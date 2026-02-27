Themasports lifenewscy
LIKE ONLINE

 27.02.2026 - 09:21
Έρχονται αλλαγές στο Messenger: Τι σημαίνει η κατάργηση των desktop εκδόσεων

Η Meta Platforms προχωρά σε σημαντικές αλλαγές στο Messenger, καταργώντας την αυτόνομη εφαρμογή για υπολογιστές και τον ιστότοπο Messenger.com μέσα στο 2026, μια απόφαση που έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε χρήστες παγκοσμίως.

Παρά τις φήμες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες εβδομάδες -με ορισμένους να κάνουν λόγο ακόμη και για «εκατοντάδες εκατομμύρια» ανθρώπους που θα χάσουν την πρόσβαση- η πραγματικότητα είναι λιγότερο δραματική.

Η υπηρεσία Messenger δεν κλείνει. Αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπος πρόσβασης σε αυτήν.

Τι αλλάζει
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της εταιρείας, από τον Απρίλιο του 2026 το Messenger.com θα σταματήσει να υποστηρίζει την αποστολή και λήψη μηνυμάτων. Οι χρήστες που θα επιχειρούν να εισέλθουν στον ιστότοπο μέσω browser σε υπολογιστή θα ανακατευθύνονται αυτόματα στη σελίδα facebook.com/messages.

Ήδη, από τις 15 Δεκεμβρίου 2025, η Meta έχει διακόψει την υποστήριξη των εφαρμογών Messenger για macOS και Windows, αφαιρώντας τες από τα επίσημα καταστήματα εφαρμογών. Με την κίνηση αυτή, οι χρήστες ωθούνται ουσιαστικά σε δύο βασικές επιλογές: χρήση μέσω browser ή μέσω της εφαρμογής για κινητά.

Καμία απώλεια λογαριασμών ή συνομιλιών
Η Meta ξεκαθαρίζει ότι η υπηρεσία Messenger συνεχίζει κανονικά.

Οι χρήστες σε iOS και Android θα εξακολουθήσουν να στέλνουν και να λαμβάνουν μηνύματα μέσω της εφαρμογής, ενώ από υπολογιστή η πρόσβαση θα γίνεται αποκλειστικά μέσω του Facebook.

Τα ιστορικά συνομιλιών δεν διαγράφονται. Όσοι έχουν ενεργοποιήσει ρυθμίσεις ασφαλούς αποθήκευσης και κρυπτογράφησης θα διατηρήσουν τα δεδομένα τους σε όλες τις συσκευές.

Ωστόσο, περιορισμοί αναμένεται να υπάρξουν για όσους χρησιμοποιούσαν το Messenger χωρίς ενεργό λογαριασμό Facebook μέσω browser, καθώς η δυνατότητα αυτή συνδέεται άμεσα με την κατάργηση του Messenger.com.

Στροφή στη «συγκέντρωση» υπηρεσιών
Η απόφαση εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική ενοποίησης των υπηρεσιών της Meta. Οι αυτόνομες εφαρμογές για υπολογιστές εμφάνιζαν χαμηλότερη χρήση σε σχέση με τις mobile εκδόσεις και τη χρήση μέσω browser, γεγονός που καθιστούσε τη συντήρησή τους λιγότερο αποδοτική.

Με τη μεταφορά της εμπειρίας ανταλλαγής μηνυμάτων στον βασικό ιστότοπο του Facebook και στην εφαρμογή κινητού, η εταιρεία μειώνει την πολυπλοκότητα ανάπτυξης και συντήρησης, ενώ παράλληλα ενοποιεί το οικοσύστημά της.

Αντιδράσεις χρηστών
Οι αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ανάμεικτες. Πολλοί χρήστες εκφράζουν δυσαρέσκεια για την απώλεια της αυτόνομης desktop εμπειρίας, ιδιαίτερα όσοι χρησιμοποιούσαν το Messenger για επαγγελματική επικοινωνία. Άλλοι, ωστόσο, επισημαίνουν ότι η πρόσβαση μέσω browser καλύπτει τις βασικές τους ανάγκες χωρίς ουσιαστικές απώλειες λειτουργικότητας.

Παρά τη ρητορική περί «απώλειας πρόσβασης», το βασικό συμπέρασμα παραμένει σαφές: το Messenger δεν καταργείται.

Η Meta απλώς αναδιαμορφώνει τα σημεία πρόσβασης, επιλέγοντας ένα πιο κεντρικοποιημένο και ενοποιημένο μοντέλο λειτουργίας ενόψει του 2026.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλλα, θα έχει σήμερα Παρασκευή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στη Ρώμη στις 26 και 27 Φεβρουαρίου κατόπιν πρόσκλησης του Ιταλού ομολόγου του. Χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε συνομιλίες στην ιταλική πρωτεύουσα με την Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι μετά το πέρας των οποίων οι δύο ηγέτες ανακοίνωσαν την πρόθεση των χωρών τους να ξεκινήσουν συζητήσεις για την κατάρτιση ενός κοινού εγγράφου εταιρικής σχέσης, για την αντιμετώπιση σειράς κοινών προτεραιοτήτων.

