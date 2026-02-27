Themasports lifenewscy
LIKE ONLINE

VIDEO: Πλαστική μεμβράνη στο στόμα για... απώλεια βάρους - Viral για όλους τους λάθος λόγους

 27.02.2026 - 10:22
VIDEO: Πλαστική μεμβράνη στο στόμα για... απώλεια βάρους - Viral για όλους τους λάθος λόγους

Μια νέα, ανησυχητική μέθοδος αδυνατίσματος που εξαπλώνεται ραγδαία στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων.

Η συγκεκριμένη τάση, ωθεί τους χρήστες να καλύπτουν το στόμα τους με πλαστική μεμβράνη, επιχειρώντας να «ξεγελάσουν» τον οργανισμό τους ότι τρέφεται, χωρίς ωστόσο να υπάρχει πραγματική επαφή...με το φαγητό (!)

Οι υποστηρικτές της μεθόδου προσποιούνται ότι μασούν έντονα την τροφή πάνω από το πλαστικό, την οποία στη συνέχεια απορρίπτουν.

Η λογική πίσω από την αμφιλεγόμενη τάση είναι απλή: η μεμβράνη λειτουργεί ως ένα ιδιότυπο «προφυλακτικό για το στόμα», το οποίο αποκόπτει τις θερμίδες, επιτρέποντας παράλληλα στον εγκέφαλο να πιστέψει ότι λαμβάνει θρεπτικά συστατικά. Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκεται η αίσθηση του κορεσμού χωρίς την παραμικρή κατανάλωση τροφής.

Ωστόσο, οι πολέμιοι της μεθόδου υπογραμμίζουν ότι η απλή προσομοίωση της μάσησης δεν παρέχει την απαραίτητη ενέργεια στον οργανισμό, ενώ ενδέχεται να εντείνει το αίσθημα της πείνας μακροπρόθεσμα.

Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου

Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας ότι η τάση αυτή φέρει όλα τα χαρακτηριστικά μιας σοβαρής υγειονομικής κρίσης. Η πρακτική αυτή ενθαρρύνει συμπεριφορές που οδηγούν σε βαριές διατροφικές διαταραχές, όπως η βουλιμία και η νευρική ανορεξία, καθώς εκπαιδεύει τον εγκέφαλο να αντλεί ικανοποίηση από τη γεύση και την υφή, αποσυνδέοντάς τις από τη θρεπτική αξία.

Παράλληλα, όσοι υιοθετούν αυτή την πρακτική εκτίθενται στον κίνδυνο κατάποσης μεγάλων ποσοτήτων μικροπλαστικών. Η τριβή κατά τη μάσηση απελευθερώνει σωματίδια πλαστικού τα οποία, μέσω του σάλιου, καταλήγουν στο αναπνευστικό και το πεπτικό σύστημα, προκαλώντας σοβαρές επιπλοκές στην υγεία.

Αυτό που ξεκίνησε ως ένα αλλόκοτο πείραμα, εξελίχθηκε γρήγορα σε κυρίαρχη τάση του διαδικτύου, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και πυροδοτώντας έναν έντονο δημόσιο διάλογο για τα όρια της δίαιτας στην εποχή των social media.

ΠΗΓΗ: Ethnos.gr

 

