Τέμπη: Από τις συγκεντρώσεις στη Λευκωσία έως τα συλλαλητήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Κύπρο, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα διοργανώνεται από το Δίκτυο Αλληλεγγύης Ελλήνων Πολιτών Κύπρου, στις 5 το απόγευμα σήμερα, εκδήλωση-διαμαρτυρία στην Πλατεία Ελευθερίας στη Λευκωσία.

Στην Αθήνα το συλλαλητήριο αναμένεται να ξεκινήσει στις 12:00 στο Σύνταγμα. Την ίδια ώρα, αναμένονται και συγκεντρώσεις σε δεκάδες πόλεις της χώρας. Στη Θεσσαλονίκη, εργατικά σωματεία καλούν σε συλλαλητήριο στις 12:00 στο Άγαλμα Βενιζέλου. Στην Πάτρα, το Εργατικό Κέντρο οργανώνει απεργιακή συγκέντρωση στις 11:00 στην πλατεία Γεωργίου. Στη Λάρισα, τόπο της τραγωδίας, το Εργατικό Κέντρο Λάρισας, στο πλαίσιο της απεργιακής του απόφασης, καλεί σε συγκέντρωση στις 12:00 στην Κεντρική Πλατεία. Στις 19:00, θα πραγματοποιηθεί μεγάλη συναυλία στον ίδιο χώρο.

Παράλληλα, έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή από το πρωί του Σαββάτου στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων για τη συμπλήρωση τριών ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ενώ αλλαγές θα υπάρξουν σε μετρό, ΗΣΑΠ και τραμ.

Επιπλέον, απόφαση για κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, έλαβε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ), με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων «από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών οπού έχασαν την ζωή τους αδίκως, ενώ θα έπρεπε να ταξιδεύουν με ασφάλεια, 57 συνάνθρωποι μας», όπως αναφέρει. Η ώρα έναρξης της απεργίας στα πλοία είναι 00.01 και η ώρα λήξης τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 28/2.

Δε θα πραγματοποιηθούν επίσης δρομολόγια τρένων, λόγω της απεργίας των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο για τη συμπλήρωση των τριών ετών από το δυστύχημα στα Τέμπη. Από την πλευρά της η Hellenic Train σε ανακοίνωσή της ενημερώνει πως «λόγω της 24ωρης απεργίας, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο».