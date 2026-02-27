Μήνυμα του Έρχιουρμαν για τον αφθώδη πυρετό - «Η συνεργασία είναι αναπόφευκτη»

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε ότι κατόπιν αιτήματος της ελληνοκυπριακής πλευράς και σε συντονισμό με τον «υπουργό γεωργίας και φυσικών Πόρων», Χιουσεγίν Τσαβούς, απεστάλησαν από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές ταχέως 60.000 δόσεις εμβολίου.

«Ένα πρόβλημα σε οποιοδήποτε σημείο του νησιού έχει αναπόφευκτα τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε πρόβλημα που επηρεάζει ολόκληρο το νησί», είπε, αναφερόμενος στην ανάγκη δικοινοτικής συνεργασίας σε ζητήματα που αφορούν την Κύπρο στο σύνολό της.