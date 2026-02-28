Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εικόνες σοκ: Αυτοκίνητο κατέληξε αναποδογυρισμένο στη νησίδα (ΒΙΝΤΕΟ)

 28.02.2026 - 17:49
Εικόνες σοκ: Αυτοκίνητο κατέληξε αναποδογυρισμένο στη νησίδα (ΒΙΝΤΕΟ)

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί του Σαββάτου στον πολυσύχναστο κυκλικό κόμβο του Ύψωνα, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, όχημα ανατράπηκε στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η σελίδα RoadReportCY, το ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 09:51 το πρωί, στη διαδρομή από Κάτω Πολεμίδια προς Ανθούπολη. Οι εικόνες από το σημείο είναι χαρακτηριστικές της σφοδρότητας, καθώς το λευκό όχημα κατέληξε αναποδογυρισμένο στο πλάι, ακριβώς πάνω στην κεντρική νησίδα και δίπλα από το μεταλλικό στηθαίο.

Η πρόσκρουση φαίνεται πως ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, αφού στο σημείο διασκορπίστηκαν συντρίμμια, μεταξύ των οποίων και ο μπροστινός προφυλακτήρας του αυτοκινήτου που αποκολλήθηκε πλήρως. Το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές τόσο στα πλαϊνά του μέρη όσο και στον μηχανισμό του κάτω μέρους.

«Σε αναμμένα κάρβουνα» ο Λοΐζου: Η επιχείρηση απομάκρυνσης του από το Ισραήλ και η επιστροφή στην Κύπρο

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Διαβεβαιώσεις από Λονδίνο ότι οι Βάσεις δεν θα χρησιμοποιηθούν στις επιχειρήσεις

Αναφορές για έκρηξη που ακούστηκε στην πρωτεύουσα του Ιράν, την Τεχεράνη, αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ επικαλούμενα μαρτυρίες αυτοπτών, την ίδια ώρα σειρήνες ήχησαν στο Ισραήλ, καθώς οι αρχές προειδοποίησαν για «την πιθανότητα εκτόξευσης πυραύλων». Λίγη ώρα αργότερα το Ισραήλ ανακοίνωσε προληπτικό πλήγμα κατά του Ιράν, ενώ όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος του ΕΤnews στο Τελ Αβίβ, Γιώργος Σιδέρης ο Υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ κήρυξε ειδική και άμεση κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη τη χώρα.

