Εικόνες σοκ: Αυτοκίνητο κατέληξε αναποδογυρισμένο στη νησίδα (ΒΙΝΤΕΟ)

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η σελίδα RoadReportCY, το ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 09:51 το πρωί, στη διαδρομή από Κάτω Πολεμίδια προς Ανθούπολη. Οι εικόνες από το σημείο είναι χαρακτηριστικές της σφοδρότητας, καθώς το λευκό όχημα κατέληξε αναποδογυρισμένο στο πλάι, ακριβώς πάνω στην κεντρική νησίδα και δίπλα από το μεταλλικό στηθαίο.

Η πρόσκρουση φαίνεται πως ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, αφού στο σημείο διασκορπίστηκαν συντρίμμια, μεταξύ των οποίων και ο μπροστινός προφυλακτήρας του αυτοκινήτου που αποκολλήθηκε πλήρως. Το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές τόσο στα πλαϊνά του μέρη όσο και στον μηχανισμό του κάτω μέρους.