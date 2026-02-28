«Δεν έχουμε λάβει οριστική απόφαση»: Νέα προειδοποίηση Τραμπ σε Ιράν-Έντονη στρατιωτική κινητικότητα

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε σε δημοσιογράφους ότι δεν είναι «ακριβώς ευτυχής» για «τον τρόπο που διαπραγματεύονται οι Ιρανοί», την επομένη του τρίτου κύκλου έμμεσων συνομιλιών στη Γενεύη με μεσολάβηση του Ομάν.

Ωστόσο «δεν έχουμε λάβει οριστική απόφαση» για νέους ενδεχόμενους βομβαρδισμούς, πρόσθεσε, με φόντο την πελώρια ανάπτυξη αμερικανικών στρατιωτικών μέσων στην περιοχή, τη μεγαλύτερη των τελευταίων δεκαετιών, και τις ανησυχίες για ανάφλεξη της περιφέρειας σε περίπτωση επίθεσης των ΗΠΑ.

Νωρίτερα ο Αμερικανός Τραμπ εξέφρασε την... απαίτηση από το Ιράν να σταματήσει να κάνει εμπλουτισμό ουρανίου και μάλιστα να μην κάνει «καθόλου εμπλουτισμό».

«Δεν έχετε ανάγκη να κάνετε εμπλουτισμό, τόσο πετρέλαιο έχετε» είπε στον Τύπο κατά τη διάρκεια περιοδείας του στο Τέξας. Απεναντίας το Ομάν, που μεσολαβεί στις έμμεσες διαπραγματεύσεις, διαβεβαίωσε πως έχει εξασφαλίσει δέσμευση για σημαντική πρόοδο από ιρανικής πλευράς, στην προσπάθειά του να αποφύγει το ξέσπασμα νέου πολέμου στην περιοχή. Ο επικεφαλής της διπλωματίας του Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσάιντι και μεσολαβητής στις έμμεσες συνομιλίες, έκανε λόγο χθες για σημαντική πρόοδο σ’ αυτές, υποστηρίζοντας πως η Τεχεράνη δέχεται πλέον να μην αποθηκεύει εμπλουτισμένο ουράνιο. «Αυτό είναι κάτι εντελώς καινούργιο, που κάνει αληθινά τη διένεξη για τον εμπλουτισμό λιγότερο σημαντική, διότι πλέον λέμε πως δεν θα γίνεται αποθήκευση» είπε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS News.

Συγκεντρώνουν δυνάμεις οι ΗΠΑ στην περιοχή - Αεροπλανοφόρα σε ετοιμότητα

Την ίδια ώρα, και ενώ οι ισορροπίες κρέμονται από μια κλωστή η πρεσβεία των ΗΠΑ απηύθυνε κάλεσμα την Παρασκευή (28/2) στο διπλωματικό προσωπικό στην Ιερουσαλήμ που δεν κρίνεται απόλυτα απαραίτητο να φύγει από το Ισραήλ λόγω «κινδύνων για την ασφάλειά» του.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Μάρκο Ρούμπιο, αναμένεται την Δευτέρα (2/3) στο Ισραήλ ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί κάλεσε την Παρασκευή την αμερικανική κυβέρνηση να αποφύγει να προβάλει «υπερβολικές απαιτήσεις», ώστε να κλειστεί συμφωνία, μετριάζοντας την αισιοδοξία που επεδείκνυε την προηγουμένη, μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη, τις πιο «εντατικές» από την έναρξη του τρέχοντος κύκλου έμμεσων διαπραγματεύσεων.

Κίνδυνος «ταχείας» κλιμάκωσης: Σε συναγερμό η διεθνής κοινότητα

Από την πλευρά του, ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ δήλωσε πολύ «ανήσυχος για τον κίνδυνο περιφερειακής στρατιωτικής κλιμάκωσης».

Η Κίνα εξέδωσε οδηγία προς τους υπηκόους της που βρίσκονται στο έδαφος του Ιράν να φύγουν «το συντομότερο δυνατό».

Η Βρετανία ανακοίνωσε μέτρα για την προστασία του διπλωματικού προσωπικού της μπροστά στον κίνδυνο «ταχείας» επιδείνωσης της κατάστασης.

Η Γερμανία εξέδωσε «κατεπείγουσα» οδηγία προς τους δικούς τους υπηκόους να αποφεύγουν τα ταξίδια στο Ισραήλ.

Αντίστοιχα, η Turkish Airlines ανακοίνωσε πως ακύρωσε χθεσινοβραδινές πτήσεις της με προορισμό την Τεχεράνη από την Κωνσταντινούπολη.

«Εκπνέει» το τελεσίγραφο Τραμπ

Υπενθυμίζεται ότι, ο Τραμπ έδωσε τη 19η Φεβρουαρίου τελεσίγραφο «10 ως 15 ημερών» προτού αποφασίσει αν είναι εφικτή η σύναψη συμφωνίας ή θα διατάξει στρατιωτική επιχείρηση.

Οι δυο πλευρές άρχισαν συνομιλίες στα τέλη της περασμένης χρονιάς. Είχαν διακοπεί όταν εξαπολύθηκε ο πόλεμος 12 ημερών από το Ισραήλ, στον οποίο ενεπλάκησαν, βομβαρδίζοντας τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, και οι ΗΠΑ.