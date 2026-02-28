Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μέση Ανατολη: Αναστέλλονται πτήσεις από Κύπρο προς τη Μέση Ανατολή

 28.02.2026 - 11:43
Μέση Ανατολη: Αναστέλλονται πτήσεις από Κύπρο προς τη Μέση Ανατολή

Την αναστολή πτήσεν προς τη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε αεροπορική εταιρεία

Η ανακοίνωση:

Η Wizz Air επιβεβαιώνει ότι μετά την πρόσφατη κλιμάκωση της κατάστασης στο Ιράν, η εταιρεία αναστέλλει όλες τις πτήσεις από και προς το Ισραήλ, το Ντουμπάι, το Άμπου Ντάμπι και το Αμμάν, με άμεση ισχύ έως και τις 7 Μαρτίου, όπως αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της.

Η αεροπορική εταιρεία θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και παραμένει σε συνεχή επαφή με τις τοπικές και διεθνείς αρχές, τους οργανισμούς ασφάλειας της αεροπορίας και τους σχετικούς φορείς. Οι επιχειρησιακές αποφάσεις θα επανεξετάζονται συνεχώς και το πρόγραμμα πτήσεων ενδέχεται να προσαρμοστεί ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης.

Η ασφάλεια των επιβατών, του πληρώματος και των αεροσκαφών παραμένει η ύψιστη προτεραιότητα της Wizz Air. Αναγνωρίζουμε την αναστάτωση που ενδέχεται να προκληθεί και ευχαριστούμε τους επιβάτες μας για την κατανόησή τους. Οι επιβάτες, των οποίων επηρεάζονται οι κρατήσεις τους, θα ενημερωθούν απευθείας σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές τους.

LIVE: Το Ισραήλ επιτέθηκε στο Ιράν - Κοινή επιχείρηση με ΗΠΑ - Tην ονόμασαν «Lion's Roar»

LIVE: Το Ισραήλ επιτέθηκε στο Ιράν - Κοινή επιχείρηση με ΗΠΑ - Tην ονόμασαν «Lion's Roar»

Αναφορές για έκρηξη που ακούστηκε στην πρωτεύουσα του Ιράν, την Τεχεράνη, αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ επικαλούμενα μαρτυρίες αυτοπτών, την ίδια ώρα σειρήνες ήχησαν στο Ισραήλ, καθώς οι αρχές προειδοποίησαν για «την πιθανότητα εκτόξευσης πυραύλων». Λίγη ώρα αργότερα το Ισραήλ ανακοίνωσε προληπτικό πλήγμα κατά του Ιράν, ενώ όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος του ΕΤnews στο Τελ Αβίβ, Γιώργος Σιδέρης ο Υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ κήρυξε ειδική και άμεση κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη τη χώρα.

