SOS από το Υπουργείο Εξωτερικών: Επικαιροποιημένες οδηγίες για Κύπριους πολίτες – Οι 8 «απαγορευμένοι» προορισμοί

Όπως αναφέρεται, δεδομένης της εκτίμησης της κατάστασης ασφαλείας, όπως αυτή διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, το Υπουργείο έχει εκδώσει επικαιροποιημένες ταξιδιωτικές οδηγίες με σύσταση προς τους Κύπριους πολίτες για την αποφυγή όλων των ταξιδιών προς⁠ ⁠Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ⁠⁠Ιράκ, ⁠Ισραήλ, ⁠⁠Κατάρ, ⁠⁠Κουβέιτ, ⁠⁠Λίβανος, ⁠⁠Βασίλειο του Μπαχρέιν και⁠ ⁠⁠Σαουδική Αραβία.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις ταξιδιωτικές οδηγίες είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο https://www.gov.cy/information/taxidiotikes-odigies/, καταλήγει το Υπουργείο.