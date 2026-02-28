Μπλόκο στην εκδήλωση «ABOVE THE CLOUDS» στο Τρόοδος – Παρέμβαση Αρχών και καταγγελία στην Αστυνομία

Κοινή ανακοίνωση από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αναφέρει ότι η εκδήλωση «ABOVE THE CLOUDS» που προβάλλεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1η Μαρτίου 2026, στην περιοχή Τροόδους, δεν έχει εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες Αρχές και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Σημειώνεται ότι υπήρξε αίτημα για την εν λόγω εκδήλωση, το οποίο απορρίφθηκε από όλες τις αρμόδιες αρχές και ενημερώθηκαν οι αιτητές έγκαιρα.

Ο χώρος αποτελεί μέρος του Δάσους Τροόδους και είναι ενταγμένος στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, με ιδιαίτερα σημαντική περιβαλλοντική και οικολογική αξία, αναφέρεται.

Προστίθεται πως το ζήτημα έχει ήδη καταγγελθεί στην Αστυνομία, η οποία προβαίνει στις δέουσες ενέργειες και ζητήθηκε από τους αιτητές όπως ενημερώσουν σχετικά τους ενδιαφερόμενους.

Οι αρχές της Δημοκρατίας δεν θα επιτρέψουν τη διεξαγωγή της εκδήλωσης με γνώμονα την ασφάλεια του κοινού και την προστασία του περιβάλλοντος, καταλήγει η ανακοίνωση.