Τραμπ: Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά, δεν είμαι ικανοποιημένος μαζί τους αλλά οι συζητήσεις θα συνεχιστούν

Μιλώντας στους δημοσιογράφους πριν από το ταξίδι του στο Τέξας, τόνισε, ωστόσο, ότι θα διεξαχθούν «περισσότερες συνομιλίες την Παρασκευή» και ότι συνεχίζει να επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας.

«Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα. Δεν είμαι ικανοποιημένος μαζί τους, αλλά αναμένονται περαιτέρω συνομιλίες την Παρασκευή. Θέλω να κάνω μια συμφωνία μαζί τους».

Σημειώνεται ότι οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης συνεχίστηκαν αυτή την εβδομάδα, εν μέσω μαζικής στρατιωτικής ενίσχυσης των ΗΠΑ στην περιοχή. Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θέλει να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη στο Ιράν, αλλά ότι μερικές φορές είναι απαραίτητο.

Το Ομάν που μεσολαβεί στις συνομιλίες έστειλε τον υπουργό Εξωτερικών του στην Ουάσινγκτον σήμερα για συζητήσεις επί του θέματος με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα.