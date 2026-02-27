Themasports lifenewscy
«Παρέλαση» έξι πλανητών στον νυχτερινό ουρανό - Πότε θα δούμε το απίστευτο υπερθέαμα
«Παρέλαση» έξι πλανητών στον νυχτερινό ουρανό - Πότε θα δούμε το απίστευτο υπερθέαμα

 27.02.2026 - 20:01
«Παρέλαση» έξι πλανητών στον νυχτερινό ουρανό - Πότε θα δούμε το απίστευτο υπερθέαμα

Αυτή είναι μια «παρέλαση» που δεν θα θέλετε να χάσετε, οπότε σημειώστε την ημερομηνία στο ημερολόγιό σας και ετοιμαστείτε για ένα απίστευτο ουράνιο υπερθέαμα αυτό το Σαββατοκύριακο.

Συνήθως, όταν οι άνθρωποι κοιτούν τον ουρανό μπορούν κάποιες φορές να εντοπίσουν τουλάχιστον έναν πλανήτη. Σύμφωνα με τη NASA, συνήθως είναι εμφανείς δύο ή τρεις πλανήτες κάθε βράδυ. Αλλά τι γίνεται όταν είναι ορατοί τέσσερις, πέντε ή ακόμα και έξι πλανήτες;

Τότε, αυτό είναι γνωστό ως «παρέλαση πλανητών».

Σύμφωνα με το Space.com, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, μετά τη δύση του ηλίου, θα συμβεί αυτό το σπάνιο φαινόμενο, με έξι πλανήτες να ευθυγραμμίζονται για να κάνουν «παρέλαση» στον βραδινό ουρανό.

 
 
 
Σύμφωνα με τη NASA, θα είναι ορατοί έξι πλανήτες: ο Ερμής, η Αφροδίτη, ο Ποσειδώνας, ο Κρόνος, ο Ουρανός και ο Δίας.

Είναι σπάνιο να δει κανείς μια «παρέλαση» έξι ή ακόμα και επτά πλανητών. Από τους έξι, οι τέσσερις θα είναι ορατοί με γυμνό μάτι, αλλά θα χρειαστούν κιάλια ή τηλεσκόπιο για να δει κανείς τον Ουρανό, τον Ποσειδώνα και, ενδεχομένως, τον Ερμή.

Πηγή: newsbomb.gr

Στους στενούς δεσμούς φιλίας Κύπρου και Ιταλίας, και στην κοινή πολιτισμική ταυτότητα των δύο χωρών αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ιταλίας Σέρτζιο Ματαρέλλα, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στη Ρώμη.

