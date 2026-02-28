Σε επιφυλακή η Κύπρος: Το Υπουργείο Άμυνας λαμβάνει «όλα τα μέτρα» μετά τις εξελίξεις στην περιοχή

Ερωτηθείς για τις ενέργειες από μέρους της Λευκωσίας εν μέσω της κλιμακούμενης κατάστασης μετά την έναρξη επιχειρήσεων από ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, ο κ. Πάλμας είπε ότι «λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα που προβλέπονται σε τέτοιου είδους καταστάσεις».