ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθώς η νέα τουριστική σεζόν πλησιάζει, ανοίγουν ξανά αγαπημένα στέκια στον Πρωταρά για φαγητό - Επιστροφή για το καλύτερο σουβλάκι

 27.02.2026 - 22:20
Από το 2012 που άνοιξε, έγινε γαστρονομικός-προορισμός και για τον πιο ανήσυχο λάτρη του καλού φαγητού. Γεύσεις από Ελλάδα και Κύπρο, ένας τέλειος συνδυασμός, στο κέντρο του Παραλιμνίου και του Πρωταρά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ούζο, σουμάδα και μαχαλεπί με θέα τη θάλασσα - Επιστρέφει το πιο ατμοσφαρικό καφενείο του Πρωταρά

Αγαπήθηκε από την πρώτη μέρα για το μαστόρικο ψήσιμο στα κάρβουνα, το σερβίρισμα στη λαδόκολλα, αλλά και για τις εξαιρετικές τιμές σε σχέση με την ποιότητα των προϊόντων που προσφέρει.

Όλοι πηγαίνουν για το σουβλάκι (χοιρινό & κοτόπουλο) και τη μοναδική λεπτοκομμένη του πανσέτα. Ο κόσμος όμως, λάτρεψε και τα υπόλοιπα προϊόντα, προϊόντα εκλεκτά και συνταγές που σε ταξιδεύουν πίσω στο χρόνο, όπου δύσκολα βρίσκεις αλλού.

Όπως τα Σουτζουκάκια, το Λουκάνικο, τα Μπριζολάκια Λαιμού, και το Κοτόπουλο Μπιφτέκι. Στα ορεκτικά θα βρεις Τυροκροκέτες και Κολοκυθοκεφτέδες. Συνταγές δικές τους. Χαλούμι και Σεφταλιά στα κάρβουνα, μην ξεχάσεις να πάρεις.

Αυτά θα απολαμβάνουμε ξανά από την Κυριακή 1η Μαρτίου στο εστιατόριο Σουκρής στο Παραλίμνι, το οποίο επιστρέφει για τη σεζόν. Να σημειώσουμε ότι το κατάστημα στο Παραλίμνι λειτουργεί κανονικά.

