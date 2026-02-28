Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΠέθανε σε ηλικία 86 ετών ο θρύλος του ροκ εν ρολ Νιλ Σεντάκα
ΔΙΕΘΝΗ

Πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο θρύλος του ροκ εν ρολ Νιλ Σεντάκα

 28.02.2026 - 07:47
Πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο θρύλος του ροκ εν ρολ Νιλ Σεντάκα

Πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο θρύλος του ροκ εν ρολ Νιλ Σεντάκα σκορπώντας θλίψη στην οικογένεια του αλλά και στους θαυμαστές του ανά τον κόσμο.

Ο Αμερικανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός Νιλ Σεντάκα, που αποθεώθηκε τα πρώτα χρόνια του ροκ εν ρολ τις δεκαετίες του 1960 και του 1970 με τραγούδια όπως το «Laughter in the Rain», έφυγε από τη ζωή με τα αίτια να μην έχουν γίνει γνωστά.

«Η οικογένειά μας είναι συντετριμμένη από τον ξαφνικό θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού», έγραψε η οικογένεια του στο Facebook, χαρακτηρίζοντάς τον ως «αληθινό θρύλο της ροκ εν ρολ».

Ποιος ήταν ο Νιλ Σεντάκα

 

Ο Σεντάκα μεγάλωσε στη γειτονιά Μπράιτον Μπιτς του Μπρούκλιν, σε ένα διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων που μοιραζόταν με 11 συγγενείς.

Ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και πό τις πρώτες του επιτυχίες ήταν η σύνθεση του «Stupid Cupid» για μια από τις πιο δημοφιλείς Αμερικανίδες τραγουδίστριες της εποχής, την Connie Francis.

Ο Σεντάκα, ένας καταξιωμένος πιανίστας, έγινε αστέρι από μόνος του στις αρχές της δεκαετίας του 1960, με ποπ επιτυχίες όπως το “Breaking Up Is Hard To Do”.

 

Η δημοτικότητά του εξασθένισε στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1960, καθώς συγκροτήματα όπως οι Beatles έγιναν της μόδας, αλλά αναβίωσε τη δεκαετία του 1970 με αγαπημένα τραγούδια όπως τα “Laughter in the Rain” και “Bad Blood”.

Το τραγούδι «Love Will Keep Us Together» έγινε Νο. 1 επιτυχία για το δίδυμο Captain & Tennille το 1975.

Ο Sedaka είχε αποσυρθεί από τα charts τη δεκαετία του 1980 αλλά οι εμφανίσεις του ήταν πάντα αξιοσημείωτες.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αφθώδη πυρετός: Ενεργοποιήθηκε το Σχέδιο Εκτακτης Ανάγκης σε όλη την Κύπρο από το πρώτο κρούστμα- Λεπτομέρειες
Ψυχρή εισβολή μέχρι Δευτέρα: Στους -2 η θερμοκρασία, έρχονται χιονόνερα στα ορεινά
Νυχτερινή «σκούπα» της Αστυνομία Κύπρου σε όλο το νησί – 7 συλλήψεις και 261 καταγγελίες
Η εβδομάδα που… τάραξε την Κύπρο: Από τις φάρμες μέχρι την «ΑΓΟΡΑ» και το Δημαρχείο - Τα θέματα που μας απασχόλησαν
Τέμπη: Τρία χρόνια μετά το δυστύχημα που συγκλόνισε Ελλάδα και Κύπρο και η δικαιοσύνη… «αργεί» – Πού θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης
Το Ισραήλ ξεκίνησε επίθεση στο Ιράν: Εκρήξεις στην Τεχεράνη - Bίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εορτολόγιο: Ποια γνωστά ονόματα γιορτάζουν σήμερα Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

 28.02.2026 - 07:43
Επόμενο άρθρο

Ο Καναδάς απομακρύνει προσωρινά μέρος του διπλωματικού προσωπικού του από το Τελ Αβίβ

 28.02.2026 - 08:20
LIVE: Το Ισραήλ επιτέθηκε στο Ιράν, για κοινή επιχείρηση με ΗΠΑ μιλούν αμερικανικά ΜΜΕ

LIVE: Το Ισραήλ επιτέθηκε στο Ιράν, για κοινή επιχείρηση με ΗΠΑ μιλούν αμερικανικά ΜΜΕ

Αναφορές για έκρηξη που ακούστηκε στην πρωτεύουσα του Ιράν, την Τεχεράνη, αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ επικαλούμενα μαρτυρίες αυτοπτών, την ίδια ώρα σειρήνες ήχησαν στο Ισραήλ, καθώς οι αρχές προειδοποίησαν για «την πιθανότητα εκτόξευσης πυραύλων». Λίγη ώρα αργότερα το Ισραήλ ανακοίνωσε προληπτικό πλήγμα κατά του Ιράν, ενώ όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος του ΕΤnews στο Τελ Αβίβ, Γιώργος Σιδέρης ο Υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ κήρυξε ειδική και άμεση κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη τη χώρα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Το Ισραήλ επιτέθηκε στο Ιράν, για κοινή επιχείρηση με ΗΠΑ μιλούν αμερικανικά ΜΜΕ

LIVE: Το Ισραήλ επιτέθηκε στο Ιράν, για κοινή επιχείρηση με ΗΠΑ μιλούν αμερικανικά ΜΜΕ

  •  28.02.2026 - 09:19
Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης την Κυριακή, στο «Τ»: «Η θέση για καταγραφή συγκλίσεων μέχρι το Κραν Μοντανά, είναι καταστροφική»

Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης την Κυριακή, στο «Τ»: «Η θέση για καταγραφή συγκλίσεων μέχρι το Κραν Μοντανά, είναι καταστροφική»

  •  28.02.2026 - 07:25
Τέμπη: Τρία χρόνια μετά το δυστύχημα που συγκλόνισε Ελλάδα και Κύπρο και η δικαιοσύνη… «αργεί» – Πού θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης

Τέμπη: Τρία χρόνια μετά το δυστύχημα που συγκλόνισε Ελλάδα και Κύπρο και η δικαιοσύνη… «αργεί» – Πού θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης

  •  28.02.2026 - 07:30
Αφθώδη πυρετός: Ενεργοποιήθηκε το Σχέδιο Εκτακτης Ανάγκης σε όλη την Κύπρο από το πρώτο κρούστμα- Λεπτομέρειες

Αφθώδη πυρετός: Ενεργοποιήθηκε το Σχέδιο Εκτακτης Ανάγκης σε όλη την Κύπρο από το πρώτο κρούστμα- Λεπτομέρειες

  •  28.02.2026 - 08:00
Η εβδομάδα που… τάραξε την Κύπρο: Από τις φάρμες μέχρι την «ΑΓΟΡΑ» και το Δημαρχείο - Τα θέματα που μας απασχόλησαν

Η εβδομάδα που… τάραξε την Κύπρο: Από τις φάρμες μέχρι την «ΑΓΟΡΑ» και το Δημαρχείο - Τα θέματα που μας απασχόλησαν

  •  28.02.2026 - 07:28
Νυχτερινή «σκούπα» της Αστυνομία Κύπρου σε όλο το νησί – 7 συλλήψεις και 261 καταγγελίες

Νυχτερινή «σκούπα» της Αστυνομία Κύπρου σε όλο το νησί – 7 συλλήψεις και 261 καταγγελίες

  •  28.02.2026 - 07:32
Πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο θρύλος του ροκ εν ρολ Νιλ Σεντάκα

Πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο θρύλος του ροκ εν ρολ Νιλ Σεντάκα

  •  28.02.2026 - 07:47
Ψυχρή εισβολή μέχρι Δευτέρα: Στους -2 η θερμοκρασία, έρχονται χιονόνερα στα ορεινά

Ψυχρή εισβολή μέχρι Δευτέρα: Στους -2 η θερμοκρασία, έρχονται χιονόνερα στα ορεινά

  •  28.02.2026 - 07:35

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα