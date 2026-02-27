Τρέξε να προλάβεις: Η Ryanair ανακοίνωσε εκπτώσεις για ταξίδια σε 6 δημοφιλείς προορισμούς για 2 μόνο μέρες - Με τιμές που αρχίζουν από €14.99

Συνάντηση Προέδρου Χριστοδουλίδη με Ιταλό ομόλογό του σήμερα στη Ρώμη
Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλλα, θα έχει σήμερα Παρασκευή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στη Ρώμη στις 26 και 27 Φεβρουαρίου κατόπιν πρόσκλησης του Ιταλού ομολόγου του. Χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε συνομιλίες στην ιταλική πρωτεύουσα με την Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι μετά το πέρας των οποίων οι δύο ηγέτες ανακοίνωσαν την πρόθεση των χωρών τους να ξεκινήσουν συζητήσεις για την κατάρτιση ενός κοινού εγγράφου εταιρικής σχέσης, για την αντιμετώπιση σειράς κοινών προτεραιοτήτων.