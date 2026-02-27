Συγκλονίζει επιζών της Τραγωδίας των Τεμπών: «Το ζούμε καθημερινά ξανά και ξανά» - 'Οσα έζησε την 28η Φεβρουαρίου 2023

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» ο Δημήτρης Κωσταρέλος, επιζών της τραγωδίας ανέφερε ότι, «επικρατεί ένα συναίσθημα βαρύ και επικρατεί και κορυφώνεται σε κάθε επέτειο» και πρόσθεσε πως, «είναι μια σκέψη που υπάρχει διότι είναι κάτι το οποίο δεν επέλεξα».

Όπως εξήγησε, «Το βάρος του να είσαι καλά είναι πολύ δύσκολο στην καθημερινότητα» και σημείωσε πως, Πρέπει να ζεις με αυτό, να το παλεύεις, να μην το βάζεις κάτω. Έχω επιλέξει να είμαι παρών. Δεν το έχω αφήσει να με καταπιεί».

Παράλληλα ανέφερε πως, «δεν θέλω να το βαπτίζω ως θαύμα ή σαν κατάρα γι' αυτούς που χάθηκαν, αρνούμαι αυτή την λογική, ήταν μια συστημική κατάρρευση που τη διέκοψε η καθαρή τύχη».

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, φέτος, τρία χρόνια μετά, δίνεται περισσότερος λόγος στους επιζώντες, σημειώνοντας πως, «Είμαστε οι αυτόπτες μάρτυρες. Οι άνθρωποι που το ζούμε καθημερινά ξανά και ξανά, ενώ πρέπει παράλληλα να παλέψουμε και για τον βιοπορισμό μας».

Ερωτηθείς για την στήριξη της πολιτείας προς τους επιζώντες, ανέφερε πως, « κυρίως όσους νοσηλεύτηκαν το μοιραίο βράδυ, παρέχεται δωρεάν ιατροφαρμακευτική κάλυψη, καθώς και ψυχολογική υποστήριξη»

Ο Δημήτρης Κωσταρέλος ανέφερε επίσης πως, λαμβάνει δωρεάν την αγωγή που του έχει συνταγογραφηθεί, ενώ, μετά από προσωπικές ενέργειες επτά μήνες μετά το δυστύχημα, του εγκρίθηκε και η κάλυψη του κόστους για τον ειδικό που τον παρακολουθεί και συμπλήρωσε πως, επιζώντες που δεν μπορούν να επωφεληθούν, επειδή το ΑΜΚΑ τους δεν έχει καταχωριστεί στο σύστημα ως «επιζώντες Τεμπών».

Επιπρόσθετα δήλωσε ότι, «έχω κάνει σημαντικά βήματα, με ό,τι ψυχικό κόστος έχει αυτό, υπάρχουν όμως μέρες που δυσκολεύομαι», και συμπλήρωσε πως σήμερα είναι φοιτητής Ψυχολογίας, επιλογή που, όπως αναφέρει, επηρεάστηκε άμεσα από την τραγωδία των Τεμπών.

Ερωτηθείς για την 28η Φεβρουαρίου 2023 ο επιζών ανέφερε πως ταξίδευε με παρέα και βρισκόταν σε βαγόνι με κουπέ και σημείωσε πως, «ήταν ήδη περιορισμένος ο χώρος. Όταν έγινε η σύγκρουση, ήμασταν τραυματισμένοι με ανεξήγητα εγκαύματα. Υπήρχε φωτιά μέσα στο βαγόνι και μια μυρωδιά που ένιωθες να σε καίει, είχαμε λίγα λεπτά για να δούμε πώς θα βγούμε. Δεν θύμιζε τίποτα το βαγόνι με αυτό που ήταν πριν την σύγκρουση».

Ο Δημήτρης Κωσταρέλος περιέγραψε πως κατάφερε να απεγκλωβιστεί από το τρένο σημειώνοντας πως, περπάτησαν πάνω σε χαλάσματα μέχρι την παλιά εθνική οδό. Όπως περιγράφει, δεν του παρασχέθηκαν άμεσα πρώτες βοήθειες από ειδικούς. Τα ασθενοφόρα που έφτασαν από την πλευρά της Λάρισας εντόπισαν πρώτα επιβάτες από τα πίσω βαγόνια, οι οποίοι ήταν τραυματισμένοι.

Θυμάται χαρακτηριστικά μια σκηνή που, όπως ανέφερε, αποτυπώνει την ανοργανωσιά που επικράτησε: «Ένας αστυνομικός μας είπε: “Όσοι πιστεύετε ότι μπορείτε να περπατήσετε και είστε καλά, πηγαίνετε από εδώ για το λεωφορείο προς Θεσσαλονίκη. Όσοι πιστεύετε ότι χρειάζεστε βοήθεια, πηγαίνετε από εκεί για τα ασθενοφόρα» και συμπλήρωσε πως, «τρία χρόνια μετά, που το σκέφτομαι, αν είχα εσωτερική αιμορραγία και δεν το γνώριζα, δεν θα ήμουν εδώ. Θα είχα επιζήσει της σύγκρουσης και θα είχα πεθάνει λόγω κρατικής αμέλειας».

Επίσης εξιστόρισε πως, «λίγα λεπτά μετά την έξοδο από το βαγόνι, δανείστηκα τηλέφωνο και κάλεσα τη μητέρα του, πριν ακόμη μεταδοθεί η είδηση και της είπα: “Είμαι καλά, εκτροχιάστηκε το τρένο, θα αργήσουμε να φτάσουμε στη Θεσσαλονίκη, αλλά μην ανησυχείς» και συμπλήρωσε ότι, ο καθησυχαστικός μου τόνος δεν της προκάλεσε ανησυχία — μέχρι που είδε τις εικόνες στα μέσα ενημέρωσης».

Στο λεωφορείο προς Θεσσαλονίκη, ανέφερε, προσπάθησαν να επικοινωνήσουν και να εξασφαλίσουν ασθενοφόρο για την άφιξή τους στον σταθμό, αντιμετωπίζοντας, όπως λέει, ερωτήματα στα οποία δεν μπορούσαν να απαντήσουν. «Όταν φτάσαμε στον σταθμό, υπήρχαν 10-15 δημοσιογράφοι και ένα ασθενοφόρο. Αυτό ήταν λίγο περίεργο».

Καταληκτικά ανέφερε πως, «το να είσαι επιζών είναι μια ισόβια κάθειρξη σε μια ανάμνηση που δεν έχεις επιλέξει, πόσο μάλλον όταν είσαι νέος άνθρωπος», τονίζει. Και προειδοποιεί να μην συγχέεται η δύναμη με την απουσία πόνου. «Δεν σημαίνει ότι επειδή στέκομαι όρθιος δεν πονάω» και πρόσθεσε ότι, «εχει αποφασίσει πως κάθε 28 του μήνα θα βρίσκεται στο σημείο της σύγκρουσης στα Τέμπη, ενώ το βράδυ μεταβαίνει στον σιδηροδρομικό σταθμό, την ώρα που σημειώθηκε η τραγωδία, όπου πραγματοποιείται συγκέντρωση μνήμης», κατέληξε.