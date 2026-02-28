«Με απελαύνουν!»: Το ειρωνικό post δημοσιογράφου στην Κύπρο για τον «αστυνομικό» David Oscar και τις απάτες στο Viber

Ο δημοσιογράφος, αντί να πέσει στην παγίδα, επέλεξε να διακωμωδήσει την κατάσταση, προειδοποιώντας παράλληλα το κοινό για τις διαδικτυακές απάτες που έχουν γίνει πλέον καθημερινό φαινόμενο.

Όλα ξεκίνησαν όταν το τηλέφωνο του δημοσιογράφου χτύπησε μέσω της εφαρμογής Viber. Στην άλλη άκρη της γραμμής βρισκόταν ένας... «ευγενέστατος αστυνομικός» της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος συστήθηκε με το διόλου κυπριακό όνομα David Oscar.

Ο κύριος Oscar ενημέρωσε τον Χρίστο Μιχάλαρο ότι το διαβατήριό του έχει λήξει και καθώς η διαδικασία ανανέωσης μέσω βιντεοκλήσης απέτυχε, η απέλασή του από το νησί είναι πλέον μονόδρομος.

Ο δημοσιογράφος, σχολιάζοντας την αστεία πλευρά της υπόθεσης, ανέφερε χαρακτηριστικά πως «χάρηκε που τα είπαν», σημειώνοντας με ειρωνεία την απογοήτευση του για την «επικείμενη» απομάκρυνση του από την Κύπρο.