Ούζο, σουμάδα και μαχαλεπί με θέα τη θάλασσα - Επιστρέφει το πιο ατμοσφαρικό καφενείο του Πρωταρά
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ούζο, σουμάδα και μαχαλεπί με θέα τη θάλασσα - Επιστρέφει το πιο ατμοσφαρικό καφενείο του Πρωταρά

 27.02.2026 - 09:23
27.02.2026 - 09:23

Το παραδοσιακό Καφενείον στο ξενοδοχείο Cavo Maris στον Πρωταρά -από την πρώτη κιόλας χρονιά που έκανε την εμφάνισή του- αγαπήθηκε τόσο πολύ, που περιμένουμε κάθε χρόνο την επαναλειτουργία του. Πιστό λοιπόν και φέτος στο ραντεβού του, επιστρέφει φέτος αρκετά νωρίς, και πιο συγκεκριμένα στις 24 Μαρτίου, έτοιμο να μας δροσίσει δίπλα στο κύμα.

Πρόκειται εξάλλου για ένα μέρος που αποπνέει εκείνη την ατμόσφαιρα του κλασικού καφενείου, που είναι τόσο γοητευτικοί. Οι δημιουργοί του ομώνυμου μαγαζιού στο ξενοδοχείο Cavo Maris στον Πρωταρά, βασισμένοι σε εκείνα τα γοητευτικά καφενεία, έφτιαξαν έναν υπέροχο χώρο μέσα σε ένα ειδυλλιακό περιβάλλον δίπλα στην πανέμορφη παραλία της περιοχής, με απρόσκοπτη θέα, ιδανικό για παρεΐστικες στιγμές αλλά και ώρες χαλάρωσης και ηρεμίας.

kafeneion.jpg

Μπορεί να είναι μικρό, με λίγα μόνο τραπεζάκια, αλλά είναι ιδανικό για μια στάση μετά το μπάνιο στη θάλασσα.

Εδώ λοιπόν θα πας ξανά για να απολαύσεις το ουζάκι σου, με το δροσερό αεράκι να σου χαϊδεύει το πρόσωπο, και θα το συνοδεύσεις με έναν μικρό μεζέ με τσιμπήματα. Δεν σερρβίρεται φαγητό, αλλά καφέδες, τριαντάφυλλο και σουμάδα, γλυκά του κουταλιού, παγωτό αλλά και δροσερό μαχαλεπί!

Και για να σε βοηθήσω, θα το εντοπίσεις στο σημείο ανάμεσα στην παραλία του Cavo Maris και την παραλία Βυζάκια, δύο μικρά ειδυλλιακά κολπάκια που σίγουρα αξίζει να τα απολαύσεις!

(23 832043) Cavo Maris Beach Hotel, Βυζακιάς 4, Πρωταράς. 

 
Με πληροφορίες από Checkincyprus.com

