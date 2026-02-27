Τρέξε να προλάβεις: Η Ryanair ανακοίνωσε εκπτώσεις για ταξίδια σε 6 δημοφιλείς προορισμούς για 2 μόνο μέρες - Με τιμές που αρχίζουν από €14.99

Οι Flash Sales της Ryanair λειτουργούν ως προσφορές αστραπή, όπου για περισσότερο από μια ημέρα αλλά όχι για πάντα, ταξιδιώτες μπορούν να βρουν εξαιρετικά φθηνούς ναύλους για πολλές ευρωπαϊκές διαδρομές.

Κλείσε λοιπόν θέση μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου και ταξίδεψε σε Amman (Ιορδανία), Βratislava (Σλοβακία), Χανιά (Κρήτη), Μάλτα, Σόφια (Βουλγαρία) και Naples (Ιταλία).

Η προσφορά ισχύει για ταξίδια που θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 01/03/26 και 30/04/26.

Ισχύουν όροι και προυποθέσεις, εδώ.

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus