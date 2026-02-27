Αφθώδης πυρετός: Αγώνας δρόμου για απολυμάνσεις - Επεκτείνονται παγκύπρια τα σημεία - Τα μάτια στραμμένα στο επόμενο Υπουργικό για τις αποζημιώσεις

«Κυκλοφορούν, μάλλον, διάφορα στην αγορά, να το πω έτσι. Έχουν ειδοποιηθεί οι έμποροι να φέρουν αρκετά μεγάλες ποσότητες. Ήδη γίνονται οι εισαγωγές. Δηλαδή, θα φτάσουν αύριο, θα φτάσουν μεθαύριο, φτάνουν συνεχώς», ανέφερε η Ανώτερη Λειτουργός Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Σωτηρία Γεωργιάδου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ελένης Μιχαήλ στον ALPHA Κύπρου, την ίδια ώρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχωρούν σε νέες προμήθειες, ενώ επεκτείνονται τα σημεία απολύμανσης παγκύπρια. «Εμείς ψεκάζουμε τα 21 σημεία που έχουμε ορίσει. Έχουν ήδη δημιουργηθεί από το Τμήμα Γεωργίας και τις τοπικές αυτοδιοικήσεις άλλα 85 σημεία Παγκύπρια για τις υπόλοιπες κτηνοτροφικές περιοχές», πρόσθεσε.

Το Υπουργείο Γεωργίας θα διαθέσει τα υγρά στις κοινότητες με φάρμες, θέτοντας παράλληλα ανώτατο όριο κρατικής κάλυψης: «Το κόστος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις €5000 ανά δεξαμενή απολύμανσης τροχών και τις €3000 ανά αυτοματοποιημένο σύστημα απολύμανσης τροχών.»

Η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις από τον Σύνδεσμο Αγελαδοτρόφων Αθηένου, που υποστηρίζει ότι τα έργα στην περιοχή τους έχουν ήδη ξεπεράσει το προβλεπόμενο ποσό.

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ της Κλειούς Βούρκου στον ALPHA Κύπρου, σε αναμονή κυβερνητικών αποφάσεων βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι που επλήγησαν από τον αφθώδη πυρετό, διεκδικώντας σαφές πλαίσιο και άμεσες αποζημιώσεις για τη θανάτωση των ζώων τους.

Μετά από συνάντηση στον Δήμο Λάρνακας, ζητούν καταβολή δίκαιων αποζημιώσεων με βάση τις τρέχουσες τιμές, κάλυψη της απώλειας εισοδήματος όσο παραμένουν εκτός επαγγελματικής δραστηριότητας, «πάγωμα» δανειακών υποχρεώσεων μέχρι την επαναλειτουργία των μονάδων τους, καθώς και κρατικές συμφωνίες για εισαγωγή ζώων με επιδότηση ναύλου. Παράλληλα, θέτουν θέμα διασφάλισης της συμμετοχής τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα μέσω ΚΟΑΠ και κάλυψης κοινωνικών ασφαλίσεων για τους ίδιους και το προσωπικό τους.

Όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο, όπου αναμένεται να παρουσιαστεί το κυβερνητικό σχέδιο στήριξης.

Σε ό,τι αφορά το νομικό πλαίσιο, μετά την κρίση του 2007 θεσπίστηκαν πρόνοιες που προβλέπουν πλήρη αποζημίωση σε περιπτώσεις κατάσχεσης και καταστροφής. Συγκεκριμένα: «Όταν κατάσχονται θετικά ή ύποπτα ζώα, το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% της εκτιμώμενης αγοραίας αξίας των ζώων. Επίσης, όταν κατάσχονται και καταστρέφονται ζωικά προϊόντα ή και άλλα αντικείμενα (π.χ. ζωοτροφές) το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% της εκτιμώμενης αγοραίας αξίας τους.»

Σημειώνεται ότι το 2007 η εκστρατεία για επανάκτηση του καθεστώτος χώρας απαλλαγμένης από τον αφθώδη πυρετό κόστισε στην Κυπριακή Δημοκρατία 1,39 εκατ. ευρώ, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεισφέρει 384 χιλιάδες ευρώ.