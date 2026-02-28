Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΑφθώδης πυρετό: Ξεκίνησαν οι θανατώσεις ζώων στην Αραδίππου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αφθώδης πυρετό: Ξεκίνησαν οι θανατώσεις ζώων στην Αραδίππου

 28.02.2026 - 11:11
Αφθώδης πυρετό: Ξεκίνησαν οι θανατώσεις ζώων στην Αραδίππου

Άρχισαν σήμερα Σάββατο στην Αραδίππου οι διαδικασίες για ταφή των ζώων κτηνοτροφικής μονάδας στην οποία εντοπίστηκαν θετικά κρούσματα αφθώδους πυρετού, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Δήμαρχος Αραδίππου, Χριστόδουλος Πάρτου.

Όπως είπε, «σήμερα ξεκίνησαν οι εργασίες στην Αραδίππου για την ταφή των ζώων της κτηνοτροφικής μονάδας όπου εντοπίστηκαν θετικά κρούσματα του αφθώδους πυρετού. Η κτηνοτροφική μονάδα αριθμεί άνω των τεσσάρων χιλιάδων αιγοπροβάτων  και για την ταφή των ζώων θα ακολουθεί το πρωτόκολλο που έχει δοθεί ήδη από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος».

Ανέφερε ακόμα ότι «οι κτηνίατροι αναμένεται να αρχίσουν  σήμερα ή αύριο να εμβολιάζουν αιγοπρόβατα. Τόσο οι κτηνοτρόφοι όσο και οι ιδιώτες κτηνίατροι ακολουθούν το πλάνο εμβολιασμού των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και ως τοπικές αρχές είμαστε στη διάθεση τους να βοηθήσουμε όπου μπορούμε», είπε.

Είμαστε, συνέχισε ο κ. Πάρτου, «σε καλό δρόμο λαμβάνοντας υπόψη πως μέχρι χθες Παρασκευή δεν εντοπίστηκαν άλλα θετικά κρούσματα του αφθώδους πυρετού».

Απαντώντας σε ερώτηση, ο Δήμαρχος Αραδίππου είπε πως «ο Δήμος διαθέτει αρκετά χοιροστάσια και όπως ενημερωθήκαμε από τις Κτηνιατρικές για τα γουρούνια υπάρχει διαφορετικό εμβόλιο. Γνωρίζουμε ότι πρέπει να εμβολιαστούν τα αιγοπρόβατα που βρίσκονται σε μονάδες γύρω από τα χοιροστάσια, δεδομένου πως σε περίπτωση που κολλήσουν τον αφθώδη πυρετό τα γουρούνια, αναπαράγουν τον ιό σε πολύ μεγάλη ποσότητα», είπε.

Γι’ αυτό, συνέχισε, «πρέπει να προστατευθούν τα χοιροστάσια, λαμβάνοντας υπόψη πως τα συμπτώματα του αφθώδους πυρετού στα αιγοπρόβατα είναι πιο ήπια και χρειάζεται η προστασία των γουρουνιών από ενδεχόμενη μόλυνση τους».

Ερωτηθείς για τη συνάντηση που είχαν την Πέμπτη το βράδυ στους Τρούλλους οι κτηνοτρόφοι, ο κ. Πάρτου απάντησε πως «σ’ αυτήν παρευρέθηκε η Πρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου καθώς και Βουλευτές της επαρχίας Λάρνακας. Οι κτηνοτρόφοι που συμμετείχαν στη συνάντηση προέρχονταν από την Αραδίππου, τους Τρούλλους, τα Λιβάδια και την Ορόκλινη».

Μεταξύ των θεμάτων που τέθηκαν στη συζήτηση, συνέχισε, «ήταν και το ζήτημα της οικονομικής αποζημίωσης για τα ζώα που θα θανατωθούν  και οι κτηνοτρόφοι ανέφεραν πως όταν συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα θα ήταν καλό οι αρμόδιοι να ακούσουν και τις δικές τους απόψεις».

Ακόμα ανέφερε ο Δήμαρχος «ένας κτηνοτρόφος από τους Τρούλλους έθεσε και το γεγονός ότι ενώ του είχαν αναφέρει από τις αρμόδιες Υπηρεσίες πως το κοπάδι του, αποτελούμενο από χίλια και πλέον αιγοπρόβατα, ήταν αρνητικό στη συνέχεια οι εξετάσεις έδειξαν πως εντοπίστηκε κρούσμα. Ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος ανέφερε επίσης ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ζήτησαν να θανατωθούν τα ζώα του, παρά το γεγονός ότι δεν του δίνονται γραπτώς τα θετικά αποτελέσματα, προκειμένου να πειστεί ότι όντως στο κοπάδι του εντοπίστηκε θετικό κρούσμα αφθώδους πυρετού», σημείωσε.   

Θεωρώ, κατέληξε ο κ. Πάρτου, ότι «είμαστε σε καλό δρόμο ωστόσο έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε μέχρι την οριστική επίλυση του προβλήματος».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αφθώδη πυρετός: Ενεργοποιήθηκε το Σχέδιο Εκτακτης Ανάγκης σε όλη την Κύπρο από το πρώτο κρούστμα- Λεπτομέρειες
Ψυχρή εισβολή μέχρι Δευτέρα: Στους -2 η θερμοκρασία, έρχονται χιονόνερα στα ορεινά
Νυχτερινή «σκούπα» της Αστυνομία Κύπρου σε όλο το νησί – 7 συλλήψεις και 261 καταγγελίες
Η εβδομάδα που… τάραξε την Κύπρο: Από τις φάρμες μέχρι την «ΑΓΟΡΑ» και το Δημαρχείο - Τα θέματα που μας απασχόλησαν
Τέμπη: Τρία χρόνια μετά το δυστύχημα που συγκλόνισε Ελλάδα και Κύπρο και η δικαιοσύνη… «αργεί» – Πού θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης
Το Ισραήλ ξεκίνησε επίθεση στο Ιράν: Εκρήξεις στην Τεχεράνη - Bίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΥΠΕΞ: Η Κύπρος ενεργοποιεί το Σχέδιο «Εστία» μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

 28.02.2026 - 10:04
Επόμενο άρθρο

Τέμπη: Από τις συγκεντρώσεις στη Λευκωσία έως τα συλλαλητήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

 28.02.2026 - 11:33
LIVE: Το Ισραήλ επιτέθηκε στο Ιράν - Κοινή επιχείρηση με ΗΠΑ - Tην ονόμασαν «Lion's Roar»

LIVE: Το Ισραήλ επιτέθηκε στο Ιράν - Κοινή επιχείρηση με ΗΠΑ - Tην ονόμασαν «Lion's Roar»

Αναφορές για έκρηξη που ακούστηκε στην πρωτεύουσα του Ιράν, την Τεχεράνη, αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ επικαλούμενα μαρτυρίες αυτοπτών, την ίδια ώρα σειρήνες ήχησαν στο Ισραήλ, καθώς οι αρχές προειδοποίησαν για «την πιθανότητα εκτόξευσης πυραύλων». Λίγη ώρα αργότερα το Ισραήλ ανακοίνωσε προληπτικό πλήγμα κατά του Ιράν, ενώ όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος του ΕΤnews στο Τελ Αβίβ, Γιώργος Σιδέρης ο Υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ κήρυξε ειδική και άμεση κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη τη χώρα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Το Ισραήλ επιτέθηκε στο Ιράν - Κοινή επιχείρηση με ΗΠΑ - Tην ονόμασαν «Lion's Roar»

LIVE: Το Ισραήλ επιτέθηκε στο Ιράν - Κοινή επιχείρηση με ΗΠΑ - Tην ονόμασαν «Lion's Roar»

  •  28.02.2026 - 09:19
ΥΠΕΞ: Η Κύπρος ενεργοποιεί το Σχέδιο «Εστία» μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

ΥΠΕΞ: Η Κύπρος ενεργοποιεί το Σχέδιο «Εστία» μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

  •  28.02.2026 - 10:04
Αννίτα Δημητρίου: Εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά αντιπάλων - «Αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες»

Αννίτα Δημητρίου: Εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά αντιπάλων - «Αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες»

  •  28.02.2026 - 12:08
Σοβαρό τροχαίο με buggy: Σε κρίσιμη κατάσταση ο οδηγός

Σοβαρό τροχαίο με buggy: Σε κρίσιμη κατάσταση ο οδηγός

  •  28.02.2026 - 11:58
Αφθώδης πυρετό: Ξεκίνησαν οι θανατώσεις ζώων στην Αραδίππου

Αφθώδης πυρετό: Ξεκίνησαν οι θανατώσεις ζώων στην Αραδίππου

  •  28.02.2026 - 11:11
Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης την Κυριακή, στο «Τ»: «Η θέση για καταγραφή συγκλίσεων μέχρι το Κραν Μοντανά, είναι καταστροφική»

Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης την Κυριακή, στο «Τ»: «Η θέση για καταγραφή συγκλίσεων μέχρι το Κραν Μοντανά, είναι καταστροφική»

  •  28.02.2026 - 07:25
Αδιανόητη απάτη σε παιδικό σταθμό: Δασκάλα τάιζε νήπια με καθαρτικό για να δουλεύει λιγότερο

Αδιανόητη απάτη σε παιδικό σταθμό: Δασκάλα τάιζε νήπια με καθαρτικό για να δουλεύει λιγότερο

  •  28.02.2026 - 10:37
Μέση Ανατολη: Αναστέλλονται πτήσεις από Κύπρο προς τη Μέση Ανατολή

Μέση Ανατολη: Αναστέλλονται πτήσεις από Κύπρο προς τη Μέση Ανατολή

  •  28.02.2026 - 11:43

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα