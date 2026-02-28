Το Ισραήλ ξεκίνησε επίθεση στο Ιράν: Εκρήξεις στην Τεχεράνη - Bίντεο

«Το Κράτος του Ισραήλ εξαπέλυσε προληπτικό πλήγμα κατά του Ιράν, με στόχο την εξάλειψη απειλών κατά του Ισραήλ.

Ως αποτέλεσμα, αναμένεται στο άμεσο μέλλον επίθεση με πυραύλους και drones κατά του Ισραήλ και του άμαχου πληθυσμού του.

Κατόπιν τούτου, και βάσει των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με τον Νόμο Πολιτικής Άμυνας, ο Υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατζ υπέγραψε ειδική διαταγή με την οποία επιβάλλεται ειδική κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο εσωτερικό μέτωπο σε ολόκληρη την επικράτεια του Κράτους του Ισραήλ.

Οι πολίτες καλούνται να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου και των αρμόδιων αρχών και να παραμένουν σε προστατευμένους χώρους» αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση.

Israel is confirmed to have launched “preemptive strikes” this morning against Iran. pic.twitter.com/KAMo8oldTe — OSINTdefender (@sentdefender) February 28, 2026

Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, με φόντο το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.