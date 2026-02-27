Αναβρασμός στη Μέση Ανατολή: Ανοίγουν τα καταφύγια στο Ισραήλ - Οι ΗΠΑ εκκενώνουν πρεσβείες

Η εξέλιξη αυτή είναι ενδεικτική για το επίπεδο συναγερμού στην ευρύτερη περιοχή εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δημάρχου της Μπερ Σεβά, ανοίγουν τα καταφύγια της πόλης εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τον κίνδυνο στρατιωτικής σύγκρουσης με το Ιράν. Η Ουάσιγκτον, διέταξε νωρίτερα την εσπευσμένη απομάκρυνση προσωπικού από την πρεσβεία της στο Ισραήλ, ενώ ανάλογη οδηγία εξεδόθη και για την πρεσβεία στη Βαγδάτη.

Η αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν στο μη απαραίτητο προσωπικό και τις οικογένειές του να φύγουν από το Ισραήλ για λόγους ασφαλείας.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι η αμερικανική πρεσβεία ενδέχεται να επιβάλει περαιτέρω περιορισμούς στους υπαλλήλους της αμερικανικής κυβέρνησης και στις οικογένειές τους όσον αφορά τα ταξίδια σε περιοχές του Ισραήλ, στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ και τη Δυτική Όχθη. Συνιστά ακόμη στους Αμερικανούς πολίτες να εξετάσουν το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν το Ισραήλ, όσο υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες εμπορικές πτήσεις.

On February 27, 2026, the Department of State authorized the departure of non-emergency U.S. government personnel and family members of U.S. government personnel from Mission Israel due to safety risks.



In response to security incidents and without advance notice, the U.S.… pic.twitter.com/aWzX6Gk36x — U.S. Embassy Jerusalem (@usembassyjlm) February 27, 2026

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, διεμήνυσε στο προσωπικό της πρεσβείας ότι όποιος επιθυμεί να φύγει να το κάνει εντός της ημέρας. Την προσωρινή απόσυρση του προσωπικού της από το Ιράν λόγω της κατάστασης ασφαλείας, ανακοίνωσε και η Βρετανία, λίγο μετά τις 16:00.

Οι εξελίξεις έρχονται την ώρα που οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης συνεχίζονται. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν θετικές ενδείξεις για την πορεία των συζητήσεων με στόχο να βρεθεί μια διπλωματική λύση. Παράλληλα, συνεχίζεται η ενίσχυση των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.

Πηγή: ethnos.gr