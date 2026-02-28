«Με απελαύνουν!»: Το ειρωνικό post δημοσιογράφου στην Κύπρο για τον «αστυνομικό» David Oscar και τις απάτες στο Viber

Themasports lifenewscy
 28.02.2026 - 15:44
Με μια δόση καυστικού χιούμορ και έντονη δόση ειρωνείας, ο γνωστός δημοσιογράφος Χρίστος Μιχάλαρος μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μια προσπάθεια εξαπάτησης που θυμίζει σενάριο κακής κωμωδίας.

Ο δημοσιογράφος, αντί να πέσει στην παγίδα, επέλεξε να διακωμωδήσει την κατάσταση, προειδοποιώντας παράλληλα το κοινό για τις διαδικτυακές απάτες που έχουν γίνει πλέον καθημερινό φαινόμενο.

Όλα ξεκίνησαν όταν το τηλέφωνο του δημοσιογράφου χτύπησε μέσω της εφαρμογής Viber. Στην άλλη άκρη της γραμμής βρισκόταν ένας... «ευγενέστατος αστυνομικός» της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος συστήθηκε με το διόλου κυπριακό όνομα David Oscar.

Ο κύριος Oscar ενημέρωσε τον Χρίστο Μιχάλαρο ότι το διαβατήριό του έχει λήξει και καθώς η διαδικασία ανανέωσης μέσω βιντεοκλήσης απέτυχε, η απέλασή του από το νησί είναι πλέον μονόδρομος.

Ο δημοσιογράφος, σχολιάζοντας την αστεία πλευρά της υπόθεσης, ανέφερε χαρακτηριστικά πως «χάρηκε που τα είπαν», σημειώνοντας με ειρωνεία την απογοήτευση του για την «επικείμενη» απομάκρυνση του από την Κύπρο.

Μέση Ανατολή: Τι πρέπει να προσέχουν οι Κύπριοι πολίτες – Όλα τα τηλέφωνα ανάγκης και οι οδηγίες του ΥΠΕΞ

 28.02.2026 - 15:29
Λετυμπιώτης: Σε διαρκή συνεδρία το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας – Ενεργοποιήθηκε το σχέδιο «ΕΣΤΙΑ»

 28.02.2026 - 15:53
LIVE - Ιράν: «Ο Χαμενεΐ είναι ζωντανός από όσο γνωρίζω», λέει ο Αραγτσί – Μπαράζ ιρανικών επιθέσεων στο Ισραήλ και σε αμερικανικές βάσεις

Αναφορές για έκρηξη που ακούστηκε στην πρωτεύουσα του Ιράν, την Τεχεράνη, αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ επικαλούμενα μαρτυρίες αυτοπτών, την ίδια ώρα σειρήνες ήχησαν στο Ισραήλ, καθώς οι αρχές προειδοποίησαν για «την πιθανότητα εκτόξευσης πυραύλων». Λίγη ώρα αργότερα το Ισραήλ ανακοίνωσε προληπτικό πλήγμα κατά του Ιράν, ενώ όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος του ΕΤnews στο Τελ Αβίβ, Γιώργος Σιδέρης ο Υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ κήρυξε ειδική και άμεση κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη τη χώρα.

