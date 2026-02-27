ΥΠΕΞ: Συνιστά την αποφυγή ταξιδιών σε Ισραήλ, Γάζα και Ιράν

«Το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθώντας στενά τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, επιθυμεί να υπενθυμίσει στους Κύπριους πολίτες τις σχετικές ισχύουσες ταξιδιωτικές οδηγίες του, με τις οποίες έχει ήδη συστήσει, όπως για το Ιράν, η αποφυγή όλων των ταξιδιών και η επιστροφή πολιτών που ενδεχομένως να βρίσκονται στη χώρα», αναφέρεται στην ανάρτηση.

«Για το Ισραήλ, η αποφυγή όλων των μη αναγκαίων ταξιδιών. ⁠Για τα Παλαιστινιακά εδάφη, η αποφυγή των μη αναγκαίων ταξιδιών στη Δυτική Όχθη, και η αποφυγή όλων των ταξιδιών για τη Γάζα», προσθέτει.

Σημειώνεται ότι περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται παγίως ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών: https://gov.cy/information/taxidiotikes-odigies/

Καταληκτικά, επισημαίνεται ότι πολίτες που βρίσκονται στις χώρες της περιοχής καλούνται να εγγραφούν στη διαδικτυακή πλατφόρμα: https://connect2cy.gov.cy