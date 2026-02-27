Themasports lifenewscy
Αφθώδης Πυρετός: Γιατί οι αγελάδες έχουν «προτεραιότητα» στον εμβολιασμό – Το πρόβλημα με τα εμβόλια των χοίρων
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αφθώδης Πυρετός: Γιατί οι αγελάδες έχουν «προτεραιότητα» στον εμβολιασμό – Το πρόβλημα με τα εμβόλια των χοίρων

 27.02.2026 - 08:42
Αφθώδης Πυρετός: Γιατί οι αγελάδες έχουν «προτεραιότητα» στον εμβολιασμό – Το πρόβλημα με τα εμβόλια των χοίρων

Σε έναν αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο εξελίσσεται η επιχείρηση θωράκισης του κτηνοτροφικού πληθυσμού της Κύπρου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα» ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου, Δημήτρης Επαμεινώνδας, σημείωσε πως οι κτηνίατροι έχουν ήδη καταφέρει το ακατόρθωτο, ολοκληρώνοντας μέσα σε ελάχιστα εικοσιτετράωρα τον εμβολιασμό 10.000 ζώων, επικεντρώνοντας πλέον όλες τις δυνάμεις τους στη ζώνη επιχείρησης 3 – 10 χιλιομέτρων από τα αρχικά κρούσματα.

Η απόφαση να προηγηθούν οι αγελάδες έναντι των αιγοπροβάτων δεν ήταν τυχαία, αλλά βασισμένη σε καθαρά επιστημονικά και πρακτικά κριτήρια. Όπως εξήγησε ο κ. Επαμεινώνδας, τα βοηδή είναι εκείνα που παρουσιάζουν την πιο έντονη κλινική εικόνα, γεγονός που τα καθιστά εξαιρετικά μεταδοτικά λόγω της μεγάλης αποβολής του ιού στο περιβάλλον. Παράλληλα, το τεράστιο μέγεθος αυτών των ζώων καθιστά τη διαχείριση μιας ενδεχόμενης θανάτωσης τους μια εφιαλτική διαδικασία, καθιστώντας την πρόληψη μέσω εμβολιασμού τη μόνη βιώσιμη λύση.

Την ίδια ώρα, η διαδικασία για τους χοίρους φαίνεται να συναντά ένα προσωρινό εμπόδιο, καθώς τα εμβόλια που χρησιμοποιούνται για τα υπόλοιπα είδη δεν είναι κατάλληλα για αυτούς. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο συστατικό στα τρέχοντα σκευάσματα το οποίο προκαλεί αρνητικές αντιδράσεις στους χοίρους, με αποτέλεσμα οι ειδικοί να περιμένουν την παραλαβή ειδικών εμβολίων που θα είναι ασφαλή για το συγκεκριμένο είδος. Το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί θετικά κρούσματα σε χοιροτροφικές μονάδες επιτρέπει στις αρχές να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους, αναμένοντας τα σωστά σκευάσματα.

Παρά τη συγκρατημένη αισιοδοξία που φέρνει η απουσία νέων κρουσμάτων τις τελευταίες ημέρες, ο κ. Επαμεινώνδας υπενθύμισε ότι η επόμενη εβδομάδα είναι η πλέον καθοριστική. Καθώς ο χρόνος επώασης του ιού κυμαίνεται από 7 έως 14 ημέρες, το προσεχές διάστημα θα δείξει αν η γρήγορη αντίδραση των κτηνιατρικών υπηρεσιών κατάφερε να «κλειδώσει» την εξάπλωση του ιού, σώζοντας την κυπριακή κτηνοτροφία από μια ανυπολόγιστη καταστροφή.

Συνάντηση Προέδρου Χριστοδουλίδη με Ιταλό ομόλογό του σήμερα στη Ρώμη

Συνάντηση Προέδρου Χριστοδουλίδη με Ιταλό ομόλογό του σήμερα στη Ρώμη

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλλα, θα έχει σήμερα Παρασκευή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στη Ρώμη στις 26 και 27 Φεβρουαρίου κατόπιν πρόσκλησης του Ιταλού ομολόγου του. Χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε συνομιλίες στην ιταλική πρωτεύουσα με την Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι μετά το πέρας των οποίων οι δύο ηγέτες ανακοίνωσαν την πρόθεση των χωρών τους να ξεκινήσουν συζητήσεις για την κατάρτιση ενός κοινού εγγράφου εταιρικής σχέσης, για την αντιμετώπιση σειράς κοινών προτεραιοτήτων.

