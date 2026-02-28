Themasports lifenewscy
«Μια μνήμη που πονά, μα ζεσταίνει»: 3 χρόνια χωρίς τον Κυπριανό – Η «μουσική του οικογένεια» δεν ξεχνά το παιδί με το φωτεινό χαμόγελο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Μια μνήμη που πονά, μα ζεσταίνει»: 3 χρόνια χωρίς τον Κυπριανό – Η «μουσική του οικογένεια» δεν ξεχνά το παιδί με το φωτεινό χαμόγελο

 28.02.2026 - 18:35
«Μια μνήμη που πονά, μα ζεσταίνει»: 3 χρόνια χωρίς τον Κυπριανό – Η «μουσική του οικογένεια» δεν ξεχνά το παιδί με το φωτεινό χαμόγελο

Πέρασαν κιόλας τρία χρόνια από εκείνη τη μαύρη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023, όταν το νήμα της ζωής 57 ανθρώπων κόπηκε απότομα στις σιδηροδρομικές ράγες.

Ανάμεσά τους και ο Κυπριανός Παπαϊωάννου, το παιδί με το λαμπρό ήθος και τη σπάνια φωνή, που ξεκίνησε από το Μουσικό Σχολείο Αμμοχώστου για να κυνηγήσει τα όνειρά του, αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Με μια ανάρτηση που ξεχειλίζει από συγκίνηση και σεβασμό, το Μουσικό Σχολείο Αμμοχώστου τίμησε τη μνήμη του δικού του παιδιού, τονίζοντας πως η σημερινή επέτειος αποτελεί για τους καθηγητές και τους συμμαθητές του μια ανάμνηση που «πονά μα ταυτόχρονα ζεσταίνει». Οι άνθρωποι που τον έζησαν από κοντά, μέσα από τις νότες και τις πρόβες, περιγράφουν τον Κυπριανό όχι απλώς ως έναν ταλαντούχο μαθητή, αλλά ως ένα πραγματικό, φωτεινό παράδειγμα για όλους.

«Ήταν τιμή και ευλογία να σε έχουμε μαθητή μας», αναφέρει το σχολείο στο μήνυμά του, αποτυπώνοντας το ανεξίτηλο αποτύπωμα που άφησε ο νεαρός φοιτητής στις καρδιές της σχολικής κοινότητας.

Το μήνυμα του σχολείου καταλήγει με μια ευχή που αντηχεί το συλλογικό αίσθημα της κυπριακής κοινωνίας, ζητώντας η μνήμη του Κυπριανού να παραμείνει αιώνια, όπως και η μνήμη όλων εκείνων που έχασαν τη ζωή τους τόσο άδικα.

Τρία χρόνια μετά, η φωνή του Κυπριανού μπορεί να σίγησε, αλλά το φως της προσωπικότητάς του παραμένει ζωντανό, θυμίζοντας σε όλους το χρέος για δικαιοσύνη και την υποχρέωση να μην ξεχαστεί ποτέ η θυσία αυτών των παιδιών.

