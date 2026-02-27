Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΤραμπ: Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά, δεν είμαι ικανοποιημένος μαζί τους αλλά οι συζητήσεις θα συνεχιστούν
ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ: Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά, δεν είμαι ικανοποιημένος μαζί τους αλλά οι συζητήσεις θα συνεχιστούν

 27.02.2026 - 23:45
Τραμπ: Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά, δεν είμαι ικανοποιημένος μαζί τους αλλά οι συζητήσεις θα συνεχιστούν

Τη δυσαρέσκειά του για τις επαφές με την αντιπροσωπεία του Ιράν σε επίπεδο διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά εξέφρασε σε δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους πριν από το ταξίδι του στο Τέξας, τόνισε, ωστόσο, ότι θα διεξαχθούν «περισσότερες συνομιλίες την Παρασκευή» και ότι συνεχίζει να επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας.

«Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα. Δεν είμαι ικανοποιημένος μαζί τους, αλλά αναμένονται περαιτέρω συνομιλίες την Παρασκευή. Θέλω να κάνω μια συμφωνία μαζί τους».

Σημειώνεται ότι οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης συνεχίστηκαν αυτή την εβδομάδα, εν μέσω μαζικής στρατιωτικής ενίσχυσης των ΗΠΑ στην περιοχή. Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θέλει να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη στο Ιράν, αλλά ότι μερικές φορές είναι απαραίτητο.

Το Ομάν που μεσολαβεί στις συνομιλίες έστειλε τον υπουργό Εξωτερικών του στην Ουάσινγκτον σήμερα για συζητήσεις επί του θέματος με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραγωδία στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος: Σκοτώθηκε 67χρονη ΑμεΑ κατά την αποβίβασή της
Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα για τρομοκρατία – Φαίνεται να φωτογράφιζαν «ευαίσθητα» σημεία
Ψάχνεις για δουλειά στην Κυβέρνηση; Άνοιξαν νέες θέσεις σε διάφορες υπηρεσίες – Δείτε όλες τις λεπτομέρειες
Καιρός: Πάρτε παλτό απόψε - Με παγωνιά θα μας αποχαιρετήσει ο Φεβρουάριος – Πιθανότητα βροχών και χιονιού το Σαββατοκύριακο
Παρέλαβε πακέτο με 11 κιλά κάνναβης και κατέληξε στο κελί 32χρονος - Δείτε φωτογραφία
Μήπως είναι ψυχοπαθής; 5 σημάδια ότι ο σύντροφός σας βρίσκεται στο όριο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Έρχεται το πρώτο συνδυασμένο εμβόλιο κατά COVID-19 και εποχικής γρίπης για άτομα άνω των 50 ετών

 27.02.2026 - 23:23
Επόμενο άρθρο

H Λίβερπουλ λέει «αντίο» σε ποδοσφαιριστή της που θα θυμάται για πάντα ένα... κόρνερ με την Μπαρτσελόνα

 27.02.2026 - 23:56
Μήνυμα του Έρχιουρμαν για τον αφθώδη πυρετό - «Η συνεργασία είναι αναπόφευκτη»

Μήνυμα του Έρχιουρμαν για τον αφθώδη πυρετό - «Η συνεργασία είναι αναπόφευκτη»

Μήνυμα συνεργασίας απηύθυνε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, μετά την αποστολή 60.000 δόσεων εμβολίου κατά του αφθώδους πυρετού στις ελεύθερες περιοχές, αναφέροντας ότι «η συνεργασία σε τέτοιου είδους ζητήματα είναι αναπόφευκτη».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Μήνυμα του Έρχιουρμαν για τον αφθώδη πυρετό - «Η συνεργασία είναι αναπόφευκτη»

Μήνυμα του Έρχιουρμαν για τον αφθώδη πυρετό - «Η συνεργασία είναι αναπόφευκτη»

  •  27.02.2026 - 21:05
Ύποπτοι για τρομοκρατία: Σε εξέλιξη οι έρευνες μετά τη σύλληψη Αζέρου και της συντρόφου του - Ξεψαχνίζουν τους χώρους διαμονής τους

Ύποπτοι για τρομοκρατία: Σε εξέλιξη οι έρευνες μετά τη σύλληψη Αζέρου και της συντρόφου του - Ξεψαχνίζουν τους χώρους διαμονής τους

  •  27.02.2026 - 20:10
ΥΠΕΞ: Συνιστά την αποφυγή ταξιδιών σε Ισραήλ, Γάζα και Ιράν

ΥΠΕΞ: Συνιστά την αποφυγή ταξιδιών σε Ισραήλ, Γάζα και Ιράν

  •  27.02.2026 - 21:51
Τραγικό τέλος για την 41χρονη που είχε δηλωθεί ως ελλείπουσα – Εντοπίστηκε νεκρή σε παραλία

Τραγικό τέλος για την 41χρονη που είχε δηλωθεί ως ελλείπουσα – Εντοπίστηκε νεκρή σε παραλία

  •  27.02.2026 - 19:35
Αφθώδης πυρετός: Αγώνας δρόμου για απολυμάνσεις - Επεκτείνονται παγκύπρια τα σημεία - Τα μάτια στραμμένα στο επόμενο Υπουργικό για τις αποζημιώσεις

Αφθώδης πυρετός: Αγώνας δρόμου για απολυμάνσεις - Επεκτείνονται παγκύπρια τα σημεία - Τα μάτια στραμμένα στο επόμενο Υπουργικό για τις αποζημιώσεις

  •  27.02.2026 - 22:40
Πώς έγινε η τραγωδία στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος με την 67χρονη ΑμεΑ - Ποια ήταν η «αγωνίστρια της ζωής» Μαρία Λαδά

Πώς έγινε η τραγωδία στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος με την 67χρονη ΑμεΑ - Ποια ήταν η «αγωνίστρια της ζωής» Μαρία Λαδά

  •  27.02.2026 - 21:50
Καθώς η νέα τουριστική σεζόν πλησιάζει, ανοίγουν ξανά αγαπημένα στέκια στον Πρωταρά για φαγητό - Επιστροφή για το καλύτερο σουβλάκι

Καθώς η νέα τουριστική σεζόν πλησιάζει, ανοίγουν ξανά αγαπημένα στέκια στον Πρωταρά για φαγητό - Επιστροφή για το καλύτερο σουβλάκι

  •  27.02.2026 - 22:20
Ψάχνεις για δουλειά στην Κυβέρνηση; Άνοιξαν νέες θέσεις σε διάφορες υπηρεσίες – Δείτε όλες τις λεπτομέρειες

Ψάχνεις για δουλειά στην Κυβέρνηση; Άνοιξαν νέες θέσεις σε διάφορες υπηρεσίες – Δείτε όλες τις λεπτομέρειες

  •  27.02.2026 - 17:12

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα