Φαγητό με... θέα - Αυτός είναι ο ολοκαίνουριος προορισμός για brunch, καφέ και street food - Δείτε φωτογραφίες

Στο νέο golf resort της πόλης, μόλις λίγα λεπτά από τη Μαρίνα και το ιστορικό κέντρο, η γαστρονομία συνδέεται οργανικά με το τοπίο και την ατμόσφαιρα. Το πράσινο του γηπέδου golf και η ανοιχτή θέα προς την Αλυκή Ακρωτηρίου και το δάσος Ασωμάτου συνθέτουν ένα σκηνικό με ξεκάθαρη ταυτότητα που ενισχύει συνολικά την εμπειρία.

Το μενού του The Roost, με την επιμέλεια του σεφ Λούκα Κυριάκου, φέρνει μαζί αυθεντικές street γεύσεις από το Μεξικό έως τη Μεσόγειο, με έμφαση στις ποιοτικές πρώτες ύλες και τη σωστή εκτέλεση. Tacos με ζουμερές γαρίδες, χειροποίητα beef sliders, δροσερές σαλάτες και signature καλαμάκια διαμορφώνουν μια πρόταση που καλύπτει ολόκληρη την ημέρα, από ένα γεύμα μετά το γκολφ έως μια απογευματινή συνάντηση με θέα το ηλιοβασίλεμα. Το Street Style Food Menu σερβίρεται καθημερινά από τις 09:00 έως τις 18:00.

Τα Σαββατοκύριακα, το The Roost σερβίρει brunch από τις 10:00 έως τις 16:30, ενισχύοντας τον all day χαρακτήρα του. Pancakes, croque madame και αφράτα κρουασάν πλαισιώνονται από δημιουργικές προτάσεις, όπως κοτόπιτα με γλυκιά μαρμελάδα ντομάτας και τραγανές κυπριακές πατάτες με αυγά, χοιρομέρι και αναρή. Το brunch στο Limassol Greens αποτελεί μια σαφή επιλογή για όσους αναζητούν νέες γεύσεις σε ένα ήρεμο και προσεγμένο περιβάλλον.

Από τον πρωινό καφέ και τις πρώτες συναντήσεις της ημέρας, στα προσεγμένα street food πιάτα και τις δημιουργικές γεύσεις, έως τα απογευματινά ποτά με φόντο το ηλιοβασίλεμα και το ξεχωριστό σαββατοκυριακάτικο brunch, το The Roost προσφέρει μια ολοκληρωμένη all day εμπειρία στο Limassol Greens. Έναν προορισμό που ενισχύει τη γαστρονομική ταυτότητα της Λεμεσού μέσα από ποιότητα, συνέπεια και σαφή χαρακτήρα.

Ώρες λειτουργίας:

Street Style Food Menu: Δευτέρα – Κυριακή, 09:00 – 18:00

Brunch Menu: Σάββατο και Κυριακή, 10:00 – 16:30

Πηγή: checkincyprus