Αφθώδης Πυρετός: Έφτασαν στην Κύπρο 529.000 εμβόλια από την Κομισιόν – Δείτε φωτογραφίες

Πρόκειται για 529.000 δόσεις εμβολίων που ήρθαν από τη Λυών, μέσω Ντουμπάι.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έχουν διευθετήσει τη διατήρηση των εμβολίων στις καταλληλες συνθήκες συντήρησης.

Τα εμβόλια θα διοχετεύονται στους ιδιώτες κτηνιάτρους, βάσει προγραμματισμού διενέργειας των εμβολιασμών, σημειώνει το Υπουργείο.