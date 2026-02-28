Εορτολόγιο: Ποια γνωστά ονόματα γιορτάζουν σήμερα Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι: Κύρα, Κυρά, Κυράτσα, Κυράτσω, Κυράτση, Κυρατσούδα, Μαριάννα, Θεόδωρος, Θοδωρής, Θόδωρος, Τεό, Θεοδώρα, Δώρα, Θοδώρα, Δωρούλα, Ντόρα.

Επίσης, σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Κατάποσης Σπαθιών και η Παγκόσμια Ημέρα Σπάνιων Παθήσεων.

Τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα

1854 Ιδρύεται το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα των ΗΠΑ, με κύριο στόχο την κατάργηση της δουλείας.

1943 "Ηχήστε σάλπιγγες..." απαγγέλλει ο Άγγελος Σικελιανός στην κηδεία του σπουδαίου έλληνα ποιητή Κωστή Παλαμά στο Α’ Νεκροταφείο, η οποία εξελίσσεται στην κορυφαία -ίσως- αντιστασιακή εκδήλωση κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, με τη συμμετοχή χιλιάδων κόσμου.

1959 H ελληνική Βουλή απορρίπτει με ψήφους 170 έναντι 117 την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Καραμανλή, που υπέγραψε τις συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου για το Κυπριακό, δηλώνοντας ότι πρόκειται "για τας ευτυχεστέρας ημέρας της ζωής μου". Οι βουλευτές της ΕΡΕ χειροκροτούν, ενώ ο Σοφοκλής Βενιζέλος αποχωρεί κραυγάζοντας: "Ζήτω η Ένωσις".

1991 Τερματίζεται ο Πόλεμος του Κόλπου, καθώς ιρακινοί στρατιώτες και Σύμμαχοι διατάσσονται να σταματήσουν τις επιθέσεις.

2023 57 νεκροί και 180 τραυματίες από την μετωπική σύγκρουση μιας εμπορικής αμαξοστοιχίας και μιας επιβατικής που κινούνταν στην ίδια γραμμή στην περιοχή των Τεμπών. Πρόκειται για το πιο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ελλάδα. Η επιβατική αμαξοστοιχία IC62 με 350 επιβάτες και 10 μέλη του πληρώματος εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη και η αντιθέτως ερχόμενη εμπορική με διμελές πλήρωμα το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα. Η κίνηση των δύο συρμών στην ίδια γραμμή (παρότι υπάρχει διπλή γραμμή στον τόπο του δυστυχήματος) οφείλεται σε λάθος του σταθμάρχη της Λάρισας.

2024 Σε απεργιακό κλοιό η Ελλάδα, λόγω της εικοσιτετράωρης απεργίας που κήρυξαν η ΑΔΕΔΥ, το ΠΑΜΕ, Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, με αφορμή και την συμπλήρωση ενός χρόνου από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.Οι κύριες διεκδικήσεις της ΑΔΕΔΥ είναι: Οριζόντια αύξηση 10% στους μισθούς των εργαζομένων στο Δημόσιο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν στοιχειωδώς η ακρίβεια και ο πληθωρισμός, επαναφορά των Δώρων, συλλογικές συμβάσεις για τους μισθούς, κατάργηση του μισθολογικού παγώματος της διετίας 2016-2017, κατάργηση της εισφοράς 2% υπέρ της ανεργίας, αύξηση του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ, αύξηση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας και στελέχωση με μόνιμους υπαλλήλους όλων των κρίσιμων δημόσιων φορέων και αναβάθμιση όλων των αναγκαίων υποδομών.