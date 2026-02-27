Η Βάσω Καζαντζίδη μιλάει για όλα «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ ΣΤΟΝ ALPHA»

Εικοσιπέντε ολόκληρα χρόνια πέρασαν από το θάνατο του Στέλιου Καζαντζίδη τον Σεπτέμβριο του 2001. Η Βάσω Καζαντζίδη, η γυναίκα που έζησε κοντά του 23 ολόκληρα χρόνια μιλάει στον Τάσο Τρύφωνος για τη γνωριμία και το γάμο τους, την κοινή τους ζωή, τη σχέση του με τη Μαρινέλλα, τη μάχη του με τον καρκίνο και τη ζωή της μετά το θάνατο του. «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ ΣΤΟΝ ALPHA» , την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου , στις 11 το βράδυ , στον ALPHA Κύπρου .

Μετά από την τεράστια επιτυχία της ταινίας «Υπάρχω» και τη μεγαλειώδη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο που ήταν αφιερωμένη στον ίδιο, το φαινόμενο «Καζαντζίδης» φαίνεται να παραμένει πιο δυνατό και επίκαιρο από ποτέ, παρόλο που έχει περάσει ένα τέταρτο του αιώνα από τότε που «έφυγε».

Η Βάσω Καζαντζίδη μιλάει για το παρασκήνιο της ταινίας και αναλύει γιατί και πως κρατιέται ζωντανός ο θρύλος του Στέλιου Καζαντζίδη, ενώ αναφέρεται και στον λόγο που πλέον περνάει πολύ χρόνο στην Κύπρο.

Η εκπομπή είναι «ντυμένη» με σπάνια πλάνα και ντοκουμέντα από το γάμο του Στέλιου και της Βάσως Καζαντζίδη, με οικογενειακές στιγμές στο εξοχικό τους στον Άγιο Κωνσταντίνο και φυσικά τα μεγάλα και διαχρονικά τραγούδια της μεγαλύτερης φωνής που έβγαλε η Ελλάδα.