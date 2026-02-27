Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΑναβρασμός στη Μέση Ανατολή: Ανοίγουν τα καταφύγια στο Ισραήλ - Οι ΗΠΑ εκκενώνουν πρεσβείες
ΔΙΕΘΝΗ

Αναβρασμός στη Μέση Ανατολή: Ανοίγουν τα καταφύγια στο Ισραήλ - Οι ΗΠΑ εκκενώνουν πρεσβείες

 27.02.2026 - 18:45
Αναβρασμός στη Μέση Ανατολή: Ανοίγουν τα καταφύγια στο Ισραήλ - Οι ΗΠΑ εκκενώνουν πρεσβείες

Κλιμακώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ανοίγουν τα καταφύγια στο Ισραήλ.

Η εξέλιξη αυτή είναι ενδεικτική για το επίπεδο συναγερμού στην ευρύτερη περιοχή εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δημάρχου της Μπερ Σεβά, ανοίγουν τα καταφύγια της πόλης εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τον κίνδυνο στρατιωτικής σύγκρουσης με το Ιράν. Η Ουάσιγκτον, διέταξε νωρίτερα την εσπευσμένη απομάκρυνση προσωπικού από την πρεσβεία της στο Ισραήλ, ενώ ανάλογη οδηγία εξεδόθη και για την πρεσβεία στη Βαγδάτη.

Η αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν στο μη απαραίτητο προσωπικό και τις οικογένειές του να φύγουν από το Ισραήλ για λόγους ασφαλείας.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι η αμερικανική πρεσβεία ενδέχεται να επιβάλει περαιτέρω περιορισμούς στους υπαλλήλους της αμερικανικής κυβέρνησης και στις οικογένειές τους όσον αφορά τα ταξίδια σε περιοχές του Ισραήλ, στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ και τη Δυτική Όχθη. Συνιστά ακόμη στους Αμερικανούς πολίτες να εξετάσουν το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν το Ισραήλ, όσο υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες εμπορικές πτήσεις.

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, διεμήνυσε στο προσωπικό της πρεσβείας ότι όποιος επιθυμεί να φύγει να το κάνει εντός της ημέρας. Την προσωρινή απόσυρση του προσωπικού της από το Ιράν λόγω της κατάστασης ασφαλείας, ανακοίνωσε και η Βρετανία, λίγο μετά τις 16:00.

Οι εξελίξεις έρχονται την ώρα που οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης συνεχίζονται. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν θετικές ενδείξεις για την πορεία των συζητήσεων με στόχο να βρεθεί μια διπλωματική λύση. Παράλληλα, συνεχίζεται η ενίσχυση των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.

Πηγή: ethnos.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραγωδία στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος: Σκοτώθηκε 67χρονη ΑμεΑ κατά την αποβίβασή της
Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα για τρομοκρατία – Φαίνεται να φωτογράφιζαν «ευαίσθητα» σημεία
Ψάχνεις για δουλειά στην Κυβέρνηση; Άνοιξαν νέες θέσεις σε διάφορες υπηρεσίες – Δείτε όλες τις λεπτομέρειες
Καιρός: Πάρτε παλτό απόψε - Με παγωνιά θα μας αποχαιρετήσει ο Φεβρουάριος – Πιθανότητα βροχών και χιονιού το Σαββατοκύριακο
Παρέλαβε πακέτο με 11 κιλά κάνναβης και κατέληξε στο κελί 32χρονος - Δείτε φωτογραφία
Μήπως είναι ψυχοπαθής; 5 σημάδια ότι ο σύντροφός σας βρίσκεται στο όριο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Φαγητό με... θέα - Αυτός είναι ο ολοκαίνουριος προορισμός για brunch, καφέ και street food - Δείτε φωτογραφίες

 27.02.2026 - 18:25
Επόμενο άρθρο

Πέντε προβλήματα συμπεριφοράς από τα οποία «πάσχει» το ChatGPT

 27.02.2026 - 19:10
Κύπρος και Ιταλία «κλειδώνουν» στρατηγική συνεργασία στη Ρώμη - Όσα συζήτησαν Χριστοδουλίδης και Ματαρέλλα

Κύπρος και Ιταλία «κλειδώνουν» στρατηγική συνεργασία στη Ρώμη - Όσα συζήτησαν Χριστοδουλίδης και Ματαρέλλα

Στους στενούς δεσμούς φιλίας Κύπρου και Ιταλίας, και στην κοινή πολιτισμική ταυτότητα των δύο χωρών αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ιταλίας Σέρτζιο Ματαρέλλα, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στη Ρώμη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κύπρος και Ιταλία «κλειδώνουν» στρατηγική συνεργασία στη Ρώμη - Όσα συζήτησαν Χριστοδουλίδης και Ματαρέλλα

Κύπρος και Ιταλία «κλειδώνουν» στρατηγική συνεργασία στη Ρώμη - Όσα συζήτησαν Χριστοδουλίδης και Ματαρέλλα

  •  27.02.2026 - 14:00
Ύποπτοι για τρομοκρατία: Σε εξέλιξη οι έρευνες μετά τη σύλληψη Αζέρου και της συντρόφου του - Ξεψαχνίζουν τους χώρους διαμονής τους

Ύποπτοι για τρομοκρατία: Σε εξέλιξη οι έρευνες μετά τη σύλληψη Αζέρου και της συντρόφου του - Ξεψαχνίζουν τους χώρους διαμονής τους

  •  27.02.2026 - 20:10
Αναβρασμός στη Μέση Ανατολή: Ανοίγουν τα καταφύγια στο Ισραήλ - Οι ΗΠΑ εκκενώνουν πρεσβείες

Αναβρασμός στη Μέση Ανατολή: Ανοίγουν τα καταφύγια στο Ισραήλ - Οι ΗΠΑ εκκενώνουν πρεσβείες

  •  27.02.2026 - 18:45
Τραγικό τέλος για την 41χρονη που είχε δηλωθεί ως ελλείπουσα – Εντοπίστηκε νεκρή σε παραλία

Τραγικό τέλος για την 41χρονη που είχε δηλωθεί ως ελλείπουσα – Εντοπίστηκε νεκρή σε παραλία

  •  27.02.2026 - 19:35
Τραγωδία στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος: Σκοτώθηκε 67χρονη ΑμεΑ κατά την αποβίβασή της

Τραγωδία στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος: Σκοτώθηκε 67χρονη ΑμεΑ κατά την αποβίβασή της

  •  27.02.2026 - 18:00
Καιρός: Πάρτε παλτό απόψε - Με παγωνιά θα μας αποχαιρετήσει ο Φεβρουάριος – Πιθανότητα βροχών και χιονιού το Σαββατοκύριακο

Καιρός: Πάρτε παλτό απόψε - Με παγωνιά θα μας αποχαιρετήσει ο Φεβρουάριος – Πιθανότητα βροχών και χιονιού το Σαββατοκύριακο

  •  27.02.2026 - 16:43
Φαγητό με... θέα - Αυτός είναι ο ολοκαίνουριος προορισμός για brunch, καφέ και street food - Δείτε φωτογραφίες

Φαγητό με... θέα - Αυτός είναι ο ολοκαίνουριος προορισμός για brunch, καφέ και street food - Δείτε φωτογραφίες

  •  27.02.2026 - 18:25
Ψάχνεις για δουλειά στην Κυβέρνηση; Άνοιξαν νέες θέσεις σε διάφορες υπηρεσίες – Δείτε όλες τις λεπτομέρειες

Ψάχνεις για δουλειά στην Κυβέρνηση; Άνοιξαν νέες θέσεις σε διάφορες υπηρεσίες – Δείτε όλες τις λεπτομέρειες

  •  27.02.2026 - 17:12

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα