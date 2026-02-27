Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μήνυμα του Έρχιουρμαν για τον αφθώδη πυρετό - «Η συνεργασία είναι αναπόφευκτη»

 27.02.2026 - 21:05
Μήνυμα συνεργασίας απηύθυνε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, μετά την αποστολή 60.000 δόσεων εμβολίου κατά του αφθώδους πυρετού στις ελεύθερες περιοχές, αναφέροντας ότι «η συνεργασία σε τέτοιου είδους ζητήματα είναι αναπόφευκτη».

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε ότι κατόπιν αιτήματος της ελληνοκυπριακής πλευράς και σε συντονισμό με τον «υπουργό γεωργίας και φυσικών Πόρων», Χιουσεγίν Τσαβούς, απεστάλησαν από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές ταχέως 60.000 δόσεις εμβολίου.

«Ένα πρόβλημα σε οποιοδήποτε σημείο του νησιού έχει αναπόφευκτα τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε πρόβλημα που επηρεάζει ολόκληρο το νησί», είπε, αναφερόμενος στην ανάγκη δικοινοτικής συνεργασίας σε ζητήματα που αφορούν την Κύπρο στο σύνολό της.

