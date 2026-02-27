Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLifestyleΗ Βάσω Καζαντζίδη μιλάει για όλα «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ ΣΤΟΝ ALPHA»
LIFESTYLE

Η Βάσω Καζαντζίδη μιλάει για όλα «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ ΣΤΟΝ ALPHA»

 27.02.2026 - 11:39
Η Βάσω Καζαντζίδη μιλάει για όλα «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ ΣΤΟΝ ALPHA»

Εικοσιπέντε ολόκληρα χρόνια πέρασαν από το θάνατο του Στέλιου Καζαντζίδη τον Σεπτέμβριο του 2001. Η Βάσω Καζαντζίδη, η γυναίκα που έζησε κοντά του 23 ολόκληρα χρόνια μιλάει στον Τάσο Τρύφωνος για τη γνωριμία και το γάμο τους, την κοινή τους ζωή, τη σχέση του με τη Μαρινέλλα, τη μάχη του με τον καρκίνο και τη ζωή της μετά το θάνατο του. «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ ΣΤΟΝ ALPHA», την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου, στις 11 το βράδυ, στον ALPHA Κύπρου

Μετά από την τεράστια επιτυχία της ταινίας «Υπάρχω» και τη μεγαλειώδη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο που ήταν αφιερωμένη στον ίδιο, το φαινόμενο «Καζαντζίδης» φαίνεται να παραμένει πιο δυνατό και επίκαιρο από ποτέ, παρόλο που έχει περάσει ένα τέταρτο του αιώνα από τότε που «έφυγε».

Η Βάσω Καζαντζίδη μιλάει για το παρασκήνιο της ταινίας και αναλύει γιατί και πως κρατιέται ζωντανός ο θρύλος του Στέλιου Καζαντζίδη, ενώ αναφέρεται και στον λόγο που πλέον περνάει πολύ χρόνο στην Κύπρο.

Η εκπομπή είναι «ντυμένη» με σπάνια πλάνα και ντοκουμέντα από το γάμο του Στέλιου και της Βάσως Καζαντζίδη, με οικογενειακές στιγμές στο εξοχικό τους στον Άγιο Κωνσταντίνο και φυσικά τα μεγάλα και διαχρονικά τραγούδια της μεγαλύτερης φωνής που έβγαλε η Ελλάδα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αφθώδης πυρετός: Συνεχίζονται σήμερα οι εμβολιασμοί – Ενέργειες για προμήθεια εμβολίων για χοίρους - Η νεότερη ενημέρωση
Τουρκική πρόκληση στον ΟΗΕ: Κατηγορεί Ελλάδα, Κύπρο και Αίγυπτο ότι παραβιάζουν τα κυριαρχικά της δικαιώματα
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε
Διαβάσεις πεζών: Χρυσοπληρωμένο το… 85άρι - 1,153 εκατ. για να «πέσει» το πρόστιμο – Πότε τίθεται σε εφαρμογή
Σενάριο κάλπης τον Ιούλιο: Το «ντόμινο» που μπορεί να φέρει η απόφαση Φειδία αν εκλεγεί βουλευτής – Ο αγώνας δρόμου και το κόστος

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Χάθηκαν τα ίχνη της 41χρονης Κυριακούλας - Βοηθήστε να εντοπιστεί -Δείτε φωτογραφία

 27.02.2026 - 11:13
Επόμενο άρθρο

Eλένη Μενεγάκη: Είχε ατύχημα και της έβαλαν με νάρθηκα στο χέρι (φωτογραφίες)

 27.02.2026 - 11:48
Συναντήθηκε με τον CEO της ENI ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - Έρχεται Κύπρο τον Απρίλιο η Μελόνι

Συναντήθηκε με τον CEO της ENI ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - Έρχεται Κύπρο τον Απρίλιο η Μελόνι

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα, στη Ρώμη, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, τον CEO της ιταλικής εταιρείας ΕΝΙ που δραστηριοποιείται στην κυπριακή ΑΟΖ, κ. Κλαούντιο Ντεσκάλτζι.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Συναντήθηκε με τον CEO της ENI ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - Έρχεται Κύπρο τον Απρίλιο η Μελόνι

Συναντήθηκε με τον CEO της ENI ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - Έρχεται Κύπρο τον Απρίλιο η Μελόνι

  •  27.02.2026 - 10:03
Βουλευτικές: Ρευστότητα, δυσπιστία και μάχη συσπείρωσης στο πολιτικό σκηνικό-Πονοκέφαλος συσπείρωσης για τον ΔΗΣΥ

Βουλευτικές: Ρευστότητα, δυσπιστία και μάχη συσπείρωσης στο πολιτικό σκηνικό-Πονοκέφαλος συσπείρωσης για τον ΔΗΣΥ

  •  27.02.2026 - 06:24
Αφθώδης Πυρετός: Γιατί οι αγελάδες έχουν «προτεραιότητα» στον εμβολιασμό – Το πρόβλημα με τα εμβόλια των χοίρων

Αφθώδης Πυρετός: Γιατί οι αγελάδες έχουν «προτεραιότητα» στον εμβολιασμό – Το πρόβλημα με τα εμβόλια των χοίρων

  •  27.02.2026 - 08:42
Σενάριο κάλπης τον Ιούλιο: Το «ντόμινο» που μπορεί να φέρει η απόφαση Φειδία αν εκλεγεί βουλευτής – Ο αγώνας δρόμου και το κόστος

Σενάριο κάλπης τον Ιούλιο: Το «ντόμινο» που μπορεί να φέρει η απόφαση Φειδία αν εκλεγεί βουλευτής – Ο αγώνας δρόμου και το κόστος

  •  27.02.2026 - 06:26
ΒΙΝΤΕΟ: «Πλήρωσε cash για να μεν φανεί το ΦΠΑ» - Ο κυνικός διάλογος στο ακτινοδιαγνωστικό που «βάφτιζε» τους σκύλους... ασθενείς

ΒΙΝΤΕΟ: «Πλήρωσε cash για να μεν φανεί το ΦΠΑ» - Ο κυνικός διάλογος στο ακτινοδιαγνωστικό που «βάφτιζε» τους σκύλους... ασθενείς

  •  27.02.2026 - 09:34
Συγκλονίζει επιζών της Τραγωδίας των Τεμπών: «Το ζούμε καθημερινά ξανά και ξανά» - 'Οσα έζησε την 28η Φεβρουαρίου 2023

Συγκλονίζει επιζών της Τραγωδίας των Τεμπών: «Το ζούμε καθημερινά ξανά και ξανά» - 'Οσα έζησε την 28η Φεβρουαρίου 2023

  •  27.02.2026 - 10:44
Επεισοδιακή καταδίωξη: Πέρασε με κόκκινο, χτύπησε σε περιπολικό και συνελήφθη 38χρονος

Επεισοδιακή καταδίωξη: Πέρασε με κόκκινο, χτύπησε σε περιπολικό και συνελήφθη 38χρονος

  •  27.02.2026 - 09:46
Σε κρίσιμη κατάσταση 39χρονη μετά από πρόωρο τοκετό - Έκκληση για αιμοδοσία

Σε κρίσιμη κατάσταση 39χρονη μετά από πρόωρο τοκετό - Έκκληση για αιμοδοσία

  •  27.02.2026 - 11:09

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα