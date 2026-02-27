Themasports lifenewscy
Τέμπη: «Ο χρόνος δεν γιατρεύει, ο κόσμος όλος δύο πράσινα μάτια» λέει η μητέρα του Γεράσιμου Ιάσονα που επιβίωσε
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: «Ο χρόνος δεν γιατρεύει, ο κόσμος όλος δύο πράσινα μάτια» λέει η μητέρα του Γεράσιμου Ιάσονα που επιβίωσε

 27.02.2026 - 20:48
Τέμπη: «Ο χρόνος δεν γιατρεύει, ο κόσμος όλος δύο πράσινα μάτια» λέει η μητέρα του Γεράσιμου Ιάσονα που επιβίωσε

 27.02.2026 - 20:48

Τρία χρόνια συμπληρώνονται από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη όπου 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ο Γεράσιμος Ιάσονας ήταν ο μοναδικός επιζών του πρώτου βαγονιού του Intercity που συγκρούστηκε με την εμπορική αμαξοστοιχία με τη μητέρα του να δηλώνει σήμερα πως οι «ο χρόνος δεν γιατρεύει» διότι «το τραύμα είναι εδώ, μέσα μου, μπροστά μου».

Ο δικηγόρος της μητέρας του Γεράσιμου, Όθωνας Παπαδόπουλος, έδωσε στη δημοσιότητα μία δήλωση στην οποία η Π.Κ. αναφέρει: «ο κόσμος όλος, δύο πράσινα μάτια, γεμάτα δύναμη».

«Και η Ελπίδα; Δώρο Θεού, και ανθρώπων ευλογημένων που καταθέτουν κάθε μέρα την ψυχή τους στην φροντίδα του παιδιού μου. Και η Ευχή; Για τη Δικαίωση. Για να μη χάσουμε τελείως τον εαυτό μας∙ την ανθρώπινη ταυτότητά μας», αναφέρει η μητέρα του Γεράσιμου Ιάσονα.

Η ίδια συνεχίζει απευθυνόμενη σε όσους κλήθηκαν να απολογηθούν και «ελπίζω να κληθούν»: «Το έγκλημα κι η τιμωρία, πάνε πιασμένα απ' το χέρι. Αργά ή γρηγορότερα∙ η Νέμεσις γνωρίζει απ’ την Δικαιοσύνη πιο καλά. Πάντα ανεξαιρέτως. Της είναι αδιάφορα η δύναμη και τα λεφτά. Βοή λαού... Παρέα με τα κόκκαλα, αρχίσανε να τρίζουν και οι καρέκλες».

Ολόκληρη η δήλωση της μητέρας του Γεράσιμου Ιάσονα:

«Ακούω παντού: “Μαύρη Επέτειος... την αποφράδα εκείνη μέρα...1096 φορές, 1096 ημέρες...” Ξανά και ξανά. Για μένα είναι η ίδια κι απαράλλαχτη. Ο Χρόνος, δεν γιατρεύει. Γιατί το τραύμα είναι εδώ∙ μέσα μου, μπροστά μου. Ο κόσμος όλος, δύο πράσινα μάτια∙ γεμάτα δύναμη.

Και η Ελπίδα; Δώρο Θεού, και ανθρώπων ευλογημένων που καταθέτουν κάθε μέρα την ψυχή τους στην φροντίδα του παιδιού μου.

Και η Ευχή; Για τη Δικαίωση. Για να μη χάσουμε τελείως τον εαυτό μας∙ την ανθρώπινη ταυτότητά μας.

Σε όσους λοιπόν εκλήθησαν για να απολογηθούν και σε όσους -ελπίζω- στην πορεία να κληθούν, έχω να πω: Το Έγκλημα κι η τιμωρία, πάνε πιασμένα απ' το χέρι. Αργά ή γρηγορότερα∙ η Νέμεσις γνωρίζει απ’ την Δικαιοσύνη πιο καλά. Πάντα Ανεξαιρέτως. Της είναι αδιάφορα η δύναμη και τα λεφτά. Βοή Λαού... Παρέα με τα κόκκαλα, αρχίσανε να τρίζουν και οι καρέκλες».

«Ο Γεράσιμος βιώνει και αντέχει το δικό του Γολγοθά»

Υπενθυμίζεται πως ο πατέρας του Γεράσιμου Ιάσονα σε δήλωσή του, την οποία έστειλε στα ΜΜΕ ο συνήγορός του, Λουκάς Αποστολίδης ανέφερε:

«Ο Γεράσιμος βιώνει και αντέχει το δικό του Γολγοθά. Τρία χρόνια η καρδιά του χτυπά δυνατά. Καθημερινός Γολγοθάς τόσο για το υπέροχο ηρωικό αυτό παλικάρι, όσο και για όλη μας την οικογένεια, που προσπαθεί με κάθε δυνατό τρόπο, να παραμείνει όρθια, δυνατή αλλά και αντάξια των δυσκολιών και του ανείπωτου, ατελείωτου, ανελέητου πόνου, (σωματικού και ψυχικού).

Ως συνήγορος του πατέρα του Γεράσιμου, σας κοινοποιώ τη δήλωσή του, ενόψει της 3ης θλιβερής επετείου.

Πέρασαν τρία χρόνια. Η πληγή παραμένει ανοιχτή κι αιμορραγούσα. Η τραγωδία στα Τέμπη μας νουθετεί. Η ζωή κάθε ανθρώπου δεν έχει ανταλλακτική αξία. Ο πόνος δεν έχει τέλος.

Τρία ολόκληρα χρόνια ο Γεράσιμος, σε άνιση μάχη, αγωνίζεται για τη ζωή του.

Τρία ολόκληρα μαρτυρικά χρόνια εξελίσσεται, ένα ατελείωτο ταξίδι σε νοσοκομεία Ελλάδας, Ευρώπης και Αμερικής… με μόνη συνοδεία την ελπίδα για ένα ακόμα θαύμα της Παναγίας.

Ένας λεβέντης που σε κάθε στιγμή της ζωής του αγωνιζόταν και αυτό συνεχίζει να κάνει και τώρα. Είναι τρομερά δύσκολο να αντιληφθεί κάποιος τον αγώνα του και αδύνατο να τον περιγράψει.

Σύσσωμο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό βρίσκεται νυχθημερόν στο προσκεφάλι του.

ΕΥΧΟΜΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ Η ΣΚΕΨΗ ΟΛΩΝ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ.

ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ.

ΙΣΩΣ ΕΙΣΑΚΟΥΣΤΕΙ ΚΑΙ ΕΚΕΙ. ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

ΙΣΩΣ Ο ΗΧΟΣ, Η ΦΩΝΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΝΑ ΦΩΤΙΣΕΙ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΣΠΑΣΕΙ ΤΗ ΒΑΣΑΝΙΣΤΙΚΗ ΣΙΩΠΗ ΤΟΥ.

ΙΣΩΣ ΙΣΩΣ ΙΣΩΣ.

Καλή Σαρακοστή

και η Ανάσταση του Κυρίου

ας φέρει και την Ανάσταση του Γεράσιμου

Διονύσιος Γεωργ. Γεωργιάδης».

Μήνυμα συνεργασίας απηύθυνε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, μετά την αποστολή 60.000 δόσεων εμβολίου κατά του αφθώδους πυρετού στις ελεύθερες περιοχές, αναφέροντας ότι «η συνεργασία σε τέτοιου είδους ζητήματα είναι αναπόφευκτη».

