνδεση με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, είπε ότι «σε αυτή τη φάση δεν μπορούμε να πούμε περισσότερες λεπτομέρειες», για να προσθέσει ότι «είναι υπό διερεύνηση».

Σε άλλη ερώτηση αν υπάρχει συνδρομή ξένων υπηρεσιών, ο κ. Βύρωνος ανέφερε ότι δεν είναι σε θέση να γνωρίζει, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «σίγουρα υπάρχει συνεργασία με διάφορες αρμόδιες υπηρεσίες».

Αναφορικά στο ενδεχόμενο ύπαρξης συνεργών στην Κύπρο, απάντησε ότι δεν έχει τέτοιες πληροφορίες στο παρόν στάδιο.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο ανανέωσης κράτησης

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς και σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομίας εφόσον κριθεί αναγκαίο οι Αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να ζητηθεί ανανέωση του διατάγματος κράτησης.

Στους στενούς δεσμούς φιλίας Κύπρου και Ιταλίας, και στην κοινή πολιτισμική ταυτότητα των δύο χωρών αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ιταλίας Σέρτζιο Ματαρέλλα, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στη Ρώμη.

