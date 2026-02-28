Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε επιφυλακή η Κύπρος: Το Υπουργείο Άμυνας λαμβάνει «όλα τα μέτρα» μετά τις εξελίξεις στην περιοχή

 28.02.2026 - 12:33
Σε επιφυλακή η Κύπρος: Το Υπουργείο Άμυνας λαμβάνει «όλα τα μέτρα» μετά τις εξελίξεις στην περιοχή

Το Υπουργείο Άμυνας είναι σε ετοιμότητα και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ενόψει των τελευταίων γεγονότων στην περιοχή, δήλωσε το Σάββατο στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας.

Ερωτηθείς για τις ενέργειες από μέρους της Λευκωσίας εν μέσω της κλιμακούμενης κατάστασης μετά την έναρξη επιχειρήσεων από ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, ο κ. Πάλμας είπε ότι «λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα που προβλέπονται σε τέτοιου είδους καταστάσεις».

Αννίτα Δημητρίου: Εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά αντιπάλων - «Αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες»

 28.02.2026 - 12:08
LIVE: Το Ισραήλ επιτέθηκε στο Ιράν - Κοινή επιχείρηση με ΗΠΑ - Tην ονόμασαν «Lion's Roar»

LIVE: Το Ισραήλ επιτέθηκε στο Ιράν - Κοινή επιχείρηση με ΗΠΑ - Tην ονόμασαν «Lion's Roar»

Αναφορές για έκρηξη που ακούστηκε στην πρωτεύουσα του Ιράν, την Τεχεράνη, αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ επικαλούμενα μαρτυρίες αυτοπτών, την ίδια ώρα σειρήνες ήχησαν στο Ισραήλ, καθώς οι αρχές προειδοποίησαν για «την πιθανότητα εκτόξευσης πυραύλων». Λίγη ώρα αργότερα το Ισραήλ ανακοίνωσε προληπτικό πλήγμα κατά του Ιράν, ενώ όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος του ΕΤnews στο Τελ Αβίβ, Γιώργος Σιδέρης ο Υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ κήρυξε ειδική και άμεση κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη τη χώρα.

