Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΑφθώδης πυρετός: Αγώνας δρόμου για απολυμάνσεις - Επεκτείνονται παγκύπρια τα σημεία - Τα μάτια στραμμένα στο επόμενο Υπουργικό για τις αποζημιώσεις
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αφθώδης πυρετός: Αγώνας δρόμου για απολυμάνσεις - Επεκτείνονται παγκύπρια τα σημεία - Τα μάτια στραμμένα στο επόμενο Υπουργικό για τις αποζημιώσεις

 27.02.2026 - 22:40
Αφθώδης πυρετός: Αγώνας δρόμου για απολυμάνσεις - Επεκτείνονται παγκύπρια τα σημεία - Τα μάτια στραμμένα στο επόμενο Υπουργικό για τις αποζημιώσεις

Σε αγώνα δρόμου για την προμήθεια απολυμαντικών έχουν επιδοθεί οι κτηνοτρόφοι σε όλη την Κύπρο, μετά τα πρώτα κρούσματα αφθώδους πυρετού. Η ζήτηση αυξήθηκε απότομα, με τους εμπόρους να επισπεύδουν εισαγωγές για να καλύψουν τις ανάγκες.

«Κυκλοφορούν, μάλλον, διάφορα στην αγορά, να το πω έτσι. Έχουν ειδοποιηθεί οι έμποροι να φέρουν αρκετά μεγάλες ποσότητες. Ήδη γίνονται οι εισαγωγές. Δηλαδή, θα φτάσουν αύριο, θα φτάσουν μεθαύριο, φτάνουν συνεχώς», ανέφερε η Ανώτερη Λειτουργός Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Σωτηρία Γεωργιάδου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ελένης Μιχαήλ στον ALPHA Κύπρου, την ίδια ώρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχωρούν σε νέες προμήθειες, ενώ επεκτείνονται τα σημεία απολύμανσης παγκύπρια. «Εμείς ψεκάζουμε τα 21 σημεία που έχουμε ορίσει. Έχουν ήδη δημιουργηθεί από το Τμήμα Γεωργίας και τις τοπικές αυτοδιοικήσεις άλλα 85 σημεία Παγκύπρια για τις υπόλοιπες κτηνοτροφικές περιοχές», πρόσθεσε.

Το Υπουργείο Γεωργίας θα διαθέσει τα υγρά στις κοινότητες με φάρμες, θέτοντας παράλληλα ανώτατο όριο κρατικής κάλυψης: «Το κόστος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις €5000 ανά δεξαμενή απολύμανσης τροχών και τις €3000 ανά αυτοματοποιημένο σύστημα απολύμανσης τροχών.»

Η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις από τον Σύνδεσμο Αγελαδοτρόφων Αθηένου, που υποστηρίζει ότι τα έργα στην περιοχή τους έχουν ήδη ξεπεράσει το προβλεπόμενο ποσό.

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ της Κλειούς Βούρκου στον ALPHA Κύπρου, σε αναμονή κυβερνητικών αποφάσεων βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι που επλήγησαν από τον αφθώδη πυρετό, διεκδικώντας σαφές πλαίσιο και άμεσες αποζημιώσεις για τη θανάτωση των ζώων τους.

Μετά από συνάντηση στον Δήμο Λάρνακας, ζητούν καταβολή δίκαιων αποζημιώσεων με βάση τις τρέχουσες τιμές, κάλυψη της απώλειας εισοδήματος όσο παραμένουν εκτός επαγγελματικής δραστηριότητας, «πάγωμα» δανειακών υποχρεώσεων μέχρι την επαναλειτουργία των μονάδων τους, καθώς και κρατικές συμφωνίες για εισαγωγή ζώων με επιδότηση ναύλου. Παράλληλα, θέτουν θέμα διασφάλισης της συμμετοχής τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα μέσω ΚΟΑΠ και κάλυψης κοινωνικών ασφαλίσεων για τους ίδιους και το προσωπικό τους.

Όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο, όπου αναμένεται να παρουσιαστεί το κυβερνητικό σχέδιο στήριξης.

Σε ό,τι αφορά το νομικό πλαίσιο, μετά την κρίση του 2007 θεσπίστηκαν πρόνοιες που προβλέπουν πλήρη αποζημίωση σε περιπτώσεις κατάσχεσης και καταστροφής. Συγκεκριμένα: «Όταν κατάσχονται θετικά ή ύποπτα ζώα, το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% της εκτιμώμενης αγοραίας αξίας των ζώων. Επίσης, όταν κατάσχονται και καταστρέφονται ζωικά προϊόντα ή και άλλα αντικείμενα (π.χ. ζωοτροφές) το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% της εκτιμώμενης αγοραίας αξίας τους.»

Σημειώνεται ότι το 2007 η εκστρατεία για επανάκτηση του καθεστώτος χώρας απαλλαγμένης από τον αφθώδη πυρετό κόστισε στην Κυπριακή Δημοκρατία 1,39 εκατ. ευρώ, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεισφέρει 384 χιλιάδες ευρώ.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραγωδία στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος: Σκοτώθηκε 67χρονη ΑμεΑ κατά την αποβίβασή της
Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα για τρομοκρατία – Φαίνεται να φωτογράφιζαν «ευαίσθητα» σημεία
Ψάχνεις για δουλειά στην Κυβέρνηση; Άνοιξαν νέες θέσεις σε διάφορες υπηρεσίες – Δείτε όλες τις λεπτομέρειες
Καιρός: Πάρτε παλτό απόψε - Με παγωνιά θα μας αποχαιρετήσει ο Φεβρουάριος – Πιθανότητα βροχών και χιονιού το Σαββατοκύριακο
Παρέλαβε πακέτο με 11 κιλά κάνναβης και κατέληξε στο κελί 32χρονος - Δείτε φωτογραφία
Μήπως είναι ψυχοπαθής; 5 σημάδια ότι ο σύντροφός σας βρίσκεται στο όριο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Καθώς η νέα τουριστική σεζόν πλησιάζει, ανοίγουν ξανά αγαπημένα στέκια στον Πρωταρά για φαγητό - Επιστροφή για το καλύτερο σουβλάκι

 27.02.2026 - 22:20
Επόμενο άρθρο

Μύθοι και αλήθειες για τις τροφές που βελτιώνουν την υγεία του εντέρου

 27.02.2026 - 23:00
Μήνυμα του Έρχιουρμαν για τον αφθώδη πυρετό - «Η συνεργασία είναι αναπόφευκτη»

Μήνυμα του Έρχιουρμαν για τον αφθώδη πυρετό - «Η συνεργασία είναι αναπόφευκτη»

Μήνυμα συνεργασίας απηύθυνε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, μετά την αποστολή 60.000 δόσεων εμβολίου κατά του αφθώδους πυρετού στις ελεύθερες περιοχές, αναφέροντας ότι «η συνεργασία σε τέτοιου είδους ζητήματα είναι αναπόφευκτη».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Μήνυμα του Έρχιουρμαν για τον αφθώδη πυρετό - «Η συνεργασία είναι αναπόφευκτη»

Μήνυμα του Έρχιουρμαν για τον αφθώδη πυρετό - «Η συνεργασία είναι αναπόφευκτη»

  •  27.02.2026 - 21:05
Ύποπτοι για τρομοκρατία: Σε εξέλιξη οι έρευνες μετά τη σύλληψη Αζέρου και της συντρόφου του - Ξεψαχνίζουν τους χώρους διαμονής τους

Ύποπτοι για τρομοκρατία: Σε εξέλιξη οι έρευνες μετά τη σύλληψη Αζέρου και της συντρόφου του - Ξεψαχνίζουν τους χώρους διαμονής τους

  •  27.02.2026 - 20:10
ΥΠΕΞ: Συνιστά την αποφυγή ταξιδιών σε Ισραήλ, Γάζα και Ιράν

ΥΠΕΞ: Συνιστά την αποφυγή ταξιδιών σε Ισραήλ, Γάζα και Ιράν

  •  27.02.2026 - 21:51
Τραγικό τέλος για την 41χρονη που είχε δηλωθεί ως ελλείπουσα – Εντοπίστηκε νεκρή σε παραλία

Τραγικό τέλος για την 41χρονη που είχε δηλωθεί ως ελλείπουσα – Εντοπίστηκε νεκρή σε παραλία

  •  27.02.2026 - 19:35
Αφθώδης πυρετός: Αγώνας δρόμου για απολυμάνσεις - Επεκτείνονται παγκύπρια τα σημεία - Τα μάτια στραμμένα στο επόμενο Υπουργικό για τις αποζημιώσεις

Αφθώδης πυρετός: Αγώνας δρόμου για απολυμάνσεις - Επεκτείνονται παγκύπρια τα σημεία - Τα μάτια στραμμένα στο επόμενο Υπουργικό για τις αποζημιώσεις

  •  27.02.2026 - 22:40
Πώς έγινε η τραγωδία στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος με την 67χρονη ΑμεΑ - Ποια ήταν η «αγωνίστρια της ζωής» Μαρία Λαδά

Πώς έγινε η τραγωδία στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος με την 67χρονη ΑμεΑ - Ποια ήταν η «αγωνίστρια της ζωής» Μαρία Λαδά

  •  27.02.2026 - 21:50
Καθώς η νέα τουριστική σεζόν πλησιάζει, ανοίγουν ξανά αγαπημένα στέκια στον Πρωταρά για φαγητό - Επιστροφή για το καλύτερο σουβλάκι

Καθώς η νέα τουριστική σεζόν πλησιάζει, ανοίγουν ξανά αγαπημένα στέκια στον Πρωταρά για φαγητό - Επιστροφή για το καλύτερο σουβλάκι

  •  27.02.2026 - 22:20
Ψάχνεις για δουλειά στην Κυβέρνηση; Άνοιξαν νέες θέσεις σε διάφορες υπηρεσίες – Δείτε όλες τις λεπτομέρειες

Ψάχνεις για δουλειά στην Κυβέρνηση; Άνοιξαν νέες θέσεις σε διάφορες υπηρεσίες – Δείτε όλες τις λεπτομέρειες

  •  27.02.2026 - 17:12

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα