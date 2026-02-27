Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή η 29χρονη Νικολέτα - Η παράκληση για την κηδεία - Δείτε φωτογραφία

Η κηδεία θα γίνει την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 2:30 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Παναγίας Παντάνασσας στην Πάφο.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Νέο Κοιμητήριο Πάφου, στην περιοχή Αναβαργός.

Η οικογένεια έχει εκφράσει την επιθυμία όπως δεν δεχθεί συλλυπητήρια, ενώ αντί στεφάνων παρακαλείται το κοινό όπως γίνονται εισφορές για ενίσχυση της οικογένειας.