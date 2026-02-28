Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Διαβεβαιώσεις από Λονδίνο ότι οι Βάσεις δεν θα χρησιμοποιηθούν στις επιχειρήσεις

 28.02.2026 - 17:57
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Διαβεβαιώσεις από Λονδίνο ότι οι Βάσεις δεν θα χρησιμοποιηθούν στις επιχειρήσεις

Στην πρόθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας να προσφέρει σε ανθρωπιστικό επίπεδο στην αντιμετώπιση της κρίσης στην περιοχή, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας  Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός τον ενημέρωσε πως οι Βρετανικές Βάσεις δεν χρησιμοποιήθηκαν ούτε θα χρησιμοποιηθούν  στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή. Τόνισε, επίσης, πως οι Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας είναι στη διάθεση των Κυπρίων υπηκόων που βρίσκονται στις χώρες της περιοχής.

Σε δηλώσεις του σήμερα το απόγευμα στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος σε εορταστική εκδήλωση του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, και κληθείς να σχολιάσει την κατάσταση στην περιοχή, και ερωτηθείς αν υπήρξε οποιοδήποτε αίτημα προς την Κύπρο από άλλη χώρα σε σχέση με την ενεργοποίηση του σχεδίου Εστία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «παρακολουθούμε πολύ στενά τις εξελίξεις, είμαστε σε επαφή με όλα τα γειτονικά κράτη, είμαστε σε επαφή με την ΕΕ, αλλά και με τρίτα κράτη, τις ΗΠΑ και τη Βρετανία.

Ο Υπουργός Εξωτερικών έχει μιλήσει με όλους σχεδόν τους ομολόγους του.

Από δική μου πλευράς έχω μιλήσει μετά από πρωτοβουλία (του Βρετανού Πρωθυπουργού), έλαβα ένα μήνυμα από τον Βρετανό Πρωθυπουργό, ο οποίος με ενημερώνει ότι οι Βρετανικές Βάσεις δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και ούτε θα χρησιμοποιηθούν για τη συγκεκριμένη ενέργεια.

Από κει και πέρα έχουμε ενεργοποιήσει το σχέδιο Εστία, μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιο αίτημα. Τα αιτήματα που έχουμε είναι από αερογραμμές για στάθμευση αεροπλάνων στα αεροδρόμια μας και έχουμε ανταποκριθεί θετικά.

Την ίδια στιγμή, οι Διπλωματικές μας Αποστολές είναι στη διάθεση των Κυπρίων υπηκόων, για να δούμε πώς θα δημιουργηθούν συνθήκες, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, όσοι επιθυμούν να αναχωρήσουν. Αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνεστε τα αεροδρόμια είναι κλειστά για ευνόητους λόγους, γιατί έχουν δεχθεί και επιθέσεις.

Την ίδια στιγμή, είχε συνάντηση το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΣΕΑ), είμαι σε διαρκή διαβούλευση, είμαι σε διαρκή επικοινωνία με τους Υπουργούς Εξωτερικών, Άμυνας, Δικαιοσύνης, τον επικεφαλής του ΣΕΑ και παρακολουθούμε πολύ στενά την κατάσταση. Ευελπιστούμε σύντομα να δημιουργηθούν συνθήκες αποκλιμάκωσης. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι δύσκολα τα δεδομένα, και η Κυπριακή Δημοκρατία ό,τι μπορεί μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της και πάντα μέσα στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής της προσέγγισης, θα πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί και αυτή η κρίση»

Ερωτηθείς αν η Κυπριακή Δημοκρατία, υπό την ιδιότητα της ως Προεδρεύουσας χώρας του Συμβουλίου της ΕΕ, θα τροχοδρομήσει κάποια πρωτοβουλία για συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο Προέδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «αυτά τα θέματα είναι στην αρμοδιότητα της Ύπατης Εκπροσώπου (της ΕΕ), με την οποίαν ο Υπουργός Εξωτερικών είναι σε συνεχή επαφή. Πρώτα θα γίνει μια διαβούλευση σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών και αναλόγως των εξελίξεων θα δούμε και για τα επόμενα βήματα. Ήδη, η Πρόεδρος της Επιτροπής και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου με κοινή δήλωση τους έχουν τοποθετηθεί σε σχέση με την ΕΕ».

LIVE - Ιράν: «Ο Χαμενεΐ είναι ζωντανός από όσο γνωρίζω», λέει ο Αραγτσί – Μπαράζ ιρανικών επιθέσεων στο Ισραήλ και σε αμερικανικές βάσεις

LIVE - Ιράν: «Ο Χαμενεΐ είναι ζωντανός από όσο γνωρίζω», λέει ο Αραγτσί – Μπαράζ ιρανικών επιθέσεων στο Ισραήλ και σε αμερικανικές βάσεις

Αναφορές για έκρηξη που ακούστηκε στην πρωτεύουσα του Ιράν, την Τεχεράνη, αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ επικαλούμενα μαρτυρίες αυτοπτών, την ίδια ώρα σειρήνες ήχησαν στο Ισραήλ, καθώς οι αρχές προειδοποίησαν για «την πιθανότητα εκτόξευσης πυραύλων». Λίγη ώρα αργότερα το Ισραήλ ανακοίνωσε προληπτικό πλήγμα κατά του Ιράν, ενώ όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος του ΕΤnews στο Τελ Αβίβ, Γιώργος Σιδέρης ο Υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ κήρυξε ειδική και άμεση κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη τη χώρα.

